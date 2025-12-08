Taylor Momsen wydała album. Nie zabrakło na nim piosenek z Grincha
Taylor Momsen jako dziecko dała się poznać widzom z roli Cindy Lou Who z filmu Grinch: świąt nie będzie. Okazuje się, że 32-latka jakiś czas temu postawowiła odświeżyć dwa utwory z Grincha. Ich nowe wersje znalazły się na mini-albumie rockowego zespołu aktorki.
Taylor Momsen miała zaledwie 7 lat, kiedy dała się poznać widzom z roli Cindy Lou Who z filmu Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku. Jak wiadomo, w świątecznym hicie towarzyszył jej tytułowy bohater grany przez Jima Carreya. Praca na planie produkcji z pewnością była Taylor Momsen niezapomnianym przeżyciem. Mini-album, który aktorka wydała wspólnie ze swoim rockowym zespołem The Pretty Reckless pod koniec 2025 roku, nie pozostawia co do tego wątpliwości.
Taylor Momsen w odświeżonych utworach z Grincha
Świąteczna EP-ka dowodzonej przez gwiazdę Grinch: świąt nie będzie grupy The Pretty Reckless otrzymała tytuł Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas. Promujący ten mini-album singiel Where Are You Christmas? jest odświeżoną wersją utworu, który Taylor Momsen zaśpiewała po raz pierwszy jako Cindy Lou Who. Oto co Taylor Momsen powiedziała na temat powrotu do piosenki sprzed lat:
Odświeżona odsłona Where Are You Christmas? doczekała się też teledysku, który możecie zobaczyć poniżej:
Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas [TRACKLISTA]
Drugim utworem z Grincha, który doczekał się odświeżonej za sprawą świątecznej EP-ki zespołu Taylor Momsen, jest Christmas, Why Can't I Find You?. Tytuły wszystkich utworów z albumu są następujące: :
- Intro
- Where Are You Christmas?
- I Wanna Be Your Christmas Tree
- Christmas Is Killing Me
- Blues On Christmas
- When We Were Young
- Christmas, Why Can't I Find You?
Wymienionych utworów możecie posłuchać poniżej:
Źródło: Universal Music Polska / Spotify