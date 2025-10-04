Przeczytaj w weekend
Beata Kozidrak po przejściach w jury TzG. W tle wypadek i choroba

Czwarty odcinek Tańca z Gwiazdami przyniesie sporo niespodzianek. Jak się okazuje zabraknie jednego z jurorów, a jego miejsce zajmie Beata Kozidrak, która wystąpi w zupełnie nowej roli tanecznego show. To jednak tylko część niespodzianek przygotowanych na ten wieczór.
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
taniec z gwiazdami 17 
beata kozidrak
Beata Kozidrak TzG fot. materiały prasowe Polsat
Czwarty odcinek 17. edycji Tańca z Gwiazdami zapowiada się jako gratka dla miłośników muzyki i tańca. Gościem specjalnym będzie Beata Kozidrak, a jej udział zapowiedziano jako wieczór pod hasłem Beata Night. Choć artystka nie pojawi się na parkiecie, zaskoczy widzów w innej, niezwykłej roli. To jednak nie wszystko - w tym odcinku zabraknie jednego z jurorów, a jego miejsce zajmie właśnie Beata Kozidrak. Co jeszcze czeka uczestników i publiczność? 

Burzliwe lata Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak, ikona polskiej sceny muzycznej, od lat zachwyca miliony fanów swoim wyjątkowym głosem i sceniczną charyzmą. Jednak ostatnie lata przyniosły jej także trudne doświadczenia, zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym. Punkt zwrotny nastąpił we wrześniu 2021 roku, kiedy media podały informację o poważnym incydencie z udziałem artystki. Beata Kozidrak została zatrzymana na warszawskim Mokotowie za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Sąd wymierzył jej karę grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych, nakazał wpłatę 20 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także nałożył pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kilka lat później, pod koniec 2024 roku, Beata Kozidrak niespodziewanie zaczęła odwoływać kolejne koncerty i plany zawodowe, co wzbudziło niepokój wśród jej fanów. Początkowo brak szczegółowych informacji tylko potęgował spekulacje. W kwietniu 2024 roku media obiegła ważna wiadomość - artystka została uhonorowana prestiżową statuetką Złotego Fryderyka za całokształt twórczości. Niestety, z powodu problemów zdrowotnych nie mogła osobiście uczestniczyć w ceremonii, by odebrać nagrodę. Nieco ponad rok później artystka ujawniła prawdziwy powód swojej nieobecności. W lipcu 2025 roku Beata Kozidrak wyznała, że przez dziewięć miesięcy zmagała się z chorobą nowotworową. Pierwsze symptomy zbagatelizowała, tłumacząc je przeciążeniem kręgosłupa i wieloletnim chodzeniem w szpilkach. Dopiero pogorszenie stanu zdrowia zmusiło ją do wykonania szczegółowych badań, które ujawniły diagnozę. W trudnym czasie leczenia artystka przeszła intensywną terapię, a jej życie zawodowe zeszło na dalszy plan. W obliczu choroby Beata odwołała wiele koncertów i zobowiązań, skupiając się na rekonwalescencji i powrocie do zdrowia. Po długiej przerwie, w sierpniu 2025 roku, fani mogli zobaczyć jej wielki powrót na scenę. Beata Kozidrak pojawiła się na Męskim Graniu w Warszawie, wzbudzając ogromne emocje. Był to jej pierwszy występ od czasu ogłoszenia choroby, a sama artystka przyznała, że ostatnie koncerty jubileuszowej trasy odbywała w ogromnym bólu, wspierając się silnymi lekami przeciwbólowymi i niemal nie schodząc z krzesła.

Beata Kozidrak gościem specjalnym 4. odcinka Tańca z Gwiazdami

W czwartym odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami widzowie będą mogli przeżyć wyjątkowy wieczór, który produkcja określiła mianem Beata Night. Wszystkie pary zaprezentują swoje choreografie do kultowych przebojów Beaty Kozidrak w zupełnie nowych aranżacjach przygotowanych przez Tomasza Szymusia, a sama artystka zasiądzie w jury obok Iwony Pavlović, Rafała Maseraka i Tomasza Wygody. 

       

Choć w czwartym odcinku zabraknie Ewy Kasprzyk, aktorka powróci do roli jurorki już w kolejnym tygodniu emisji tanecznego show. Głównym punktem wieczoru będzie jednak telewizyjna premiera nowej odsłony jednego z największych hitów Beaty Kozidrak, którą artystka wykona na żywo wraz z zespołem Kamp, tworząc niezapomniane muzyczne wydarzenie. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć największe przeboje Bajmu w świeżych aranżacjach, które przybliżą magię twórczości artystki w nowym świetle. Warto też przypomnieć, że już 29 listopada 2025 roku wokalistka wraz z zespołem Kamp wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie w ramach projektu House of Beata.

Premiera czwartego odcinka Tańca z Gwiazdami odbędzie się w niedzielę 5 października 2025 roku o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

Źródło: Polsat

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
beata kozidrak
