Taniec z Gwiazdami: na parkiet wrócą byli zwycięzcy programu. Zatańczą z uczestnikami

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarcza widzom niezapomnianych emocji m.in. za sprawą licznych odcinków specjalnych z udziałem wielu znanych twarzy. W jednym z nich pojawią się zwycięzcy poprzednich edycji. Zobaczcie, z kim zatańczą poszczególne pary.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
Polsat taniec z gwiazdami
Grafiki promujące Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
We wrześniu 2025 roku w Polsacie wystartowała 17. edycja Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. odsłony. Producenci zadbali o to, aby nie zabrakło w niej wielu niespodzianek. Poza naprawdę gorącymi nazwiskami wśród uczestników zorganizowali liczne odcinki specjalne. Jeden z nich będzie miał miejsce w niedzielę 2 listopada. Tego dnia na parkiecie ponownie pojawią się zwycięzcy poprzednich edycji programu. Tym razem zatańczą oni wspólnie z uczestnikami jego jubileuszowej odsłony

Zwycięzcy Tańca z Gwiazdami wrócą na parkiet. Z kim zatańczą?

Wielki finał 17. edycjiTańca z Gwiazdami jest już bliżej niż dalej. Szansę na Kryształową Kulę wciąż mają Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska. W nadchodzącym odcinku wspomniani uczestnicy przedstawią po dwie choreografie. W jednej zaprezentują się jako para, w drugiej – trio. Oto z kim zatańczą wtedy poszczególne pary: 

  • Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka zatańczy z Anną Muchą, która w 2009 roku zwyciężyła 10. edycję w parze z Rafałem Maserakiem.
  • Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczy z Joanną Mazur, która w 2019 roku zwyciężyła 9. edycję z Janem Klimentem.
  • Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zatańczy z Anetą Zając, która w 2014 roku zwyciężyła 1. edycję (Polsatu) w parze ze Stefano Terrazzino.
  • Para numer 9 Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska zatańczy z Rafałem Mroczkiem, który w 2006 roku zwyciężył 3. edycję show (TVN) z Anetą Piotrowską.
  • Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatańczy z Anitą Sokołowską, która w 2024 roku została zwyciężczynią 14. edycji w parze z Jackiem Jeschke.
  • Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska zatańczy z Robertem Wabichem, który w 2016 roku zwyciężył 6. edycję w parze z Hanną Żudziewicz.

Z odcinka odpadnie jedna para. To, jak tym razem wypadną uczestnicy oraz zwycięzcy poprzednich edycji, stanie się jasne już 2 listopada w Polsacie o 19:55.

Źródło: Materiały prasowe Polsat

