Reklama
placeholder

David Corenswet urodził się do roli Supermana? To wideo nie pozostawia złudzeń

Nowy Superman z Davidem Corenswetem w roli głównej podbił serca widzów i krytyków. Niedługo po premierze produkcji w sieci pojawiło się nagranie z castingu aktora. Można na nim zobaczyć, jak ten odgrywa wczesną wersję pewnej sceny z udziałem Lois Lane.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  superman 
david corenswet
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Kadr z filmu Superman fot. IMDb
Reklama

Nowy Superman od Jamesa Gunna w ekspresowym tempie podbił serca widzów, osiągając imponujący wynik w box office. Przypomnijmy, że w Ameryce Północnej film zadebiutował z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali. Nie wiadomo, czy produkcja odniosłaby aż tak ogromny sukces gdyby nie to, że w tytułowego bohatera tym razem wcielił się David Corenswet. Okazuje się, że aktor już na etapie castingu do roli nie pozostawił wątpliwości co do tego, że świat DC jest jego miejscem.  

Tak David Corenswet starał się o rolę Supermana

David Corenswet został stworzony do roli Supermana. Z pewnością pomyśli tak wiele fanów superbohatera po obejrzeniu nagrania z jego castingu, które obiegło media społecznościowe. Można na nim zobaczyć, jak Corenswet odgrywa jeden z momentów z filmu z udziałem Lois Lane (dialogi bohaterki na nagraniu czyta żona aktora - Julia Warner). Jest to scena, w której Lois pyta Clarka Kenta, dlaczego podjął decyzję o wtrąceniu się w narastający konflikt między Boravią a Jarhanpurem. Na potrzeby castingu David Corenswet odegrał wczesną wersję tej sceny z alternatywnymi dialogami obu postaci. 

O tym, jak wyglądał casting Davida Corensweta do roli Supermana, możecie przekonać się poniżej: 

Zobacz także:

David Corenswet w filmie Superman
-

David Corenswet zakradł się do sali kinowej, aby obejrzeć nowego Supermana. Nie mógł doczekać się premiery

Zdjęcie promujące film Superman
-

Fan Supermana przewidział obsadę nowego filmu kilka lat przed jego premierą. Ten wpis stał się viralem

Źródło: X: @DCFilmNews

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  superman 
david corenswet
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3. Nie chce jednak tworzyć gry

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe teasery z The Walking Dead: Daryl Dixon. Szykuje się dramatyczna walka w Hiszpanii

3 Sersi – jako jedna z Eternals, potrafi manipulować materią i zmieniać rzeczywistość wokół niej.
-

Brak ograniczeń problemem MCU? Tak twierdzi reżyserka niesławnego filmu

4 Booster Gold
-

Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

5 DZIKI
-

To pierwszy taki film w historii polskiego kina. Co jest wyjątkowego w DZIKIM?

6 Dune Awakening - DLC
-

Dune: Awakening się rozwija! Zapowiedziano darmową aktualizację i płatne DLC

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

8

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

9

Aubrey Plaza w pierwszym wywiadzie po śmierci męża. Zdobyła się na szczere wyznanie

10

Nie żyje Frank Caprio. Był znany jako 'najsympatyczniejszy sędzia na świecie'

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV