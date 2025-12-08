placeholder
Taylor Momsen wydała album. Nie zabrakło na nim piosenek z Grincha

Taylor Momsen jako dziecko dała się poznać widzom z roli Cindy Lou Who z filmu Grinch: świąt nie będzie. Okazuje się, że 32-latka jakiś czas temu postawowiła odświeżyć dwa utwory z Grincha. Ich nowe wersje znalazły się na mini-albumie rockowego zespołu aktorki.
Okładka albumu Taylor Momsen z Grincha fot. materiały prasowe
Taylor Momsen miała zaledwie 7 lat, kiedy dała się poznać widzom z roli Cindy Lou Who z filmu Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku. Jak wiadomo, w świątecznym hicie towarzyszył jej tytułowy bohater grany przez Jima Carreya. Praca na planie produkcji z pewnością była Taylor Momsen niezapomnianym przeżyciem. Mini-album, który aktorka wydała wspólnie ze swoim rockowym zespołem The Pretty Reckless pod koniec 2025 roku, nie pozostawia co do tego wątpliwości.

Taylor Momsen w odświeżonych utworach z Grincha

Świąteczna EP-ka dowodzonej przez gwiazdę Grinch: świąt nie będzie grupy The Pretty Reckless otrzymała tytuł Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas. Promujący ten mini-album singiel Where Are You Christmas? jest odświeżoną wersją utworu,  który Taylor Momsen zaśpiewała po raz pierwszy jako Cindy Lou Who. Oto co Taylor Momsen powiedziała na temat powrotu do piosenki sprzed lat:

Powrót do Where Are You Christmas po 25 latach to jak spotkanie z częścią mnie, której dawno nie widziałam. Byłam dzieckiem, gdy śpiewałam ją po raz pierwszy i nigdy nie przypuszczałam, że ta piosenka – i sam film – zostaną z ludźmi na tak długo, nieświadomie wyznaczając moją drogę zawodową jako dorosłej artystki. Nagrywając ją teraz, z całym doświadczeniem, które zdobyłam przez te lata, słyszę ją w nowy sposób… ale jej serce pozostało takie samo. To piosenka o zachwycie, nadziei i o tym, by nie tracić wiary w magię – czego, jak myślę, wszyscy dziś bardzo potrzebujemy.

Odświeżona odsłona Where Are You Christmas? doczekała się też teledysku, który możecie zobaczyć poniżej:

Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas [TRACKLISTA]

Drugim utworem z Grincha, który doczekał się odświeżonej za sprawą świątecznej EP-ki zespołu Taylor Momsen, jest Christmas, Why Can't I Find You?. Tytuły wszystkich utworów z albumu są następujące: :

  1. Intro
  2. Where Are You Christmas? 
  3. I Wanna Be Your Christmas Tree
  4. Christmas Is Killing Me
  5. Blues On Christmas
  6. When We Were Young
  7. Christmas, Why Can't I Find You?

Wymienionych utworów możecie posłuchać poniżej:

Źródło: Universal Music Polska / Spotify

