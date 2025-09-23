Taniec z Gwiazdami: kto wygra 17. edycję? To oni są faworytami widzów

fot. materiały prasowe

Od 14 września 2025 roku w Polsacie można oglądać wyjątkową odsłonę Tańca z Gwiazdami. Odcinki są emitowane na żywo co niedzielę o 19:55. Przypomnijmy, że najpopularniejsze taneczne show w Polsce w tym roku nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. edycji. W związku z tym o Kryształową Kulę walczą naprawdę gorące nazwiska, w tym między innymi Maja Bohosiewicz, Lanberry, Tomasz Karolak, Marcin Rogacewicz oraz Katarzyna Zillmann, która jako pierwsza historii polskiej edycji programu tańczy w parze z kobietą - Janją Lesar. Ich umiejętności oceniają Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak. O tym, kto wygra program, po raz kolejny zadecydują jednak widzowie. Niedługo po emisji 2. odcinka jubileuszowej edycji wyszło na jaw, kto aktualnie otrzymuje największą liczbę głosów.

Kto otrzymuje najwięcej głosów w 17. edycji Tańca z Gwiazdami?

Jubileuszowa edycja Tańca z Gwiazdami z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy. Okazuje się, że faworyci widzów w 2. odcinku otrzymali poniżej 30 punktów od jurorów. Jak dowiedział się Fakt, na największą liczbę głosów obecnie mogą liczyć Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Druga z par w ostatnim odcinku otrzymała od jurorów zaledwie 22 punkty. Była to najniższa nota odcinka. Bagiemu i Magdalenie Tarnowskiej jury przyznało z kolei 28 punktów. Największą ilość punktów od jurorów w 2. odcinku otrzymali za to Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko (39 punktów) oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar (37 punktów). Na ten moment żadna z tych par nie cieszy się jednak największą sympatią widzów.

Taniec z Gwiazdami 17: pary

