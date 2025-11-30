Przeczytaj w weekend
Dużo materiałów zza kulis 5. sezonu Stranger Things. Jak kręcono kapitalną scenę na jednym ujęciu?

Po obejrzeniu pierwszych odcinków finałowego sezonu Stranger Things warto sprawdzić, jak przebiegała praca nad najefektowniejszymi scenami. Nie brakuje w nich również komentarzy obsady i twórców.
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix 5. sezon materiały zza kulis wideo
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Stranger Things - 5x04 fot. Netflix
Nowe odcinki Stranger Things trafiły na platformę Netflix. Serial cieszy się ogromną popularnością, dlatego streamer przygotował mnóstwo materiałów zza kulis odcinków, które zdradzają jak kręcono poszczególne sceny.

Czytaj więcej: Stranger Things - aktor komentuje przełomowe wydarzenia z Willem. "Jest silniejszy, niż nam się wydaje"

Każdy odcinek 5. sezonu Stranger Things dostał rozbudowane wideo, w którym możemy obejrzeć, jak kręcono najważniejsze sceny. Ponadto otrzymujemy wypowiedzi aktorów i twórców, którzy komentują wydarzenia w epizodach i zdradzają ciekawostki. 

Netflix udostępnił też materiały wideo skupiające się na najważniejszych wydarzeniach 5. serii. Filmiki obejmują retrospekcję ucieczki Willa przed Demogorgonem, Karen walczącą z Demogorgonem w drugm odcinku, "Bitwę billboardową" i bitwę w strefie MAC-Z, gdzie oglądamy, jak pracowano nad sceną kręconą na jednym ujęciu. Tutaj również wypowiadają się aktorzy, twórcy i specjaliści od efektów specjalnych oraz charakteryzacji. Zobaczcie poniżej.

Stranger Things - materiały wideo zza kulis

Stranger Things - materiał zza kulis odcinka 5x01

Stranger Things - materiał zza kulis odcinka 5x01
Magda Muszyńska
Powiązane seriale

8,6

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

