Stranger Things 5: Millie Bobby Brown jak Chappell Roan na premierze. 'Sam się uśmiechnij!'

Millie Bobby Brown podczas pozowania na czerwonym dywanie na premierze Stranger Things 5 w Londynie odpowiedziała dość ostro fotografowi. Kiedy jeden z tłumu krzyknął do Brown, by ta się uśmiechnęła, aktorka odcięła się:

Uśmiechnąć się? Sam się uśmiechnij!

Po czym zeszła z dywanu.

Millie Bobby Brown jak Chappell Roan

To, jak Millie Bobby Brown postawiła się fotografowi, przypomina reakcję Chappell Roan, która trafiła na nagłówki w zeszłym roku. Kiedy piosenkarka pozowała na czerwonym dywanie podczas MTV Video Music Awards fotograf z tłumu krzyknął: "Zamknij się, k*rwa", na co Roan odkrzyknęła: "Ty się, k*rwa, zamknij!".

W wywiadach wyjaśniła później, że dla kogoś, kto czuje duży niepokój w związku z krzykami ludzi, czerwony dywan jest przerażający i nikt nie ma prawa na nią krzyczeć. Podkreśliła, że jej reakcja wynikała z potrzeby obrony i wyznaczenia granic w środowisku, które uważa za wrogie i nadmiernie natarczywe.

Denzel Washington i sytuacja w Cannes

W maju tego roku na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes, podczas promocji Od góry do dołu Spike'a Lee, również Denzel Washington wdał się w konfrontację z fotografem. Po zaczepianiu i łapaniu aktora za ramię, musiał jasno określić swoje granice i upomnieć paparazzo, żeby ten nigdy więcej tego nie robił.

Natarczywość, wulgaryzmy i próby kontrolowania wizerunku gwiazd na czerwonym dywanie mają prawo działać na nerwy. Zrozumiałe jest też to, że celebryci coraz chętniej i dosadniej stawiają granice, domagając się podstawowego szacunku w swoim miejscu pracy.

Stranger Things 5 miało swój premierowy pokaz wczoraj w Londynie. Pierwsza część odcinków finałowego sezonu zadebiutuje 26 listopada na Netflixie.