Tak wygląda lektor z Tańca z Gwiazdami. Pojawił się w jubileuszowym odcinku

fot. materiały prasowe

Od września 2025 roku w Polsacie można oglądać 17. edycję Tańca z Gwiazdami. Jej premierowe odcinki są emitowane na żywo co niedzielę o 19:55. Przypomnijmy, że w 2025 roku najpopularniejsze taneczne show w Polsce nie tylko świętuje swoje 20-lecie, ale też doczekało się jubileuszowej 30. edycji. Z tej okazji producenci przygotowali specjalny odcinek, za którego sprawą widzowie mogli ponownie zobaczyć na parkiecie nie tylko uczestników, ale też byłych prowadzących program. Otworzyli go Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Na widowni zasiadło z kolei 200 znanych osobistości. Wśród nich nie zabrakło poprzednich zdobywców Kryształowej Kuli. Ponadto w studio pojawił się lektor, który towarzyszy widzom od pierwszego odcinka tanecznego show. Zapewne nie wszyscy wiedzą, do kogo należy kultowy głos.

Tak wygląda lektor z Tańca z Gwiazdami

Za sprawą jubileuszowego odcinka Tańca z Gwiazdami widzowie przypomnieć sobie momenty, które przeszły do historii oraz zobaczyć wywiady z byłymi uczestnikami. Nie zabrakło też niespodziewanych tanecznych występów. Widzowie z pewnością zapamiętali z odcinka również moment, w którym na wizji pojawił się Grzegorz Pawlak. To właśnie on towarzyszy widzom od 20 lat, zapowiadając występy. Warto wspomnieć, że lektor dubbingował Lorda Vadera z Gwiezdnych wojen czy Skippera z Pingwinów z Madagaskaru.

Grzegorz Pawlak w ramach jubileuszowego odcinka Tańca z Gwiazdami zapozował również na ściance. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda:

Instagram: @grzegorzpawlak.ig / @k.gorsky