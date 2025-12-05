Reklama
Timothee Chalamet wyjawił, których aktorów uważa za najlepszych

Timothee Chalamet może pochwalić się wieloma rozpoznawalnymi rolami oraz nominacjami m.in. do Oscarów. Wygląda na to, że gwiazdor uczy się od najlepszych. W jednym z wywiadów wyznał, który aktorzy są jego zdaniem najlepsi w Hollywood.
Klaudia Woźniak
Kadr z filmu Marty Supreme fot. A24
Timothee Chalamet już od dłuższego czasu pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. 29-latek zdobył uznanie widzów i krytyków za sprawą swoich ról w filmach takich jak Tamte dni, tamte noce, Mój piękny syn, Diuna czy Kompletnie nieznany, w którym wcielił się w samego Boba Dylana. Za rolę w tej produkcji otrzymał też swoją drugą nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy (pierwszą dostał za rolę w Tamte dni, tamte noce). Timothee Chalamet bez wątpienia nie tylko świetnie odnajduje się na planie filmowym, ale też pasjonuje się kinem. W jednym z wywiadów miał okazję wymienić aktorów, których uważa za najlepszych.  

Których aktorów Timothee Chalamet uważa za najlepszych?

Denzel Washington, Christian Bale i Joaquin Phoenix - to właśnie tych aktorów Timothee Chalamet uważa za najlepszych. Podczas wywiadu dla Lucid Motors aktor stwierdził:

Denzel jest mistrzem, Christian Bale jest drugim mistrzem, a Joaquin jest tym dziwnym mistrzem. 

Zaraz potem Timothee Chalamet wspomniał o Leonardo DiCaprio. Aktor stwierdził, że uważa go za jednego ze swoich mentorów i wyznał, że DiCaprio napisał do niego niedługo przed wywiadem:

Wyśmiał mnie dzisiaj. Powiedział: ''słyszałem, że ogoliłeś głowę. Powiedz, że to nieprawda. 

Warto wspomnieć, że DiCaprio wcześniej miał doradzić Chalametowi, aby ten ''nie brał twardych nark*tyków i nie grał w filmach o superbohaterach''.

Źródło: Lucid Motors

