Taniec z Gwiazdami z rekordową widownią. Tyle osób obejrzało odcinek z Beatą Kozidrak
Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Okazuje się, że jeden z odcinków specjalnych, w którym nie zabrakło samej Beaty Kozidrak, wzbudził szczególne zainteresowanie. Ile osób obejrzało odcinek specjalny z udziałem artystki?
We wrześniu 2025 roku wystartowała nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. odsłony. O Kryształową Kulę w związku z tym walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar.
W jubileuszowej edycji nie brakuje także odcinków specjalnych. W jednym z nich widzowie mieli okazję zobaczyć gwiazdy z poprzednich edycji. W niedzielę 5 października w studiu pojawiła się z kolei ikona polskiej sceny muzycznej - Beata Kozidrak. W ramach odcinka zatytułowanego Beata Night artystka zasiadła przy jurorskim stole, zastępując Ewę Kasprzyk, a uczestnicy tańczyli do największych hitów zespołu Bajm. Okazuje się, że ten wyjątkowy odcinek obejrzała rekordowa ilość widzów.
Taniec z Gwiazdami 17: tylu widzów obejrzało Beata Night
Średnia widownia specjalnego odcinka Tańca z Gwiazdami z udziałem Beaty Kozidrak wyniosła ponad 2 miliony. Niedługo po zakończeniu Beata Night w mediach społecznościowych programu pojawił się następujący wpis:
Przypomnijmy, że odcinki jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami są emitowane na żywo w Polsacie co niedzielę o 19:55.
Źródło: Materiały prasowe Polsat