Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Sydney Sweeney przeszła metamorfozę. Aktorka pokazała się w nowej fryzurze

Sydney Sweeney w ostatnim czasie wywołała wokół siebie spore zamieszanie w mediach społecznościowych między innymi za sprawą kontrowersyjnej kampanii. W październiku 2025 roku znów wywołała poruszenie wśród internautów, tym razem za sprawą nowej fryzury. Jak wygląda po metamorfozie?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Sydney Sweeney 
Sydney Sweeney w serialu Biały Lotos fot. HBO
Reklama

Sydney Sweeney (EuphoriaBiały LotosTylko Nie Ty) od dłuższego czasu należy do grona najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Ostatnio zrobiło się o niej głośno nie tylko za sprawą filmu Christy (nie ma jeszcze polskiej daty premiery). 27-latka jest w nim nie do poznania, wcielając się w tytułową gwiazdę boksu, która musi zawalczyć o własną tożsamość poza ringiem. Niedługo przed premierą tej produkcji Sweeney wywołała spore kontrowersje, występując w reklamie sklepu odzieżowego American Eagle. Można w niej usłyszeć, że blondwłosa aktorka o niebieskich oczach ma ''świetne geny'', a w pewnym momencie pojawia się napis "Sydney Sweeney has great jeans". W związku z tym, że "Dżinsy" i "geny" zaliczają się do homonimów (wyrazów o różnych znaczeniach, które brzmią tak samo), spora część internautów stwierdziła, że występując w kampanii, Sweeney rozpowszechnia "nazistowską" propagandę. Odbiorcy pozostali też zgodni co do tego, że kampania ma eugeniczny przekaz i zmierza w kierunku ideałów białej supremacji.

Sydney Sweeney zaskoczyła nową fryzurą na ściance

Sydney Sweeney od czasu wspomnianego skandalu z reklamą dawała jasno do zrozumienia, że nie przejmuje się krytyką. Wygląda na to, że aktorka jest już gotowa na rozpoczęcie kolejnego rozdziału w swojej karierze. W październiku 2025 roku pożegnała się bowiem z charakterystycznymi falowanymi włosami. Podczas premiery filmu Christy w Los Angeles zaprezentowała się na czerwonym dywanie w nowej fryzurze, czyli krótkim bobie

O tym, jak wygląda Sydney Sweeney po metamorfozie, możecie przekonać się poniżej:

Zobacz także:

Christy
-

Christy - to będzie przełomowa rola Sydney Sweeney? Aktorka jest nie do poznania w nowym zwiastunie

Sydney Sweeney na zdjęciu promującym mydło Sydney’s Bathwater Bliss
-

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Źródło: Instagram: @jacobschwartzhair

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Sydney Sweeney 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Lalka
-

Lalka - nowe zdjęcia. Przedziwne oskarżenie: Dorociński zbyt przystojny?

2 Starfinder: Afterlight - Preach
-

Neil Newbon w zaskakującej roli. Zobaczcie, w kogo wcieli się w nadchodzącym RPG

3 Daredevil: Odrodzenie: odcinek 8
-

Daredevil: Odrodzenie - sceny akcji mogą być lepsze niż kiedykolwiek. Aktor zapowiada

4 Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6
-

Obcy: Ziemia niczym Gra o tron? Noah Hawley ma plany na 2. sezon

5 7. Marvel Zombies - 65%
-
Plotka

Plotka zdradza przyszłość Marvel Zombi. Co dalej z serialem animowanym tylko dla dorosłych?

6 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
-

Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. to kanon MCU? Tę szokującą odpowiedź przeczytacie dwa razy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Chris Martin jest w związku z Sophie Turner? Aktorka była jego fanką

Chris Martin jest w związku z Sophie Turner? Aktorka była jego fanką

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Iga Światek dostała kolejny list od Taylor Swift. Pokazała go publicznie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV