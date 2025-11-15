Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Stranger Things 5: Millie Bobby Brown jak Chappell Roan na premierze. 'Sam się uśmiechnij!'

Czerwony dywan to bardzo stresujące miejsce - szczególnie dla fotografów, którzy muszą uchwycić jak najlepsze ujęcia gwiazd, w tym krótkim czasie, kiedy im pozują. Coraz częściej ostatnio zdarzają się na czerwonych dywanach scysje i w takiej właśnie uczestniczyła Millie Bobby Brown.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  Chappell Roan 
Millie Bobby Brown na zdjęciu promocyjnym fot. Netflix
Reklama

Millie Bobby Brown podczas pozowania na czerwonym dywanie na premierze Stranger Things 5 w Londynie odpowiedziała dość ostro fotografowi. Kiedy jeden z tłumu krzyknął do Brown, by ta się uśmiechnęła, aktorka odcięła się:

Uśmiechnąć się? Sam się uśmiechnij!

Po czym zeszła z dywanu.

 

Millie Bobby Brown jak Chappell Roan

To, jak Millie Bobby Brown postawiła się fotografowi, przypomina reakcję Chappell Roan, która trafiła na nagłówki w zeszłym roku. Kiedy piosenkarka pozowała na czerwonym dywanie podczas MTV Video Music Awards fotograf z tłumu krzyknął: "Zamknij się, k*rwa", na co Roan odkrzyknęła: "Ty się, k*rwa, zamknij!".

W wywiadach wyjaśniła później, że dla kogoś, kto czuje duży niepokój w związku z krzykami ludzi, czerwony dywan jest przerażający i nikt nie ma prawa na nią krzyczeć. Podkreśliła, że jej reakcja wynikała z potrzeby obrony i wyznaczenia granic w środowisku, które uważa za wrogie i nadmiernie natarczywe.

Denzel Washington i sytuacja w Cannes

W maju tego roku na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes, podczas promocji Od góry do dołu Spike'a Lee, również Denzel Washington wdał się w konfrontację z fotografem. Po zaczepianiu i łapaniu aktora za ramię, musiał jasno określić swoje granice i upomnieć paparazzo, żeby ten nigdy więcej tego nie robił.

Natarczywość, wulgaryzmy i próby kontrolowania wizerunku gwiazd na czerwonym dywanie mają prawo działać na nerwy. Zrozumiałe jest też to, że celebryci coraz chętniej i dosadniej stawiają granice, domagając się podstawowego szacunku w swoim miejscu pracy.

Stranger Things 5 miało swój premierowy pokaz wczoraj w Londynie. Pierwsza część odcinków finałowego sezonu zadebiutuje 26 listopada na Netflixie.

Źródło: variety.com

Marta Babadag
Marta Babadag
Tagi:  Chappell Roan 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Stranger Things Animowany
Powiązane filmy

5,6

2025
Od góry do dołu
Od góry do dołu Kryminał

Najnowsze

1 buffy postrach wampirów obsada
-

Nowa Buffy to kontynuacja serialu. Reżyserka składa obietnice fanom

2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
-

The Legend of Zelda - pierwsze wideo z planu filmu. Zelda i Link uchwyceni w Nowej Zelandii

3 Avatar: Ogień i popiół
-

Avatar: Ogień i popiół - przemiana Quaritcha ważnym wątkiem. James Cameron zapowiada złoczyńcę

4 20. Zombieland
-

Zombieland 3 nadchodzi? Reżyser zdradza możliwy rok premiery

5 Avengers: Doomsday
-
Plotka

Avengers: Doomsday - nie tylko Robert Downey Jr jako Doktor Doom? Zaskakujący przeciek

6 Rekinado 7
-

Rekinado 7 nadchodzi. Twórcy ujawniają pierwsze informacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV