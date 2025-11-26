fot. Netflix

Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Ostatnia przygoda przyjaciół z miasteczka Hawkins, który robią wszystko, aby pokonać śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów w mediach społecznościowych. Spora część internautów z pewnością zastanawia się, na jakie zarobki w finałowym sezonie mogła liczyć obsada. Jeśli należycie do tego grona, przychodzimy z odpowiedzią.

Zarobki aktorów ze Stranger Things

Finałowy sezon serialu Stranger Things bez wątpienia był dla członków obsady szczególnym wyzwaniem zarówno ze względu na wymagające sceny walki jak i to, że były to ich ostatnie wspólne chwile na planie. Długie dni zdjęciowe na szczęście przyniosły również liczne korzyści. Aktorzy zakończyli swoją pracę bogatsi nie tylko o nowe doświadczenia i dobre wspomnienia. Otrzymali również wynagrodzenie, którego może pozazdrościć im niejeden pracownik branży filmowej. To, na jaką gażę poszczególni członkowie obsady Stranger Things mogli liczyć za 5. sezon, ustalili członkowie Puck, startupu medialnego założonego przez byłych reporterów The Hollywood Reporter, CNN oraz The Atlantic.

O tym, ile zarobiła obsada Stranger Things za ostatni sezon, możecie przekonać się w poniższej galerii. Gwiazdy, które otrzymały najwyższe wynagrodzenie, znalazły się na samym końcu. Warto wspomnieć, że w galerii zabrakło Millie Bobby Brown, czyli serialowej Jedenastki. Jak ustalił Puck, aktorka ma bowiem podpisany z Netflixem osobny kontrakt uwzględniający inne produkcje.

Jamie Campbell Bower (Henry Creel / Vecna): nieco ponad 6 milionów dolarów