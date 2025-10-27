Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać jubileuszową odsłonę Tańca z Gwiazdami. Jej odcinki są emitowane na żywo co niedzielę o 19:55. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. edycji. W związku z tym o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska. Na parkiecie widzowie mogą oglądać między innymi Katarzynę Zillmann, która jako pierwsza w historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Ich występ otwierający jeden z odcinków programu wywołał szczególne poruszenie.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pocałowały się na parkiecie Tańca z Gwiazdami
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w niedzielę 26 października miały okazję otworzyć odcinek Tańca z Gwiazdami płomienną rumbą. Kobiety sprawiły, że na parkiecie zrobiło się naprawdę gorąco. Pod koniec występu zaskoczyły wszystkich, całując się na oczach kamer. Jurorzy po raz kolejny nie kryli zachwytu ich występem i przyznali im 40 punktów, czyli najwyższą możliwą notę. Spora część internautów podzieliła ich zdanie, a jedna z internautek stwierdziła nawet, że ''dziewczyny przekroczyły absolutnie każdą skalę, każdą granicę''.
Źródło: Polsat / Pomponik