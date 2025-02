Powstaje kinowy Barney i przyjaciele. Gwiazdą i scenarzystką będzie aktorka z The Bear

fot. FX/materiały prasowe

Serial dla dzieci Barney i przyjaciele zadebiutował w ramówce w 1988 roku i dobiegł końca w listopadzie 2010 roku. Produkcja potrwała aż czternaście sezonów. Filmowy projekt na podstawie serialu został zapowiedziany jeszcze w 2019 roku, ale dopiero teraz otrzymujemy pierwsze szczegóły na jego temat.

Powstaje kinowy Barney i przyjaciele

W roli głównej prawdopodobnie zobaczymy Ayo Edebiri, która zdaniem Variety prowadzi obecnie rozmowy w tej sprawie. Będzie też zaangażowana w napisanie scenariusza. Producentem ma zostać także Daniel Kaluuya i jego studio 59% Productions. W stworzeniu kinowej adaptacji pomoże też A24 oraz Mattel Films, czyli właściciele praw do marki. Zdaniem Variety Kaluuya będzie produkować film, ale ostatecznie w nim nie wystąpi.

Szczegóły fabularne nie są na razie znane. Film ma jednak odbiegać od nowego rebootu Barney i przyjaciele, który debiutował na Max. Dla Edebiri będzie to kolejny ciekawy projekt na koncie. Poza tym zobaczymy ją w After the Hunt z Andrew Garfieldem i Julią Roberts.