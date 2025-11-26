Jak dobrze znasz Stranger Things? Quiz przed finałowym sezonem

fot. Netflix

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa ostatnich lat, który skupia się na grupie nastolatków walczących z potworami z alternatywnego wymiaru. Produkcja stała się fenomenem i z każdym sezonem podnosi poprzeczkę coraz wyżej. Wszystkie serie spotkały się z pozytywnym odbiorem, a twórcy chcą tę passę podtrzymać w nadchodzącej odsłonie.

Już 27 listopada zadebiutują na platformie pierwsze cztery odcinki 5. sezonu Stranger Things. Czy dobrze pamiętacie poprzednie serie? Sprawdźcie to w naszym quizie, który obejmuje pytania ze wszystkich sezonów.

Stranger Things - Quiz z 4 sezonów

