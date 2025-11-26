Jak dobrze znasz Stranger Things? Quiz przed finałowym sezonem

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa ostatnich lat, który skupia się na grupie nastolatków walczących z potworami z alternatywnego wymiaru. Produkcja stała się fenomenem i z każdym sezonem podnosi poprzeczkę coraz wyżej. Wszystkie serie spotkały się z pozytywnym odbiorem, a twórcy chcą tę passę podtrzymać w nadchodzącej odsłonie.
Już 27 listopada zadebiutują na platformie pierwsze cztery odcinki 5. sezonu Stranger Things. Czy dobrze pamiętacie poprzednie serie? Sprawdźcie to w naszym quizie, który obejmuje pytania ze wszystkich sezonów.
Stranger Things - Quiz z 4 sezonów
Sprawdźcie również swoją wiedzę w quizach z Gwiezdnych Wojen:
- QUIZ: Jak dobrze znasz 1. sezon serialu Andor? Sprawdź czy jesteś prawdziwym rebeliantem!
- QUIZ: Rozpoznaj film lub serial z Gwiezdnych Wojen po kadrze
- QUIZ: Rozpoznaj postać z Gwiezdnych Wojen
- Han Solo: Gwiezdne wojny – historie - quiz
- Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie - quiz
- The Mandalorian - jesteś jak Baby Yoda czy Mando?
- Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy - quiz wiedzy dla fanów
- Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - QUIZ wiedzy o filmie
- QUIZ: Jak dobrze znasz Gwiezdne Wojny?
Spróbujcie swoich sił z quizami z DC!
- Aquaman - quiz dla fanów
- Batman (2022) - quiz dla fanów
- Batman - quiz dla fanów. Rozpoznaj komiksowych wrogów Mrocznego Rycerza
- Liga Sprawiedliwości - którym herosem jesteś?
- Batman - specjalny QUIZ na wyjątkowy dzień. Znasz Mrocznego Rycerza lepiej niż Joker?
- Batman, Wonder Woman i reszta. QUIZ wiedzy o filmach uniwersum DC
Zmierzcie się z quizami związanymi z MCU!
- Ant-Man i Osa - quiz
- QUIZ: Rozpoznaj postać z filmowego uniwersum Marvela - część 2
- QUIZ: Rozpoznaj postać z MCU - część 1
- Doktor Strange - quiz
- Czarna Wdowa - quiz
- Venom - quiz
- Spider-Man: Daleko od domu - quiz
- Avengers: Koniec gry - quiz
- Avengers: Wojna bez granic - quiz
- Avengers: Czas Ultrona - quiz
- Avengers - quiz
- Kapitan Marvel - quiz
- Czarna Pantera - quiz
- Strażnicy Galaktyki Vol. 2 - quiz
- Strażnicy Galaktyki - quiz
- Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - quiz
- Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz - quiz dla fanów
- Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie - quiz dla fanów
- Thor: Ragnarok - quiz
- Thor. Mroczny Świat - quiz dla fanów
- Thor - quiz dla fanów
- Iron Man 3 - quiz dla fanów
- Iron Man 2 - quiz dla fanów
- Iron Man - quiz dla fanów
- Arcytrudny quiz o Avengers
- MCU - która postać zniknęła z kadru?
- Marvel - kim z Avengers jesteś? QUIZ prosto ze świata MCU!
- Marvel - rozpoznasz postać MCU po cytacie?
- Rozpoznasz film Marvela po kadrze?
Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z serią filmów X-Men!
- X-Men: Ostatni bastion - quiz
- X-Men Geneza: Wolverine - quiz dla fanów
Sprawdźcie, jak dobrze znacie się na filmach o Harrym Potterze:
- QUIZ: Rozpoznaj po kadrze, który to film o Harrym Potterze
- Harry Potter - quiz wiedzy z serii filmów o słynnym czarodzieju
- Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II - quiz dla fanów
- Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I - quiz dla fanów
- Harry Potter i Książę Półkrwi - quiz dla fanów
- Harry Potter i Zakon Feniksa - quiz dla fanów
- Harry Potter i Czara Ognia - quiz dla fanów
- Harry Potter i Więzień Azkabanu - quiz dla fanów
- Harry Potter i Komnata Tajemnic - quiz dla fanów
- Harry Potter i Kamień Filozoficzny - quiz dla fanów
Zachęcamy do rozwiązania quizów związanych z serią filmów Mission: Impossible!
- QUIZ: Rozpoznaj postać z filmów Mission: Impossible
- Mission: Impossible - QUIZ na 25-lecie filmu
- Mission: Impossible 2 - quiz dla fanów
Zachęcamy również do rozwiązania innych quizów związanych z serią filmów Szybcy i wściekli!
Przygotowaliśmy też dla Was propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury. Możecie dowiedzieć się... którym popkulturowym bohaterem jesteście! Oto lista naszych najciekawszych quizów:
- QUIZ: Jak dobrze znasz filmy z Madsem Mikkelsenem?
- QUIZ: Denzel Washington - quiz dla fanów aktora. Odgadnij co to za film!
- QUIZ: Rozpoznaj film z Tomem Cruisem
- QUIZ: Rozpoznaj film z Harrisonem Fordem
- QUIZ – Jak dobrze znasz przygody Indiany Jonesa?
- Asteriks i Obeliks - rozpoznaj postać
- Rozpoznaj horror
- Rozpoznaj film świąteczny
- To właśnie miłość - świąteczny quiz
- Kevin sam w domu - quiz
- Zadzwoń do Saula - quiz z 5 sezonów
- Cobra Kai - quiz z 4. sezonu
- Karate Kid - quiz dla fanów
- Wiedźmin - quiz dla fanów. Rozpoznaj postać ze zdjęcia
- Wiedźmin: czy jesteś uważnym widzem? Quiz wiedzy o serialu
- Kim z Wiedźmina jesteś? QUIZ dla fanów sagi
- Wiedźmin - quiz wiedzy dla fanów [POZIOM TRUDNY]
- Wiedźmin - quiz wiedzy dla fanów [POZIOM ŁATWY]
- Jurassic World: Upadłe królestwo - quiz
- Jurassic World - quiz dla fanów
- Powrót do przyszłości - quiz
- Shrek - quiz dla fanów
- Shrek 2 - quiz dla fanów
- Shrek - jesteście prawdziwymi fanami filmowej serii?
- Deadpool - jak dobrze znasz pierwszą część filmu?
- He-Man i Władcy wszechświata - Rozpoznaj postać
- Kraina lodu - QUIZ dla fanów serii [Poziom łatwy]
- Piraci z Karaibów: Na krańcu świata - quiz
- Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka
- Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły - quiz dla fanów
- Mortal Kombat - rozpoznasz te postacie?
- Gra o tron: quiz. Jak nazywa się ta postać?
- Król lew - quiz wiedzy o filmie
- Pokemony - znasz je wszystkie? Quiz
- Matrix Rewolucje - QUIZ. Sprawdź, czy pokonasz armię Smithów
- Matrix Reaktywacja - QUIZ dla fanów filmu
- Matrix - QUIZ wiedzy o filmie. Tylko Wybrańcy zdobędą wszystkie punkty
- Dexter - którym bohaterem jesteś?
- Kraina lodu - QUIZ dla wielbicieli Frozen
- Matrix - którym bohaterem jesteś?
- Rozpoznaj bohatera kultowego serialu TVP
- Rozpoznasz seriale TVP po zdjęciu?
- Władca Pierścieni - uroczy jak Gollum czy zgryźliwy jak Gandalf? Którym bohaterem jesteś?
- Władca Pierścieni - QUIZ dla fanów
- Kiler i Kiler-ów 2-óch - QUIZ dla fanów. Jak dobrze pamiętasz filmy?
- Którym bohaterem serialu Lucyfer jesteś?
- Odkryj w sobie superbohatera - którym X-Menem jesteś?
- Wiedźmin - kim z drużyny Geralta jesteś? Quiz dla fanów sagi
- Władca Pierścieni - rozpoznaj postać po zdjęciu
- Harry Potter - quiz dla fanów serii
- Kraina lodu - ten quiz może być dla Was prawdziwą bolączką...
- Titanic - arcytrudny QUIZ
- Kapitan Tsubasa - QUIZ dla fanów anime
- Którą księżniczką Disneya jesteś?