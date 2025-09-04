Sydney Sweeney jest w związku ze Scooterem Braunem? To wróg Taylor Swift

fot. HBO / wikimedia.commons

Reklama

Kilka miesięcy temu Sydney Sweeney ogłosiła koniec wieloletniego związku z Jonathanem Davino, a jeszcze niedawno w mediach pojawiały się doniesienia łączące ją z Machine Gun Kellym. W programie Watch What Happens Live raper w zabawny sposób unikał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o ich relację, jednak zagraniczne źródła szybko rozwiały wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Obecnie 27-letnia aktorka ponownie znalazła się w centrum uwagi. Tym razem mówi się o jej romansie ze Scooterem Braunem, starszym od niej o siedemnaście lat. Braun zasłynął jako menedżer gwiazd światowego formatu, w tym Justina Biebera i Ariany Grande, a jego decyzje w branży muzycznej budziły spore kontrowersje, szczególnie gdy wykupił prawa do nagrań Taylor Swift w ramach przejęcia wytwórni, w której artystka nagrywała swoje albumy.

Zobacz także:

Sydney Sweeney i Scooter Braun są parą?

W ostatnim czasie zagraniczne portale uważnie śledzą życie uczuciowe 27-letniej Sydney Sweeney, a najnowsze doniesienia mówią o możliwym romansie aktorki ze Scooterem Braunem. Jak podaje serwis TMZ, gwiazda serialu Euphoria i menedżer byli już na kilku randkach. Źródła portalu podkreślają, że Sydney Sweeney wciąż eksploruje swoje życie uczuciowe po niedawnym rozstaniu, a relacja z Braunem nie ma jeszcze charakteru poważnego ani zobowiązującego:

Sydney właśnie zakończyła związek i robi to, co robią kobiety po dwudziestce, umawia się na randki.

Według informacji przekazanych przez Page Six ich relacja miała swój początek podczas letniego ślubu Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez w Wenecji, gdzie Sweeney i Braun po raz pierwszy spotkali się wśród gości. Pierwsze zdjęcia pary, na których widać, jak spacerują razem po włoskich uliczkach, pojawiły się już w czerwcu 2025 roku, budząc spekulacje, że między aktorką a menedżerem mogło zaiskrzyć. Sam Braun był wcześniej żonaty z Yael Cohen. Ich związek, który trwał siedem lat, zakończył się rozwodem we wrześniu 2022 roku. Para doczekała się nawet trójki dzieci. Z kolei Sydney Sweeney niedawno rozstała się ze swoim partnerem, 42-letnim biznesmenem Jonathanem Davino, z którym była zaręczona. Ich rozstanie miało miejsce w styczniu 2025 roku.

Warto zauważyć, że Scooter Braun jest doskonale znany w branży muzycznej. Najgłośniejszym konfliktem w jego karierze jest spór z Taylor Swift, który trwa od 2019 roku. Przypomnijmy, że Braun wykupił wtedy wytwórnię Big Machine Records, w której wokalistka nagrała swoje pierwsze sześć albumów, co zmusiło ją do ponownego nagrania tych krążków i stało się nawet tematem dokumentu opisującego skomplikowaną relację obu stron.