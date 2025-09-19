Stranger Things - inny wygląd Vecny w 5. sezonie. Grafika promocyjna ujawnia nowy wizerunek

fot. materiały prasowe

Vecna to największy złoczyńca serialu Stranger Things, którego celem jest m.in. połączenie Drugiej strony z Hawkins. W finale 4. sezonu został tymczasowo powstrzymany w wielkiej bitwie przez Nancy Wheeler, Steve'a Harringtona i Robin Buckley. Nie zginął, więc Jedenastka i przyjaciele będą musieli jeszcze raz się z nim zmierzyć w ostatniej serii.

W sieci pojawiła się oficjalna grafika promocyjna z finałowego sezonu Stranger Things. Na paczce miętowych landrynek znalazł się wizerunek Vecny (w tej roli występuje Jamie Campbell Bower), który wygląda nieco inaczej niż w poprzedniej serii. Na twarzy widać obrażenia, które mogą być efektem tego, że bohaterowie rzucili w niego koktajl Mołotowa oraz strzelali w niego ze strzelby. Grafika jest słabej jakości, ale wydaje się, że złoczyńca ma uszkodzone oko. Poza tym w zwiastunie też można było dostrzec, że Vecna wygląda inaczej, co może nawet wskazywać, że ewoluuje albo po prostu jest w stanie zmieniać swoje ciało. W końcu w 4. sezonie potrafił przybrać niemal ludzką formę. Zobaczcie poniżej.

Stranger Things - Vecna na paczce cukierków

fot. thedirect.com // Valda

Stranger Things - Vecna

Stranger Things: sezon 5 - fabuła, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra.

