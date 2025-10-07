placeholder
Reklama
placeholder

Taniec z Gwiazdami z rekordową widownią. Tyle osób obejrzało odcinek z Beatą Kozidrak

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Okazuje się, że jeden z odcinków specjalnych, w którym nie zabrakło samej Beaty Kozidrak​, wzbudził szczególne zainteresowanie. Ile osób obejrzało odcinek specjalny z udziałem artystki?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Polsat 
taniec z gwiazdami
Zdjęcie promujące Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
Reklama

We wrześniu 2025 roku wystartowała nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. odsłony. O Kryształową Kulę w związku z tym walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar.

W jubileuszowej edycji nie brakuje także odcinków specjalnych. W jednym z nich widzowie mieli okazję zobaczyć gwiazdy z poprzednich edycji. W niedzielę 5 października w studiu pojawiła się z kolei ikona polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak. W ramach odcinka zatytułowanego Beata Night artystka zasiadła przy jurorskim stole, zastępując Ewę Kasprzyk, a uczestnicy tańczyli do największych hitów zespołu Bajm. Okazuje się, że ten wyjątkowy odcinek obejrzała rekordowa ilość widzów.

Taniec z Gwiazdami 17: tylu widzów obejrzało Beata Night

Średnia widownia specjalnego odcinka Tańca z Gwiazdami z udziałem Beaty Kozidrak wyniosła ponad 2 miliony. Niedługo po zakończeniu Beata Night w mediach społecznościowych programu pojawił się następujący wpis:

Jak zawsze Taniec z Gwiazdami był najchętniej oglądanym programem rozrywkowym weekendu, jednak tym razem wynik okazał się lepszy, niż wszystkie poprzednie w tej edycji 🥳🤩 W najszerszej grupie komercyjnej program osiągnął aż 15% udziałów w rynku, a w grupie 4+ aż 17,9%. Dziękujemy, że jesteście z nami ❤️❤️❤️

Przypomnijmy, że odcinki jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami są emitowane na żywo w Polsacie co niedzielę o 19:55.

Zobacz także:

-

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Grafika promująca Taniec z Gwiazdami
-

Taniec z Gwiazdami 17: numery par do głosowania. Jak głosować?

Źródło: Materiały prasowe Polsat

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Polsat 
taniec z gwiazdami
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

3,6

2005
Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami Rozrywka

Najnowsze

1 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Starfleet Academy - kiedy premiera serialu? Znamy miesiąc!

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

4 Batman Brave nad the Bold
-
Plotka

DCU - kto wyreżyseruje solowy film o Batmanie?

5 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson przegrywa walkę z box office. Najgorsze otwarcie w karierze - jest komentarz

6 Cody Rhodes
-

Street Fighter - kto jest głównym bohaterem filmu? Cody Rhodes zdradził trzy postacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV