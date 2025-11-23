Stranger Things - twórcy inspirowali się Grą o tron. Ujawnili kluczowy element rozwoju serialu

fot. Netflix

Stranger Things ma prawie 10 lat. Serial bardzo się zmienił od pierwszego sezonu z 2016 roku i wygląda na to, że Gra o tron odegrała w tym aspekcie kluczową rolę. Bracia Duffer wyjaśnili w rozmowie z Variety, że pod względem kluczowych elementów rozwoju serialu inspirowali się tym, jak prowadzony był hitowy serial HBO.

Stranger Things i rosnąca skala serialu

Matt Duffer ujawnił w rozmowie, że zawsze inspirowali się Grą o tron w tym, by z sezonu na sezon zwiększać skalę produkcji. Tak też robiła Gra o tron, gdy rozmach i skala całej historii rosła wraz z kolejnymi sezonami.

- W kontekście telewizji zawsze inspirowaliśmy się Grą o tron i tym, jak Dan Weiss i David Benioff to robili. Wykorzystywali sukces, by zwiększać skalę serialu i ją rozwijać. To był efekt kuli śnieżnej. Zawsze wykorzystywaliśmy ten przykład w rozmowie z Netflixem, gdy chcieliśmy zwiększyć skalę naszego serialu, że w efekcie tego zwiększy się widownia. Przynajmniej to im mówiliśmy.

Ross Duffer dodał takie słowa:

- Specyficzne w naszej karierze było to, że pracujemy nad tym serialem od 10 lat, więc to bardzo niecodzienna sytuacja. Trudno znaleźć podobną.

Stranger Things - piąty sezon zadebiutuje z pierwszymi odcinkami 26 listopada 2025 roku.