Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jak dobrze znasz Stranger Things? Quiz przed finałowym sezonem

Przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi Waszą wiedzę z pierwszych czterech sezonów Stranger Things. Włączcie swoją ulubioną piosenkę, aby Vecna Was nie dopadł i do boju!
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
quiz netflix
Stranger Things fot. Netflix
Reklama

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa ostatnich lat, który skupia się na grupie nastolatków walczących z potworami z alternatywnego wymiaru. Produkcja stała się fenomenem i z każdym sezonem podnosi poprzeczkę coraz wyżej. Wszystkie serie spotkały się z pozytywnym odbiorem, a twórcy chcą tę passę podtrzymać w nadchodzącej odsłonie.

Już 27 listopada zadebiutują na platformie pierwsze cztery odcinki 5. sezonu Stranger Things. Czy dobrze pamiętacie poprzednie serie? Sprawdźcie to w naszym quizie, który obejmuje pytania ze wszystkich sezonów. 

Stranger Things - Quiz z 4 sezonów

Sprawdźcie również swoją wiedzę w quizach z Gwiezdnych Wojen:

Spróbujcie swoich sił z quizami z DC!

Zmierzcie się z quizami związanymi z MCU!

Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z serią filmów X-Men!

Sprawdźcie, jak dobrze znacie się na filmach o Harrym Potterze:

Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z serią filmów Mission: Impossible!

Zachęcamy również do rozwiązania innych quizów związanych z serią filmów Szybcy i wściekli!

Przygotowaliśmy też dla Was propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury. Możecie dowiedzieć się... którym popkulturowym bohaterem jesteście! Oto lista naszych najciekawszych quizów:

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
quiz netflix
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Shang-Chi - 1 raz
-

Aktor z MCU zarzuca Hollywood krok w tył: "Studia filmowe uważają, że obsadzanie nas jest ryzykowne"

2 9. Batman
-

Potężna zbroja Batmana zachwyca detalami. Zack Snyder z nowym zdjęciem

3 Serial The Hunt
-

Serial Apple TV wycofany. Padło oskarżenie o plagiat książki z 1973 roku

4 Stranger Things - 4. sezon
-

Które odcinki warto obejrzeć przed 5. sezonem Stranger Things? Twórcy wskazują epizody

5 Assassin’s Creed
-

Assassin’s Creed - obsadzono główną postać w serialu Netflixa. Aktor gra w Euforii

6 Chcę więcej
-

Chcę więcej – polski film o gigantycznym cyberoszustwie. Jest pierwszy zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s05e04

Stranger Things

s05e01

Stranger Things

s05e03

Stranger Things

s05e02

Stranger Things

s2025e229

Moda na sukces

s42e58

s34e11

Dancing with the Stars

s2025e231

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hafþór Júlíus Björnsson
Hafþór Júlíus Björnsson

ur. 1988, kończy 37 lat

Tamsin Egerton
Tamsin Egerton

ur. 1988, kończy 37 lat

Rita Ora
Rita Ora

ur. 1990, kończy 35 lat

Ryan Robbins
Ryan Robbins

ur. 1972, kończy 53 lat

Peter Facinelli
Peter Facinelli

ur. 1973, kończy 52 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV