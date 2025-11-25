Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Playlista ze Stranger Things na Spotify bije rekordy. Kiedy trafią na nią nowe utwory?

Finałowy sezon Stranger Things wywołuje ogromne emocje wśród internautów. Okazuje się, że chętnie powracają oni do ścieżki dźwiękowej z serialu, a niektóre utwory cieszą się szczególnym uznaniem. Ponadto wiadomo, kiedy na playliście pojawią się zupełnie nowe kawałki.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
soundtrack Spotify piosenki
Zdjęcia z serialu Stranger Things fot. Netflix
Reklama

Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Fani dzieła braci Duffer nie ukrywają w mediach społecznościowych, że nie mogą się już doczekać, aż poznają dalsze losy przyjaciół z miasteczka Hawkins. Przed nimi śmiertelnie niebezpieczna walka z władcą Drugiej Strony, Vecną. W tej pełnej emocji przygodzie postaciom z pewnością towarzyszyć będą hity z dawnych lat. Już niebawem znajdą się one na oficjalnej playliście serialu, która jest dostępna na Spotify. Okazuje się, że dostępne na niej utwory dzięki serialowi zyskały ogromną popularność. 

Te utwory ze Stranger Things biją rekordy na Spotify

Twórcy soundtracku do Stranger Things mają powody do dumy. Jak dowiedział się portal Deadline, ogromną popularnością cieszy się między innymi piosenka Never Ending Story, którą w 3. sezonie serialu wykonali Dustin i Suzy. Po emisji odcinka z tą pamiętną sceną Spotify odnotował wzrost liczby odtworzeń o 941%. Wielkim hitem pozostaje również Running Up That Hill (A Deal With God) od Kate Bush, który pobił rekord, notując wzrost o aż 10769% po swoim debiucie w 4. sezonie serialu. Do wielkich hitów z tego samego sezonu zalicza się także utwór Master of Puppets Metalliki, który Eddie Munson wykonał na swojej gitarze. Po emisji odcinka z tą scenę liczba odtworzeń utworu wzrosła o 677%.

Kiedy soundtrack z 5. sezonu Stranger Things trafi na Spotify?

Portal Deadline przekazał, że oficjalna playlista Stranger Things zostanie zaktualizowana o nowe utwory ze ścieżki dźwiękowej z 5. sezonu 26 listopada 2025 roku. Pierwszym kawałkiem z finałowej serii, który można już posłuchać, jest remix Who Wants To Live Forever zespołu Queen. Playlistę znajdziecie poniżej:

Zobacz także:

Millie Bobby Brown na zdjęciu promocyjnym
-

Stranger Things 5: Millie Bobby Brown jak Chappell Roan na premierze. 'Sam się uśmiechnij!'

Stranger Things 5
-

Stranger Things - twórcy inspirowali się Grą o tron. Ujawnili kluczowy element rozwoju serialu

Źródło: Deadline

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  stranger things 
soundtrack Spotify piosenki
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Eva Green
-

Wednesday - Eva Green w ważnej roli w 3. sezonie. Fani czekali na to ogłoszenie

2 Wicked
-
Spoilery

Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

3 Netflix logo
-

Tak oglądamy w Polsce: Netflix i YouTube królują, telewizory przeżywają renesans

4 Jill Freud - aktorka, inspiracja dla Łucji z Opowieści z Narnii
-

Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

5 Bond - Spectre - Daniel Craig
-

Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

6 Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5
-

Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Eurowizja 2026 ze zmianami w głosowaniu. O co chodzi?

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Jak najkorzystniej brać urlop w 2026? Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncert z k-popowymi hitami w Polsce. To pierwsze takie wydarzenie

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV