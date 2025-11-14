Przeczytaj w weekend
Taylor Swift odsłoni kulisy The Eras Tour w serialu. Jest pierwszy zwiastun

Taylor Swift odsłania kulisy swojej przełomowej trasy The Eras Tour w nowym serialu dokumentalnym The End of an Era. Produkcja prezentuje dotąd niepublikowane materiały oraz szczegóły przygotowań do koncertów. To jednak nie koniec niespodzianek dla Swifties.
Zuzanna Bogucka
taylor swift fot. YouTube @TaylorSwift / @disneyplus
Taylor Swift oficjalnie pożegnała swoją rekordową trasę koncertową w zwiastunie nowego serialu dokumentalnego The End of an Era, który już wkrótce będzie dostępny na platformie Disney+. Produkcja zabierze widzów za kulisy powstawania The Eras Tour, ukazując nie tylko artystyczny proces, lecz także wpływ i znaczenie trasy na życie fanów oraz samej wokalistki. Dokument, składający się z sześciu odcinków, będzie pełen niepublikowanych wcześniej materiałów, odsłaniając prywatne i zawodowe oblicze jednej z największych gwiazd współczesnej sceny muzycznej.

Kulisy The Eras Tour w nowym dokumencie The End of an Era 

Produkcja The End of an Era poświęcona jest fenomenalnej trasie The Eras Tour, która nie tylko zdominowała świat popkultury, lecz także zapisała się w historii jako najbardziej dochodowa trasa koncertowa - pierwsza, która przekroczyła barierę 2 miliardów dolarów przychodu. Zwiastun prezentuje wyjątkowy materiał zza kulis - próby z Sabriną Carpenter i Edem Sheeranem przed ich niespodziewanymi występami, chwile bliskości z narzeczonym, zawodnikiem NFL Travisem Kelce’em, a także fragmenty, które pokazują ogrom pracy i zaangażowania potrzebny do realizacji trasy o tak gigantycznej skali. Pierwsze odcinki serialu zadebiutują 12 grudnia 2025 roku, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To jednak nie koniec atrakcji dla fanów. Tego samego dnia odbędzie się także premiera koncertowego filmu Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show, który został zarejestrowany podczas finałowego występu w Vancouver 8 grudnia 2024 roku. Oprócz nagrań z samej trasy, widzowie będą mogli obejrzeć ekskluzywny wywiad z artystką, a serial odsłoni również początki jej związku z Travisem Kelce’em, ukazując prywatne oblicze gwiazdy, którego dotąd nie widzieli fani.

The End of an Era - zwiastun

Źródło: Disney+

