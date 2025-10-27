fot. materiały prasowe

Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać jubileuszową odsłonę Tańca z Gwiazdami. Jej odcinki są emitowane na żywo co niedzielę o 19:55. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. edycji. W związku z tym o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska. Na parkiecie widzowie mogą oglądać między innymi Katarzynę Zillmann, która jako pierwsza w historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Ich występ otwierający jeden z odcinków programu wywołał szczególne poruszenie.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pocałowały się na parkiecie Tańca z Gwiazdami

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w niedzielę 26 października miały okazję otworzyć odcinek Tańca z Gwiazdami płomienną rumbą. Kobiety sprawiły, że na parkiecie zrobiło się naprawdę gorąco. Pod koniec występu zaskoczyły wszystkich, całując się na oczach kamer. Jurorzy po raz kolejny nie kryli zachwytu ich występem i przyznali im 40 punktów, czyli najwyższą możliwą notę. Spora część internautów podzieliła ich zdanie, a jedna z internautek stwierdziła nawet, że ''dziewczyny przekroczyły absolutnie każdą skalę, każdą granicę''.

Niedługo po występie Katarzyna Zillmann została zapytana w rozmowie z portalem Pomponik, czy jej partnerka nie jest zazdrosna o pocałunek. Oto co odpowiedziała:

To jest teatr. Tu się dzieją niesamowite rzeczy, choreografia, cały ten taniec, no był bardzo sensualny. My jesteśmy bardzo szczere, rozmawiamy o różnych rzeczach, ona bardzo kibicuje całej misji, jaką mamy tutaj. To nie jest nic dziwnego, że pary się tutaj całują.

Janja Lesar dodała:

Nasz taniec jest odsłoną kobiecej energii. Tym razem poszło o krok dalej. (...) Nie jest to nic, co podlega dyskusji. Tak jak aktorzy w serialach się całują czy tutaj... To jest po prostu praca.

O tym, jak wyglądał wspomniany taniec, możecie przekonać się poniżej:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Taniec z Gwiazdami (@tanieczgwiazdami)