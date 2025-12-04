Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Timothee Chalamet ciągle słyszy to od fanów na ulicy. Chodzi o Diunę

Timothee Chalamet jest obecnie kojarzony między innymi z głównej roli w nowych ekranizacjach Diuny. Okazuje się, że kiedy fani spotykają aktora na ulicy, krzyczą do niego pewną rzecz związaną z serią. O co chodzi?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Diuna 
timothee chalamet
Timothee Chalamet w Diunie fot. Warner Bros.
Reklama

Timothee Chalamet jest dobrze znany widzom między innymi z roli Paula Atrydy z nowych ekranizacji Diuny. Bohater jest też znany między innymi jako Lisan al-Gaib, co oznacza głos z zewnętrznego świata lub darczyńcę wody. Fremeni (potomkowie pierwszych mieszkańców Diuny) określają tym terminem swojego proroka lub mesjasza spoza ich świata. Wygląda na to, że Timothee Chalamet ma już dość tego określenia.

Tak fani zwracają się do Chalameta na ulicy 

Timothee Chalamet jakiś czas temu ponownie obejrzał Diunę ze swoim udziałem  - tym razem w towarzystwie Adama Sandlera w ramach wywiadu dla Vanity Fair. W pewnym momencie aktor podzielił się pewną ciekawostką związaną ze swoją postacią. Okazuje się, że często spotyka na ulicy fanów, którzy krzyczą do niego ''LISAN AL GAIB''. Chalamet dał jasno do zrozumienia, że ma tego dość:

Wiesz co, gdybym był na ulicy, ktoś by krzyknął: ''LISAN AL GAIB!'', rozumiesz to? To jest bardziej upokarzające, niż ci się wydaje.

Timothee Chalamet najprawomocniej jeszcze nie raz usłyszy od fanów te słowa. Przypomnijmy, że aktor powróci na duży ekran jako Paul Atryda w Diunie 3. Jej premiera została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku. Dotychczasowe części Diuny z Timotheem Chalametem w roli głównej można obecnie oglądać na HBO Max. Z kolei wspomnianą rozmowę aktora z Adamem Sandlerem możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz także:

Okładka książki Diuna
-

Diuna 2: książka a film. Co się różni?

7. Mickey 17 - sam pomysł na film kupił mnie w całości, a Robert Pattinson to jeden z moich ulubionych aktorów młodszego pokolenia. Czekam.
-

Diuna 3 - Robert Pattinson pierwszy raz o roli złoczyńcy. Jest komentarz aktora

Źródło: YouTube: Vanity Fair

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Diuna 
timothee chalamet
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Owen Wilson jako Mobius
-

Tarantino "nie może znieść" gwiazdy Lokiego. Czarna lista reżysera Pulp Fiction się powiększa

2 Zdjęcie z serialu Stranger Things
-

Caleb McLaughlin marzy o zostaniu nowym Spider-Manem. Gwiazdor Stranger Things to ulubieniec fanów

3 Jedyna - sezon 1, odcinek 5
-

Apple TV - nowości na grudzień 2025. F1: Film z Bradem Pittem w końcu na platformie

4 Fallout - 2. sezon
-

Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

5 Legacy of Kain: Soul Reaver
-
Plotka

Legacy of Kain miało dostać reboot. Grę jednak skasowano

6 Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows
-

Elden Ring Nightreign - The Forsaken Hollows już dostępne. Zwiastuny przedstawiają nowe grywalne postacie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV