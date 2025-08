Piąta trenerka The Voice of Poland ujawniona. Kiedyś była uczestniczką

fot. Arsen Petrovych, TVP

Reklama

Najnowsza edycja The Voice of Poland będzie inna od dotychczasowych. Nie tylko ze względu na wyjątkowe głosy nowych uczestników, którzy będą walczyć o spełnienie muzycznych marzeń, ale również z powodu kilku nowych zasad, które będą obowiązywać w 16. serii hitowego programu. Równolegle z nową odsłoną muzycznego programu w TVP VOD emitowany będzie internetowy format The Voice Comeback Stage Powered by Orange, którego sponsorem tytularnym jest Orange Polska. W zupełnie nowej formule, będącej integralną częścią The Voice of Poland, niektórzy uczestnicy, którzy odpadli na różnych etapach programu, dostaną kolejną szansę zaprezentowania swoich wokalnych umiejętności przed wielką publicznością oraz wygrania 16. edycji talent show. Ich wsparciem będzie piąta trenerka. Kto nią został?

The Voice of Poland z dodatkową trenerką

Trenerką, która zdecyduje o tym kto dostanie drugą szansę, będzie Ania Karwan. Wokalistka była uczestniczką 7. edycji The Voice of Poland. Mimo że w programie zajęła trzecie miejsce, talent show otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Dzięki ciężkiej pracy Ania Karwan jest dziś jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, której przeboje znają miliony. Podekscytowana opowiedziała o nowej roli, a także o tym jak program zmienił jej życie:

The Voice of Poland jest programem, który nie pozwolił mi się poddać. To tam odzyskałam wiarę w siebie, rozpędziłam swoją karierę i zdobyłam fanów, którzy towarzyszą i wspierają mnie od lat. Dzięki nim zaczęłam pisać i śpiewać swoje piosenki. Przez lata powtarzałam, że to właśnie ta scena dała mi największe skrzydła. Dzisiaj wracam jako trenerka. Jestem wzruszona, przejęta, podekscytowana i pewna tego, że jestem w najlepszym miejscu swojego życia, żeby podzielić się wiedzą, doświadczeniem i stać się oparciem dla uczestników. Już za chwilę zaczynamy pierwsze nagrania i nie mogę się doczekać efektów naszej pracy, którą będziecie mogli oglądać od 6 września w „The Voice of Poland” i „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”.

Na czym polega The Voice Comeback Stage Powered by Orange?

The Voice Comeback Stage Powered by Orange to 9-odcinkowy format internetowy, w którym Ania Karwan skompletuje własną drużynę złożoną z uczestników 16. edycji The Voice of Poland. Podczas Przesłuchań w Ciemno trenerka wybierze 10 uczestników, którym nie udało się odwrócić żadnego z foteli na scenie głównej, ale według niej zasługują na kolejną szansę na zaistnienie na polskiej scenie muzycznej. W każdym z pierwszych pięciu odcinków internetowego talent show na scenie wystąpi dwoje uczestników, którzy zachwycili wokalistkę. Po ich występach Ania Karwan zdecyduje, kto lepiej poradził sobie wokalnie i zasłużył na miejsce na tzw. Gorącym Krześle. Nikt jednak nie może czuć się bezpiecznie - w The Voice Comeback Stage Powered by Orange dostępne są tylko trzy krzesła, co oznacza, że tylko troje uczestników przejdzie do kolejnego etapu.

Na etapie Bitew 16. serii talent show TVP2 trenerka The Voice Comeback Stage Powered by Orange wybierze po jednej osobie z każdego z trzech odcinków. Każdy z tych uczestników zmierzy się wokalnie z osobą siedzącą na Gorącym Krześle. Po trzech muzycznych pojedynkach Ania Karwan zdecyduje, kto był najlepszy i awansuje bezpośrednio do półfinału The Voice of Poland. Z etapu Nokaut do The Voice Comeback Stage Powered by Orange trafi czworo uczestników - po jednym z drużyny każdego trenera - którzy nie przeszli dalej, ale w których Ania Karwan dostrzegła wyjątkowy potencjał. Po ich indywidualnych występach ruszy głosowanie internetowe. To właśnie widzowie, za pośrednictwem aplikacji, wybiorą jedną osobę, która dołączy do półfinału programu.

W półfinale The Voice of Poland dwoje uczestników z The Voice Comeback Stage Powered by Orange dołączy do pozostałych półfinalistów i zawalczy z nimi na równych zasadach o zwycięstwo w 16. edycji muzycznego talent show TVP2.

The Voice Comeback Stage Powered by Orange - kiedy i gdzie oglądać?

The Voice Comeback Stage Powered by Orange widzowie będą mogli oglądać już od 6 września 2025 roku w TVP VOD oraz w niedzielne popołudnia tuż po powtórkach The Voice of Poland.