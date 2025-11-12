fot. Netflix

Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Niedługo przed premierą finałowej przygody przyjaciół z miasteczka Hawkins w sieci pojawił się oficjalny plakat 5. sezonu. Można na nim zobaczyć dwoje nowych dzieci. Kim są?

Nowi bohaterowie w 5. sezonie Stranger Things

Wśród nowych bohaterów widocznych na plakacie 5. sezonu Stranger Things znaleźli się między innymi Derek Turnbow (Jake Connelly) oraz Holly Wheeler (Nell Fisher). Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Netflixa, Derek Turnbow jest kolegą z klasy Holly (Fisher) – i zdecydowanie nie jej przyjacielem, jeśli zapytać Holly. Jest rozpieszczony i niegrzeczny wobec dorosłych. Wiadomo też, że ma dość wulgarny język i jest tyranem dla swoich rówieśników. Holly jest z kolei siostrą Mike'a Wheelera (Finn Wolfhard), która próbuje znaleźć swoje miejsce wśród rodziny i przyjaciół. W 5. sezonie przeżywa trudne chwile w szkole i szuka miejsca, w którym mogłaby się odnaleźć. Pocieszenie znajduje w wyimaginowanym przyjacielu.

Warto wspomnieć, że Derek Turnbow i Holly Wheeler nie są jedynymi nowymi bohaterami w 5. sezonie Stranger Things. Do obsady dołączyła również Linda Hamilton, która wcieliła się w dr. Kay. To właśnie ona przejmie obowiązki doktora Brennera (Matthew Modine) w laboratorium w Hawkins. Nowym bohaterem został także porucznik Robert Akers grany przez Alexa Breauxa. Jest on współpracownikiem dr. Kay.

fot. Netflix