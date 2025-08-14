Sydney Sweeney i Machine Gun Kelly są parą? Plotki o ich romansie nie cichną

fot. HBO / IMDb

W niedzielę 10 sierpnia 2025 roku podczas programu Watch What Happens Live, Colson Baker, szerzej znany jako Machine Gun Kelly, zaskoczył widzów i fanów, odpowiadając na pytanie o jego relację z aktorką Sydney Sweeney. Wydarzenie wywołało spore poruszenie w mediach, szczególnie w kontekście doniesień sprzed kilku miesięcy. Wszystko zaczęło się w maju tego samego roku, kiedy Sydney Sweeney rozstała się z narzeczonym Jonathanem Davino, a niedługo później została zauważona w Las Vegas w towarzystwie artysty. Szybko pojawiły się spekulacje o możliwym romansie, które teraz nabierają rozpędu po rozmowie z udziałem Bakera.

Jak wygląda relacja Sydney Sweeney i Machine Gun Kelly'ego?

Pod koniec 2024 roku media obiegła informacja o rozstaniu Megan Fox i Machine Gun Kelly’ego, które miało miejsce kilka tygodni po tym, jak para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Według doniesień medialnych, powodem rozstania była zdrada, której miał dopuścić się raper. Przypomnijmy, że para była razem od 2020 roku, a ich rozstanie, według relacji informatorów, miało przebiegać w napiętej i burzliwej atmosferze. Równocześnie Sydney Sweeney zakończyła swoją relację z byłym już narzeczonym, Jonathanem Davino. Para zaręczyła się w 2022 roku, jednak jak się okazało, ich związek nie przetrwał próby czasu.

Kilka tygodni po tych wydarzeniach uwaga mediów skupiła się na kolejnym wątku dotyczącym Machine Gun Kelly’ego. W jednym z najnowszych odcinków programu Watch What Happens Live, prowadzonego przez Andy’ego Cohena, jeden z fanów zapytał artystę, czy łączy go coś więcej z aktorką Sydney Sweeney niż przyjaźń. MGK odpowiedział w charakterystycznym dla siebie stylu:

Zamknij się, stary.

Odpowiedź artysty wywołała salwy śmiechu publiczności. Brak jednoznacznej odpowiedzi tylko podsycił spekulacje na temat możliwego romansu. Jednak według źródeł TMZ, ich relacja nie miała romantycznego podłoża. Machine Gun Kelly i Sydney Sweeney nigdy nie byli parą, a ich relacja od początku była platoniczna. Jak podkreślają informatorzy, medialne plotki wynikły głównie ze wspólnych wystąpień publicznych oraz z wcześniejszych interpretacji paparazzi. Znają się od wielu lat i łączy ich wieloletnia przyjaźń, a ich współpraca zawodowa również przyczyniła się do pojawienia się spekulacji. Oboje wystąpili w filmie Big Time Adolescence z 2019 roku, a później Sydney Sweeney wzięła udział w debiucie reżyserskim MGK, Downfalls High, z 2021 roku.

Dodatkowo, w maju 2025 roku Sydney Sweeney została zauważona w Las Vegas na uroczystym otwarciu Palm Tree Beach Club w towarzystwie Patricka Schwarzeneggera oraz MGK. Na swoim profilu na Instagramie aktorka udostępniła grupowe zdjęcie, na którym zapozowała między gwiazdorami podczas jednej z trzech imprez organizowanych z okazji otwarcia klubu. Wydarzenie to ponownie wywołało spekulacje dotyczące jej relacji z raperem, choć jak podkreślają zagraniczne źródła, była to wyłącznie przyjacielska i towarzyska obecność.