placeholder
Reklama
placeholder

Taniec z Gwiazdami: kto wygra 17. edycję? To oni są faworytami widzów

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarcza widzom niezapomnianych emocji. ​O Kryształową Kulę tym razem walczą naprawdę gorące nazwiska. O tym, kto trafi do wielkiego finału, niezmiennie zadecydują widzowie. Kto obecnie otrzymuje największą liczbę głosów?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
taniec z gwiazdami
Zdjęcie promujące Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
Reklama

Od 14 września 2025 roku w Polsacie można oglądać wyjątkową odsłonę Tańca z Gwiazdami. Odcinki są emitowane na żywo co niedzielę o 19:55. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. edycji. W związku z tym o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Lanberry, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Ich umiejętności oceniają Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak. O tym, kto wygra program, po raz kolejny zadecydują jednak widzowie. Niedługo po emisji 2. odcinka jubileuszowej edycji wyszło na jaw, kto aktualnie otrzymuje największą liczbę głosów.

Kto otrzymuje najwięcej głosów w 17. edycji Tańca z Gwiazdami?

Jubileuszowa edycja Tańca z Gwiazdami z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy. Okazuje się, że faworyci widzów w 2. odcinku otrzymali poniżej 30 punktów od jurorów. Jak dowiedział się Fakt, na największą liczbę głosów obecnie mogą liczyć Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Druga z par w ostatnim odcinku otrzymała od jurorów zaledwie 22 punkty. Była to najniższa nota odcinka. Bagiemu i Magdalenie Tarnowskiej jury przyznało z kolei 28 punktów. Największą ilość punktów od jurorów w 2. odcinku otrzymali za to Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko (39 punktów) oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar (37 punktów). Na ten moment żadna z tych par nie cieszy się jednak największą sympatią widzów. 

Taniec z Gwiazdami 17: pary

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

arrow-left
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
fot. materiały prasowe Polsat
arrow-right

Zobacz także:

-

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Grafika promująca Taniec z Gwiazdami
-

Taniec z Gwiazdami 17: numery par do głosowania. Jak głosować?

Źródło: Fakt

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 17 
taniec z gwiazdami
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii)
-

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

2 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

5 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

6 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV