Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Ile zarobiła obsada Stranger Things za ostatni sezon? Nie każdy dostał tyle samo

Finałowy sezon Stranger Things stał się szczególnie głośnym tematem w mediach społecznościowych. Spora część fanów hitowego dzieła braci Duffer z pewnością zastanawia się, na jakie wynagrodzenie za ostatni sezon mogli liczyć członkowie obsady. Znamy odpowiedź.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
zarobki stranger things 5 zarobki aktorów
Zdjęcie z serialu Stranger Things fot. Netflix
Reklama

Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Ostatnia przygoda przyjaciół z miasteczka Hawkins, który robią wszystko, aby pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów w mediach społecznościowych. Spora część internautów z pewnością zastanawia się, na jakie zarobki w finałowym sezonie mogła liczyć obsada. Jeśli należycie do tego grona, przychodzimy z odpowiedzią. 

Zarobki aktorów ze Stranger Things

Finałowy sezon serialu Stranger Things bez wątpienia był dla członków obsady szczególnym wyzwaniem zarówno ze względu na wymagające sceny walki jak i to, że były to ich ostatnie wspólne chwile na planie. Długie dni zdjęciowe na szczęście przyniosły również liczne korzyści. Aktorzy zakończyli swoją pracę bogatsi nie tylko o nowe doświadczenia i dobre wspomnienia. Otrzymali również wynagrodzenie, którego może pozazdrościć im niejeden pracownik branży filmowej. To, na jaką gażę poszczególni członkowie obsady Stranger Things mogli liczyć za 5. sezon, ustalili członkowie Puck, startupu medialnego założonego przez byłych reporterów The Hollywood Reporter, CNN oraz The Atlantic. 

O tym, ile zarobiła obsada Stranger Things za ostatni sezon, możecie przekonać się w poniższej galerii. Gwiazdy, które otrzymały najwyższe wynagrodzenie, znalazły się na samym końcu. Warto wspomnieć, że w galerii zabrakło Millie Bobby Brown, czyli serialowej Jedenastki. Jak ustalił Puck, aktorka ma bowiem podpisany z Netflixem osobny kontrakt uwzględniający inne produkcje. 

Jamie Campbell Bower (Henry Creel / Vecna): nieco ponad 6 milionów dolarów

arrow-left
Zdjęcie z serialu Stranger Things
fot. Netflix
arrow-right

Zobacz także:

Stranger Things
-

Jak dobrze znasz Stranger Things? Quiz przed finałowym sezonem

Stranger Things - 4. sezon
-

Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

Źródło: Puck

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
zarobki stranger things 5 zarobki aktorów
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Zwierzogród
-

Zwierzogród 2 i Wicked: Na dobre niekwestionowanymi hitami na te święta. Jak radzą sobie w box office?

2 Jeffrey Dolmer
-

Powstanie dziwne kinowe uniwersum o... seryjnych mordercach! Kto będzie bohaterem pierwszych filmów?

3 The Housemaid
-

Pierwsze opinie na temat nowego filmu z Sydney Sweeney. Jak wyszła Pomoc domowa?

4 Breaking Bad
-

Drugoplanowi bohaterzy, których pokochaliśmy. Absolutne gwiazdy - to oni kradli show

5 Shang-Chi - 1 raz
-

Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

6 9. Batman
-

Potężna zbroja Batmana zachwyca detalami. Zack Snyder z nowym zdjęciem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV