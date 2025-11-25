fot. Netflix

Reklama

Piąty i zarazem finałowy sezon serialu Stranger Things zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że jego pierwsza część zadebiutuje na Netflixie 27 listopada 2025 roku, a druga doczeka się premiery 26 grudnia. Z kolei ostatni odcinek będzie można obejrzeć 1 stycznia 2026 roku. Fani dzieła braci Duffer nie ukrywają w mediach społecznościowych, że nie mogą się już doczekać, aż poznają dalsze losy przyjaciół z miasteczka Hawkins. Przed nimi śmiertelnie niebezpieczna walka z władcą Drugiej Strony, Vecną. W tej pełnej emocji przygodzie postaciom z pewnością towarzyszyć będą hity z dawnych lat. Już niebawem znajdą się one na oficjalnej playliście serialu, która jest dostępna na Spotify. Okazuje się, że dostępne na niej utwory dzięki serialowi zyskały ogromną popularność.

Te utwory ze Stranger Things biją rekordy na Spotify

Twórcy soundtracku do Stranger Things mają powody do dumy. Jak dowiedział się portal Deadline, ogromną popularnością cieszy się między innymi piosenka Never Ending Story, którą w 3. sezonie serialu wykonali Dustin i Suzy. Po emisji odcinka z tą pamiętną sceną Spotify odnotował wzrost liczby odtworzeń o 941%. Wielkim hitem pozostaje również Running Up That Hill (A Deal With God) od Kate Bush, który pobił rekord, notując wzrost o aż 10769% po swoim debiucie w 4. sezonie serialu. Do wielkich hitów z tego samego sezonu zalicza się także utwór Master of Puppets Metalliki, który Eddie Munson wykonał na swojej gitarze. Po emisji odcinka z tą scenę liczba odtworzeń utworu wzrosła o 677%.

Kiedy soundtrack z 5. sezonu Stranger Things trafi na Spotify?

Portal Deadline przekazał, że oficjalna playlista Stranger Things zostanie zaktualizowana o nowe utwory ze ścieżki dźwiękowej z 5. sezonu 26 listopada 2025 roku. Pierwszym kawałkiem z finałowej serii, który można już posłuchać, jest remix Who Wants To Live Forever zespołu Queen. Playlistę znajdziecie poniżej: