Pierwsza kobieca para w Tańcu z Gwiazdami zachwyciła widzów. Tak wyglądał występ Zillmann i Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zostały pierwszą kobiecą parą w historii polskiej edycji Tańca z Gwiazdami. Ich występ w 1. odcinku 17. edycji programu oczarował zarówno jurorów, jak i widzów. Nagranie występu można zobaczyć w mediach społecznościowych.
Klaudia Woźniak
Tagi:  janja lesar 
taniec z gwiazdami 17 katarzyna zillmann
Zdjęcie promujące Taniec z Gwiazdami fot. Polsat
Jubileuszowa 17. edycja Tańca z Gwiazdami wystartowała 14 września 2025 roku. Jej odcinki można oglądać w Polsacie co tydzień o godzinie 19:55. Przypomnijmy, że w tym roku taneczne show nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się 30. edycji w naszym kraju. O Kryształową Kulę tym razem walczą szczególnie gorące nazwiska. Wśród uczestników 17. edycji znaleźli się Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry Tomasz Karolak oraz Marcin Rogacewicz. Na parkiecie nie zabrakło również wioślarki Katarzyny Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janią Lesar. W 1. odcinku 17. edycji Kasia i Janja zmierzyły się z paso doble. Ich występ zdecydowanie wyróżnił się na tle innych. 

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zachwyciły występem w Tańcu z Gwiazdami

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar już w 1. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami nie pozostawiły wątpliwości co do tego, że ich treningi nie poszły na marne. Za swoje pełne temperamentu i energii paso doble otrzymały od jurorów 36 punktów. Był to najlepszy wynik tego odcinka. Widzowie również nie kryją zachwytu występem. Pod nagraniem występu udostępnionym na profilu na Instagramie Tańca z Gwiazdami pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy:

Dziewczyny bardzo dobrze się zaprezentowały, najlepszy występ dzisiejszego wieczoru 🔥

Cudowna energia, wspaniałe babki, bardzo się wzruszyłam. Niesamowite przeżycie.

Rewelacja !!! Brawo dziewczyny 👏👏

Dziewczyny rozwaliłyście system! Cały występ miałam ciary! ❤️ Kasia jesteś prześliczna! 😍

Bardzo dobrze tańczyły mi się podobało. Janja pełen profesjonalizm 👍😍powodzenia 😘

Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądał występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar:

Źródło: Instagram: @tanieczgwiazdami

