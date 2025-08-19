Reklama
Serialowa Wendy z Obcy: Ziemia ma znanego ojca. Wiedzieliście o tym?

Swojej premiery jakiś czas temu doczekał się serial Obcy: Ziemia​, który wzbudził spore zainteresowanie wśród fanów produkcji sci-fi. Zapewne nie wszyscy widzowie zdają sobie sprawę z tego, że odtwórczyni roli głównej bohaterki jest córką znanego aktora. O kogo chodzi?
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia
Zdjęcie promujące serial Obcy: Ziemia fot. FX
Serial Obcy: Ziemia można oglądać na platformie Disney+. Produkcja śledzi losy młodej kobiety o imieniu Wendy, która rozpoczyna badania nad statkiem kosmicznym po tym, jak ten rozbija się o Ziemię. Pomagają jej w tym żołnierze. W pewnym momencie dokonuje wraz z nimi brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. W główną bohaterkę serialu wciela się Sydney Chandler. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że jest ona córką znanego aktora. 

Kyle Chandler jest ojcem gwiazdy serialu Obcy: Ziemia 

Zanim Sydney Chandler została gwiazdą Obcy: Ziemia, dała się poznać z produkcji takich jak Sugar, Nie martw się kochanie czy film Chemistry z 2022 roku, w którym zaliczyła swój aktorski debiut. 29-latka ze światem kina była jednak związana od najmłodszych lat. Jej ojcem jest bowiem Kyle Chandler. Amerykański gwiazdor zadebiutował na ekranie już w 1988 roku w produkcji Quiet Vicotry: The Charlie Wedemeyer Story. Później zdobył uznanie widzów i krytyków między innymi za sprawą roli Erica Taylora z serialu NBC Friday Night Lights. W 2011 roku zdobył za tę rolę nagrodę Emmy w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym.

Zobacz także:

Grafika promująca serial Obcy: Ziemia i zdjęcie Noah Hawleya
-

Noah Hawley o aktorskim debiucie w Obcy: Ziemia. Scenarzysta wystąpił u boku syna

Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinki 1-2 - recenzja spoilerowa

Kyle Chandler ma na swoim koncie role w produkcjach takich jak Bloodline (jako John Rayburn), Manchester by the Sea (jako Joe Chandler), Paragraf 22 (pułkownik Cathcart) czy Wilk z Wall Street, w którym wystąpił jako agent Patrick Denham. Od 2025 roku aktora można z kolei oglądać w dostępnym na Netflixie filmie Znowu w akcji, gdzie wciela się w bohatera o imieniu Chuck. 

Kyle Chandler w filmie Back in actionfot. Netflix

Źródło: IMDb

