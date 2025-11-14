Taylor Swift odsłoni kulisy The Eras Tour w serialu. Jest pierwszy zwiastun

fot. YouTube @TaylorSwift / @disneyplus

Taylor Swift oficjalnie pożegnała swoją rekordową trasę koncertową w zwiastunie nowego serialu dokumentalnego The End of an Era, który już wkrótce będzie dostępny na platformie Disney+. Produkcja zabierze widzów za kulisy powstawania The Eras Tour, ukazując nie tylko artystyczny proces, lecz także wpływ i znaczenie trasy na życie fanów oraz samej wokalistki. Dokument, składający się z sześciu odcinków, będzie pełen niepublikowanych wcześniej materiałów, odsłaniając prywatne i zawodowe oblicze jednej z największych gwiazd współczesnej sceny muzycznej.

Kulisy The Eras Tour w nowym dokumencie The End of an Era

Produkcja The End of an Era poświęcona jest fenomenalnej trasie The Eras Tour, która nie tylko zdominowała świat popkultury, lecz także zapisała się w historii jako najbardziej dochodowa trasa koncertowa - pierwsza, która przekroczyła barierę 2 miliardów dolarów przychodu. Zwiastun prezentuje wyjątkowy materiał zza kulis - próby z Sabriną Carpenter i Edem Sheeranem przed ich niespodziewanymi występami, chwile bliskości z narzeczonym, zawodnikiem NFL Travisem Kelce’em, a także fragmenty, które pokazują ogrom pracy i zaangażowania potrzebny do realizacji trasy o tak gigantycznej skali. Pierwsze odcinki serialu zadebiutują 12 grudnia 2025 roku, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To jednak nie koniec atrakcji dla fanów. Tego samego dnia odbędzie się także premiera koncertowego filmu Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show, który został zarejestrowany podczas finałowego występu w Vancouver 8 grudnia 2024 roku. Oprócz nagrań z samej trasy, widzowie będą mogli obejrzeć ekskluzywny wywiad z artystką, a serial odsłoni również początki jej związku z Travisem Kelce’em, ukazując prywatne oblicze gwiazdy, którego dotąd nie widzieli fani.

The End of an Era - zwiastun