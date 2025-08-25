David Corenswet urodził się do roli Supermana? To wideo nie pozostawia złudzeń

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. IMDb

Nowy Superman od Jamesa Gunna w ekspresowym tempie podbił serca widzów, osiągając imponujący wynik w box office. Przypomnijmy, że w Ameryce Północnej film zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali. Nie wiadomo, czy produkcja odniosłaby aż tak ogromny sukces gdyby nie to, że w tytułowego bohatera tym razem wcielił się David Corenswet. Okazuje się, że aktor już na etapie castingu do roli nie pozostawił wątpliwości co do tego, że świat DC jest jego miejscem.

Tak David Corenswet starał się o rolę Supermana

David Corenswet został stworzony do roli Supermana. Z pewnością pomyśli tak wiele fanów superbohatera po obejrzeniu nagrania z jego castingu, które obiegło media społecznościowe. Można na nim zobaczyć, jak Corenswet odgrywa jeden z momentów z filmu z udziałem Lois Lane (dialogi bohaterki na nagraniu czyta żona aktora - Julia Warner). Jest to scena, w której Lois pyta Clarka Kenta, dlaczego podjął decyzję o wtrąceniu się w narastający konflikt między Boravią a Jarhanpurem. Na potrzeby castingu David Corenswet odegrał wczesną wersję tej sceny z alternatywnymi dialogami obu postaci.

O tym, jak wyglądał casting Davida Corensweta do roli Supermana, możecie przekonać się poniżej:

David Corenswet’s self tape for #Superman pic.twitter.com/SNwc9N9C0d — DC Film News (@DCFilmNews) August 23, 2025</blockquote>

