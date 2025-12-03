fot. Netflix / lego.com

Reklama

Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zadebiutował na Netflixie 27 listopada 2025 roku. Jego druga część doczeka się premiery 26 grudnia, a ostatni odcinek będzie można z kolei obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Fani dzieła braci Duffer z okazji premiery jego ostatniej odsłony doczekali się wielu nowych gadżetów związanych z miasteczkiem Hawkins oraz Drugą Stroną władaną przez śmiertelnie niebezpiecznego Vencnę. Potwór to tak naprawdę Henry Creel. Ze często pojawiających się wspomnień bohatera widzowie mogli dowiedzieć się, że niegdyś mieszkał w znajdującej się w Hawkins rezydencji zwanej Creel House. Okazuje się, że dom ten doczekał się imponującego zestawu LEGO.

Tak wygląda Creel House ze Stranger Things w wersji LEGO

Ten zestaw lego bez wątpienia spodoba się nie tylko najwierniejszym fanom Stranger Things. Nie stroniący od serialowych easter eggów zestaw Dom Creelów składa się z 2 593 elementów i zawiera 13 minifigurek, w tym Jedenastkę, Willa, Mike'a, Lucasa, Dustina, Steve'a, Nancy, Robin, Jonathana, Max, Holly, pana Whatsita i oczywiście Vecny. Na tym jednak nie koniec. Do zestawu dołączone zostały również dwa pojazdy. Jak można przeczytać w zapowiedzi zestawu:

Przejdź na Drugą Stronę dzięki zestawowi LEGO® Icons Stranger Things: Dom Creelów (11370) z minidomem dla dorosłych. Ten niezwykle szczegółowy model mrocznej gotyckiej rezydencji zawiera samochód Steve'a, furgonetkę radiową WSQK oraz rower Willa. Dom ma bogato zdobioną fasadę i otwartą tylną część z dostępem do przedpokoju, jadalni, salonu, sypialni Alice i Henry'ego, mrożącego krew w żyłach korytarza na piętrze oraz dwóch pomieszczeń na poddaszu.

Zestaw Stranger Things: Dom Creelów jest dostępny w przedsprzedaży na oficjalnej stronie LEGO w cenie 1279,99 złotych. Jego premiera została zaplanowana na 4 stycznia 2026 roku. Oto jak się prezentuje: