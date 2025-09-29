Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tak wygląda lektor z Tańca z Gwiazdami. Pojawił się w jubileuszowym odcinku

Jubileuszowa 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami dostarcza widzom wyjątkowych emocji. ​W odcinku specjalnym nie zabrakło zarówno byłych gwiazd oraz prowadzących taneczne show, jak i lektora, który towarzyszy widzom od pierwszego odcinka. Kim jest i jak wygląda?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 
Grafika promująca Taniec z Gwiazdami fot. materiały prasowe
Reklama

Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać 17. edycję Tańca z Gwiazdami. Jej premierowe odcinki są emitowane na żywo co niedzielę o 19:55. Przypomnijmy, że w 2025 roku najpopularniejsze taneczne show w Polsce nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. edycji. Z tej okazji producenci przygotowali specjalny odcinek, za którego sprawą widzowie mogli ponownie zobaczyć na parkiecie nie tylko uczestników, ale też byłych prowadzących program. Otworzyli go Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Na widowni zasiadło z kolei 200 znanych osobistości. Wśród nich nie zabrakło poprzednich zdobywców Kryształowej Kuli. Ponadto w studio pojawił się lektor, który towarzyszy widzom od pierwszego odcinka tanecznego show. Zapewne nie wszyscy wiedzą, do kogo należy kultowy głos. 

Tak wygląda lektor z Tańca z Gwiazdami 

Za sprawą jubileuszowego odcinka Tańca z Gwiazdami widzowie przypomnieć sobie momenty, które przeszły do historii oraz zobaczyć wywiady z byłymi uczestnikami. Nie zabrakło też niespodziewanych tanecznych występów. Widzowie z pewnością zapamiętali z odcinka również moment, w którym na wizji pojawił się Grzegorz Pawlak. To właśnie on towarzyszy widzom od 20 lat, zapowiadając występy. Warto wspomnieć, że lektor dubbingował Lorda Vadera z Gwiezdnych wojen czy Skippera z Pingwinów z Madagaskaru

Grzegorz Pawlak w ramach jubileuszowego odcinka Tańca z Gwiazdami zapozował również na ściance. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda:

Grzegorz Pawlak w Tańcu z GwiazdamiInstagram: @grzegorzpawlak.ig / @k.gorsky

Zobacz także:

-

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Źródło: Polsat

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  taniec z gwiazdami 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Silent Hill f
-

Świetny wynik Silent Hill f. Konami ma powody do zadowolenia

2 16. The Defenders (2017)
-

Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu

3 Gran Turismo 7 - ocena 9/10
-

Tory z F1 trafią do Gran Turismo 7. Nadciąga wielka aktualizacja gry

4 Paul Bettany - Biały Vision
-

Paul Bettany chyba zdradził za wiele. Vision Quest będzie o SPOILER

5 Sztuczna Inteligencja
-

Powstała aktorka AI - i już podpisała kontrakt z agencją

6 Anemone
-

Pierwsze recenzje filmu Anemone. Czy Daniel Day-Lewis zaliczył udany powrót do aktorstwa?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Dzień Mężczyzny a Dzień Chłopaka. Czym się różnią i kiedy wypadają?

Selena Gomez i Benny Blanco WZIĘLI ŚLUB. Tak wyglądała uroczystość

Selena Gomez i Benny Blanco WZIĘLI ŚLUB. Tak wyglądała uroczystość

Bravo WRACA – millenialsi, bądźcie czujni. To tam będzie dostępne specjalne wydanie

Bravo WRACA – millenialsi, bądźcie czujni. To tam będzie dostępne specjalne w...

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska rozstali się. Aktor zabrał głos

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV