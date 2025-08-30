Tilda Swinton zagrała w reklamie. Performance, taniec i mnóstwo emocji

fot. YouTube.com/Gentle Monster

Gentle Monster to marka ekskluzywnych okularów, która do swojej nowej kampanii BOLD zaangażowała Tildę Swinton. Firma pokazuje, że moda to coś więcej niż tylko produkt. To również emocje i historia stojące za nim.

Spot zrealizowano w HAUS NOWHERE w Seulu. Tilda Swinton na scenie dominuje z niepodważalną charyzmą, przewodząc grupie wyznawców w hipnotycznym transie ubranych w akcesoria Gentle Monster. Wraz z narastającą pulsującą ścieżką dźwiękową w stylu hyper-techno (muzyka to AS Disco stworzona przez Amnesia Scanner & Freeka Tet), Swinton porusza się po betonowej scenie w performansie łączącym transowy taniec z magicznymi ruchami. Kulminacyjną chwilą jest ta, kiedy Tilda Swinton wskakuje na budynek, wspina się na fasadę HAUS NOWHERE i rzuca w dół, by zostać złapaną przez tłum.

Film wyreżyserował Mau Morgó, który pracował nad reklamami dla Balenciagi czy Maserati.

Taniec i aktorzy w reklamie - dance marketing

To nie jedyna marka, która zdecydowała się na zaangażowanie do swoich reklam rozpoznawalnych aktorów, znanych reżyserów i komunikowanie z odbiorcami przy pomocy tańca. W marcu tego roku mogliśmy oglądać reklamę Apple z Pedro Pascalem w roli głównej w reżyserii Spike'a Jonza.

Wcześniej, Spike Jonze zrealizował spot dla Kenzo z tańczącą Margaret Qualley, a FKA Twigs tańczyła w legginsach do ćwiczeń Nike do muzyki Do you believe in more?

Tilda Swinton - reklama Gentle Monster, kolekcja Bold