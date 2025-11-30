Dużo materiałów zza kulis 5. sezonu Stranger Things. Jak kręcono kapitalną scenę na jednym ujęciu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Nowe odcinki Stranger Things trafiły na platformę Netflix. Serial cieszy się ogromną popularnością, dlatego streamer przygotował mnóstwo materiałów zza kulis odcinków, które zdradzają jak kręcono poszczególne sceny.

Każdy odcinek 5. sezonu Stranger Things dostał rozbudowane wideo, w którym możemy obejrzeć, jak kręcono najważniejsze sceny. Ponadto otrzymujemy wypowiedzi aktorów i twórców, którzy komentują wydarzenia w epizodach i zdradzają ciekawostki.

Netflix udostępnił też materiały wideo skupiające się na najważniejszych wydarzeniach 5. serii. Filmiki obejmują retrospekcję ucieczki Willa przed Demogorgonem, Karen walczącą z Demogorgonem w drugm odcinku, "Bitwę billboardową" i bitwę w strefie MAC-Z, gdzie oglądamy, jak pracowano nad sceną kręconą na jednym ujęciu. Tutaj również wypowiadają się aktorzy, twórcy i specjaliści od efektów specjalnych oraz charakteryzacji. Zobaczcie poniżej.

Stranger Things - materiały wideo zza kulis