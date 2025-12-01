Bracia Duffer obsadzili w Stranger Things własną… nauczycielkę. Skomentowali to

fot. Netflix

Finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego drugą część można oglądać od 26 grudnia, a ostatni odcinek doczeka się premiery 1 stycznia 2026 roku. Ci, który obejrzeli już pierwsze 4 odcinki, mieli okazję poznać nowych bohaterów. Do grona mieszkańców miasteczka Hawkins dołączyła między innymi Pani Harris, nauczycielka Holly Wheeler. Okazuje się, że Pani Harris nie bez powodu zagrała Hope Hynes Love. Aktorka w przeszłości była bowiem nauczycielką twórców serialu, czyli braci Duffer.

Bracia Duffer o obsadzeniu nauczycielki w Stranger Things

Hope Hynes Love ucząc braci Duffer aktorstwa w liceum z pewnością nie spodziewała się, że w przyszłości zagra w trzech odcinkach jednej z najpopularniejszych produkcji sci-fi na świecie i to w dodatku stworzonej przez swoich byłych uczniów. Matt i Ross wspomnieli o obsadzeniu Hope Hynes Love w 5. sezonie Stranger Things w jednym z wpisów na Instagramie. Bracia są zgodni co do tego, że to dzięki niej odkryli swoją pasję:

Panią Harris gra Hope Hynes Love. Była naszą nauczycielką aktorstwa w liceum, które było trudne dla mnie i mojego brata. Hope dostrzegła w nas jednak coś, czego sami nie dostrzegaliśmy – i pomogła nam nabrać pewności siebie, by nie tylko przetrwać te cztery lata, ale także przeprowadzić się do Los Angeles i podążać za marzeniami. Wielkie brawa dla wszystkich nauczycieli, którzy zmieniają świat na lepsze. Prosimy… niech sztuka będzie priorytetem w szkołach. ✌️

Warto wspomnieć, że Hope Hynes Love dotychczas zagrała tylko w 5. sezonie Stranger Things. Niewykluczone, że debiutancka rola otworzy jej drzwi do dalszej kariery.