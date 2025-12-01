Bracia Duffer obsadzili w Stranger Things własną… nauczycielkę. Skomentowali to
Ostatnia odsłona serialu Stranger Things zadebiutowała na Netflixie pod koniec listopada 2025 roku. W pierwszej części 5. sezonu pojawili się nowi bohaterowie, w tym Pani Harris. Okazuje się, że wciela się w nią nauczycielka, która w przeszłości uczyła aktorstwa twórców serialu.
Finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego drugą część można oglądać od 26 grudnia, a ostatni odcinek doczeka się premiery 1 stycznia 2026 roku. Ci, który obejrzeli już pierwsze 4 odcinki, mieli okazję poznać nowych bohaterów. Do grona mieszkańców miasteczka Hawkins dołączyła między innymi Pani Harris, nauczycielka Holly Wheeler. Okazuje się, że Pani Harris nie bez powodu zagrała Hope Hynes Love. Aktorka w przeszłości była bowiem nauczycielką twórców serialu, czyli braci Duffer.
Bracia Duffer o obsadzeniu nauczycielki w Stranger Things
Hope Hynes Love ucząc braci Duffer aktorstwa w liceum z pewnością nie spodziewała się, że w przyszłości zagra w trzech odcinkach jednej z najpopularniejszych produkcji sci-fi na świecie i to w dodatku stworzonej przez swoich byłych uczniów. Matt i Ross wspomnieli o obsadzeniu Hope Hynes Love w 5. sezonie Stranger Things w jednym z wpisów na Instagramie. Bracia są zgodni co do tego, że to dzięki niej odkryli swoją pasję:
Warto wspomnieć, że Hope Hynes Love dotychczas zagrała tylko w 5. sezonie Stranger Things. Niewykluczone, że debiutancka rola otworzy jej drzwi do dalszej kariery.
