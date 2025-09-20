Przeczytaj w weekend
Demogorgon w kinie? Limitowany kubełek na popcorn dla fanów Stranger Things

Stranger Things dołącza do grona filmów i seriali, które doczekały się własnych kubełków na popcorn. Gadżety dostępne są wyłącznie w jednej sieci sklepów, a zachwyt fanów budzi ich wyjątkowy wygląd i kształt. Kubełek przedstawia Demogorgona, którego otwarta paszcza skrywa miejsce na słoną przekąskę.
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  stranger things 
kino demogorgon
Stranger Things fot. Netflix / Target.com
Chociaż Stranger Things to przede wszystkim serial telewizyjny, a oglądanie go na małym ekranie nie zawsze kojarzy się z popcornem serwowanym w kinach, Netflix postanowił dołączyć do trendu kolekcjonerskich wiader na przekąski. Z okazji premiery 5., a zarazem ostatniego sezonu, platforma streamingowa nawiązała współpracę z siecią amerykańskich sklepów, wprowadzając do sprzedaży limitowane kubełki na popcorn w kształcie Demogorgona – jednego z najbardziej rozpoznawalnych potworów serialu.

Finałowa odsłona Stranger Things pojawi się na platformie jeszcze w 2025 roku i zostanie podzielona na trzy części. Pierwsza, obejmująca cztery odcinki, zadebiutuje w listopadzie 2025 roku, kolejna część ukaże się w grudniu, a emocjonujący finał będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku.

Zobacz także:

Stranger Things, 5. sezon - 27 listopada (Netflix)
Stranger Things - inny wygląd Vecny w 5. sezonie. Grafika promocyjna ujawnia nowy wizerunek

Kadr z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny
Harry Potter doczekał się nowych wiaderek na popcorn. Jak wyglądają?

       

Tak wyglądają wiaderka na popcorn w kształcie Demogorgona ze Stranger Things

Limitowane wiadro na popcorn w kształcie Demogorgona ze Stranger Things szybko stało się hitem wśród fanów i kolekcjonerów. Produkt dostępny jest wyłącznie w sieci sklepów Target. Choć w przedsprzedaży zniknął niemal natychmiast, oficjalna sprzedaż rusza w sklepach 5 października 2025 roku. Cena limitowanego kubełka wynosi niecałe 20 dolarów, czyli nieco ponad 70 złotych. Kubełek został wykonany z tworzywa sztucznego i wiernie odwzorowuje charakterystyczną głowę Demogorgona. Górna część przypomina kwiat z ząbkowanymi elementami, które po przekręceniu odsłaniają miejsce na popcorn. Choć przekąska nie jest dołączona do gadżetu, użytkownicy mogą wypełnić kubeł swoją ulubioną porcją popcornu, czując się prawie jak w Odwróconym Świecie. Dzięki temu wiadro pełni nie tylko praktyczną funkcję, ale staje się także efektowną dekoracją i centralnym elementem wieczoru z serialem.

Warto podkreślić, że limitowane wiadra i kubki na popcorn w ostatnich latach stały się ważnym elementem promocji filmów i seriali. Niektóre z nich, jak kultowe wiadro z Diuny: Część Druga, zdobyły status przedmiotów kolekcjonerskich i wywołały gorące dyskusje wśród fanów.

Źródło: MovieWeb

