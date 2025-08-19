Serialowa Wendy z Obcy: Ziemia ma znanego ojca. Wiedzieliście o tym?

fot. FX

Reklama

Serial Obcy: Ziemia można oglądać na platformie Disney+. Produkcja śledzi losy młodej kobiety o imieniu Wendy, która rozpoczyna badania nad statkiem kosmicznym po tym, jak ten rozbija się o Ziemię. Pomagają jej w tym żołnierze. W pewnym momencie dokonuje wraz z nimi brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. W główną bohaterkę serialu wciela się Sydney Chandler. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że jest ona córką znanego aktora.

Kyle Chandler jest ojcem gwiazdy serialu Obcy: Ziemia

Zanim Sydney Chandler została gwiazdą Obcy: Ziemia, dała się poznać z produkcji takich jak Sugar, Nie martw się kochanie czy film Chemistry z 2022 roku, w którym zaliczyła swój aktorski debiut. 29-latka ze światem kina była jednak związana od najmłodszych lat. Jej ojcem jest bowiem Kyle Chandler. Amerykański gwiazdor zadebiutował na ekranie już w 1988 roku w produkcji Quiet Vicotry: The Charlie Wedemeyer Story. Później zdobył uznanie widzów i krytyków między innymi za sprawą roli Erica Taylora z serialu NBC Friday Night Lights. W 2011 roku zdobył za tę rolę nagrodę Emmy w kategorii Najlepszy aktor w serialu dramatycznym.

Kyle Chandler ma na swoim koncie role w produkcjach takich jak Bloodline (jako John Rayburn), Manchester by the Sea (jako Joe Chandler), Paragraf 22 (pułkownik Cathcart) czy Wilk z Wall Street, w którym wystąpił jako agent Patrick Denham. Od 2025 roku aktora można z kolei oglądać w dostępnym na Netflixie filmie Znowu w akcji, gdzie wciela się w bohatera o imieniu Chuck.