Taniec z Gwiazdami z rekordową widownią. Tyle osób obejrzało odcinek z Beatą Kozidrak

We wrześniu 2025 roku wystartowała nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. odsłony. O Kryształową Kulę w związku z tym walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar.

W jubileuszowej edycji nie brakuje także odcinków specjalnych. W jednym z nich widzowie mieli okazję zobaczyć gwiazdy z poprzednich edycji. W niedzielę 5 października w studiu pojawiła się z kolei ikona polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak. W ramach odcinka zatytułowanego Beata Night artystka zasiadła przy jurorskim stole, zastępując Ewę Kasprzyk, a uczestnicy tańczyli do największych hitów zespołu Bajm. Okazuje się, że ten wyjątkowy odcinek obejrzała rekordowa ilość widzów.

Taniec z Gwiazdami 17: tylu widzów obejrzało Beata Night

Średnia widownia specjalnego odcinka Tańca z Gwiazdami z udziałem Beaty Kozidrak wyniosła ponad 2 miliony. Niedługo po zakończeniu Beata Night w mediach społecznościowych programu pojawił się następujący wpis:

Jak zawsze Taniec z Gwiazdami był najchętniej oglądanym programem rozrywkowym weekendu, jednak tym razem wynik okazał się lepszy, niż wszystkie poprzednie w tej edycji 🥳🤩 W najszerszej grupie komercyjnej program osiągnął aż 15% udziałów w rynku, a w grupie 4+ aż 17,9%. Dziękujemy, że jesteście z nami ❤️❤️❤️

Przypomnijmy, że odcinki jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami są emitowane na żywo w Polsacie co niedzielę o 19:55.

