Stranger Things - twórcy inspirowali się Grą o tron. Ujawnili kluczowy element rozwoju serialu

Stranger Things ma prawie 10 lat. Serial bardzo się zmienił od pierwszego sezonu z 2016 roku i wygląda na to, że Gra o tron odegrała w tym aspekcie kluczową rolę. Bracia Duffer wyjaśnili w rozmowie z Variety, że pod względem kluczowych elementów rozwoju serialu inspirowali się tym, jak prowadzony był hitowy serial HBO.
Stranger Things i rosnąca skala serialu
Matt Duffer ujawnił w rozmowie, że zawsze inspirowali się Grą o tron w tym, by z sezonu na sezon zwiększać skalę produkcji. Tak też robiła Gra o tron, gdy rozmach i skala całej historii rosła wraz z kolejnymi sezonami.
Ross Duffer dodał takie słowa:
Stranger Things - piąty sezon zadebiutuje z pierwszymi odcinkami 26 listopada 2025 roku.
Źródło: variety.com