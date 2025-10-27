fot. HBO

Sydney Sweeney (Euphoria, Biały Lotos, Tylko Nie Ty) od dłuższego czasu należy do grona najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Ostatnio zrobiło się o niej głośno nie tylko za sprawą filmu Christy (nie ma jeszcze polskiej daty premiery). 27-latka jest w nim nie do poznania, wcielając się w tytułową gwiazdę boksu, która musi zawalczyć o własną tożsamość poza ringiem. Niedługo przed premierą tej produkcji Sweeney wywołała spore kontrowersje, występując w reklamie sklepu odzieżowego American Eagle. Można w niej usłyszeć, że blondwłosa aktorka o niebieskich oczach ma ''świetne geny'', a w pewnym momencie pojawia się napis "Sydney Sweeney has great jeans". W związku z tym, że "Dżinsy" i "geny" zaliczają się do homonimów (wyrazów o różnych znaczeniach, które brzmią tak samo), spora część internautów stwierdziła, że występując w kampanii, Sweeney rozpowszechnia "nazistowską" propagandę. Odbiorcy pozostali też zgodni co do tego, że kampania ma eugeniczny przekaz i zmierza w kierunku ideałów białej supremacji.

Sydney Sweeney zaskoczyła nową fryzurą na ściance

Sydney Sweeney od czasu wspomnianego skandalu z reklamą dawała jasno do zrozumienia, że nie przejmuje się krytyką. Wygląda na to, że aktorka jest już gotowa na rozpoczęcie kolejnego rozdziału w swojej karierze. W październiku 2025 roku pożegnała się bowiem z charakterystycznymi falowanymi włosami. Podczas premiery filmu Christy w Los Angeles zaprezentowała się na czerwonym dywanie w nowej fryzurze, czyli krótkim bobie.

O tym, jak wygląda Sydney Sweeney po metamorfozie, możecie przekonać się poniżej:

