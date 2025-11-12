placeholder
Reklama
placeholder

Stranger Things - dwoje nowych dzieci na plakacie. Kim są?

Fani Stranger Things wkrótce przekonają się, czy przyjaciele z miasteczka Hawkins w końcu pokona śmiertelnie niebezpiecznego władcę Drugiej Strony, czyli Vecnę. Dołączą do nich nowi bohaterowie, których można zobaczyć na plakacie 5. sezonu. Kim są i co o nich wiadomo?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
stranger things 5 netflix
Zdjęcia z 5. sezonu Stranger Things fot. Netflix
Reklama

Finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Niedługo przed premierą finałowej przygody przyjaciół z miasteczka Hawkins w sieci pojawił się oficjalny plakat 5. sezonu. Można na nim zobaczyć dwoje nowych dzieci. Kim są?

Nowi bohaterowie w 5. sezonie Stranger Things

Wśród nowych bohaterów widocznych na plakacie 5. sezonu Stranger Things znaleźli się między innymi Derek Turnbow (Jake Connelly) oraz Holly Wheeler (Nell Fisher). Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Netflixa, Derek Turnbow jest kolegą z klasy Holly (Fisher) – i zdecydowanie nie jej przyjacielem, jeśli zapytać Holly. Jest rozpieszczony i niegrzeczny wobec dorosłych. Wiadomo też, że ma dość wulgarny język i jest tyranem dla swoich rówieśników. Holly jest z kolei siostrą Mike'a Wheelera (Finn Wolfhard), która próbuje znaleźć swoje miejsce wśród rodziny i przyjaciół. W 5. sezonie przeżywa trudne chwile w szkole i szuka miejsca, w którym mogłaby się odnaleźć. Pocieszenie znajduje w wyimaginowanym przyjacielu.

Warto wspomnieć, że Derek Turnbow i Holly Wheeler nie są jedynymi nowymi bohaterami w 5. sezonie Stranger Things. Do obsady dołączyła również Linda Hamilton, która wcieliła się w dr. Kay. To właśnie ona przejmie obowiązki doktora Brennera (Matthew Modine) w laboratorium w Hawkins. Nowym bohaterem został także porucznik Robert Akers grany przez Alexa Breauxa. Jest on współpracownikiem dr. Kay.

Nowi bohaterowie Stranger Thingsfot. Netflix

Zobacz także:

Stranger Things 5. sezon Will
-

Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things. Wiemy, co robił Will po Drugiej Stronie

4. Jedenastka/Jane Hopper
-

Millie Bobby Brown niczym Tom Cruise w finale Stranger Things. Jedenastkę czeka dużo akcji

 

Źródło: netflix.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
stranger things 5 netflix
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 8. Jumanji: Przygoda w dżungli
-

The Rock ogłasza początek prac nad Jumanji 4. Czy to będzie wielki finał?

2 Good Luck, Have Fun, Don't Die
-

Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

3 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

4 Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty
-

Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu

5 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

6 Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV