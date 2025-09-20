Demogorgon w kinie? Limitowany kubełek na popcorn dla fanów Stranger Things

fot. Netflix / Target.com

Chociaż Stranger Things to przede wszystkim serial telewizyjny, a oglądanie go na małym ekranie nie zawsze kojarzy się z popcornem serwowanym w kinach, Netflix postanowił dołączyć do trendu kolekcjonerskich wiader na przekąski. Z okazji premiery 5., a zarazem ostatniego sezonu, platforma streamingowa nawiązała współpracę z siecią amerykańskich sklepów, wprowadzając do sprzedaży limitowane kubełki na popcorn w kształcie Demogorgona – jednego z najbardziej rozpoznawalnych potworów serialu.

Finałowa odsłona Stranger Things pojawi się na platformie jeszcze w 2025 roku i zostanie podzielona na trzy części. Pierwsza, obejmująca cztery odcinki, zadebiutuje w listopadzie 2025 roku, kolejna część ukaże się w grudniu, a emocjonujący finał będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku.

Tak wyglądają wiaderka na popcorn w kształcie Demogorgona ze Stranger Things

Limitowane wiadro na popcorn w kształcie Demogorgona ze Stranger Things szybko stało się hitem wśród fanów i kolekcjonerów. Produkt dostępny jest wyłącznie w sieci sklepów Target. Choć w przedsprzedaży zniknął niemal natychmiast, oficjalna sprzedaż rusza w sklepach 5 października 2025 roku. Cena limitowanego kubełka wynosi niecałe 20 dolarów, czyli nieco ponad 70 złotych. Kubełek został wykonany z tworzywa sztucznego i wiernie odwzorowuje charakterystyczną głowę Demogorgona. Górna część przypomina kwiat z ząbkowanymi elementami, które po przekręceniu odsłaniają miejsce na popcorn. Choć przekąska nie jest dołączona do gadżetu, użytkownicy mogą wypełnić kubeł swoją ulubioną porcją popcornu, czując się prawie jak w Odwróconym Świecie. Dzięki temu wiadro pełni nie tylko praktyczną funkcję, ale staje się także efektowną dekoracją i centralnym elementem wieczoru z serialem.

Warto podkreślić, że limitowane wiadra i kubki na popcorn w ostatnich latach stały się ważnym elementem promocji filmów i seriali. Niektóre z nich, jak kultowe wiadro z Diuny: Część Druga, zdobyły status przedmiotów kolekcjonerskich i wywołały gorące dyskusje wśród fanów.