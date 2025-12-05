fot. A24

Timothee Chalamet już od dłuższego czasu pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. 29-latek zdobył uznanie widzów i krytyków za sprawą swoich ról w filmach takich jak Tamte dni, tamte noce, Mój piękny syn, Diuna czy Kompletnie nieznany, w którym wcielił się w samego Boba Dylana. Za rolę w tej produkcji otrzymał też swoją drugą nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy (pierwszą dostał za rolę w Tamte dni, tamte noce). Timothee Chalamet bez wątpienia nie tylko świetnie odnajduje się na planie filmowym, ale też pasjonuje się kinem. W jednym z wywiadów miał okazję wymienić aktorów, których uważa za najlepszych.

Których aktorów Timothee Chalamet uważa za najlepszych?

Denzel Washington, Christian Bale i Joaquin Phoenix - to właśnie tych aktorów Timothee Chalamet uważa za najlepszych. Podczas wywiadu dla Lucid Motors aktor stwierdził:

Denzel jest mistrzem, Christian Bale jest drugim mistrzem, a Joaquin jest tym dziwnym mistrzem.

Zaraz potem Timothee Chalamet wspomniał o Leonardo DiCaprio. Aktor stwierdził, że uważa go za jednego ze swoich mentorów i wyznał, że DiCaprio napisał do niego niedługo przed wywiadem:

Wyśmiał mnie dzisiaj. Powiedział: ''słyszałem, że ogoliłeś głowę. Powiedz, że to nieprawda.

Warto wspomnieć, że DiCaprio wcześniej miał doradzić Chalametowi, aby ten ''nie brał twardych nark*tyków i nie grał w filmach o superbohaterach''.