Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

fot. materiały prasowe Polsat

Reklama

Program Twoja Twarz Brzmi Znajomo wrócił z 22. edycją i już pierwszy odcinek pokazał, że przed nami intensywna i zaskakująca przygoda z muzyką i transformacjami scenicznymi. Uczestnicy udowodnili, że mają nie tylko talent, ale i odwagę mierzyć się z najbardziej wymagającymi zadaniami – czasem zupełnie spoza ich strefy komfortu.

Premierowy występ należał do Andrzeja Nejmana, któremu „grzybek” wylosował opcję „zaproś przyjaciela”. Na scenie towarzyszył mu Paweł Jasionowski, uczestnik 7. sezonu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Artyści wcielili się w duet Zucchero i Paul Young i wspólnie wykonali utwór Senza una donna, łącząc klasyczny włoski romantyzm z wokalną finezją. Było emocjonalnie, dojrzale i z klasą.

Chwilę później miejsce na scenie należało do Natalii Muiangi, która weszła w buty samej Whitney Houston. Utwór I’m Every Woman wymaga nie tylko głosu, ale też charyzmy i scenicznej pewności siebie – a Natalia pokazała, że ma to w sobie. Jej energia porwała publiczność od pierwszych sekund.

Na trzeci ogień poszedł Krystian Ochman, artysta wychowany w Stanach Zjednoczonych, wnuk największego polskiego tenora, Wiesława Ochmana. Krystian wylosował Rudiego Schuberta i wykonał kultową piosenkę Monika, dziewczyna ratownika udowadniając, że potrafi nie tylko wzruszać, ale też rozśmieszać. Sceniczny luz, komediowy timing i celne nawiązania do oryginału sprawiły, że wszyscy doskonale się bawili.

Z kolei Edyta Herbuś otrzymała od „grzyba” liryczną nutę i przeobraziła się w Susanę Hoffs z zespołu The Bangles. Dla urodzonej tancerki, która całe życie spędziła na parkiecie, był to wielki egzamin, bo piosenka Eternal Flame to prawdziwa klasyka – delikatna, ale pozbawiona ruchu.

Nie zabrakło też pozytywnego szaleństwa, które zapewnił Modest Ruciński w roli Marcina Millera z zespołu Boys. Choć Modest jest aktorem totalnym, to

do gatunku disco polo był, jak sam stwierdził, zdystansowany, a wylosowana Wolność to hymn tanecznych lat 90. – rytmiczny, chwytliwy i pełen energii. Modest zaskoczył jednak nie tylko charakteryzacją, ale też wokalnym luzem, jakiego nie spodziewali się nawet najwierniejsi fani disco polo.

W zupełnie inny klimat wprowadził widzów przedstawiciel młodego pokolenia, aktor sceniczny i musicalowy, Kamil Studnicki, który wcielił się w Kayah. Jego interpretacja utworu Śpij, kochanie, śpij była pełna spokoju i emocjonalnej głębi.

Siódma na scenie pojawiła się Marta Bijan jako Gabriel Fleszar. Kroplą deszczu to utwór o dużym ładunku emocjonalnym, a Marta znana jest z tego, że potrafi grać subtelnościami. Jej wykonanie było spójne, intymne, choć trudne ze względu na zmianę głosu na męski. Jej starania docenił prawdziwy Gabriel Fleszar, który podziękował jej za wykonanie i przyznał, że jak tylko weszła na scenę, to kolana mu się lekko ugięły z wrażenia.

Na zakończenie konkursowej części wystąpiła ulubienica nie tylko dzieci i młodzieży, kultowa Julia Żugaj, wcielając się w Thomasa Andersa z Modern Talking. Kultowy hit Geronimo’s Cadillac wymaga nie tylko stylu, ale i odwagi, by wejść w charakterystyczny klimat lat 80. Julia pokazała, że potrafi bawić się formą i przekraczać sceniczne schematy. Do scenicznego żartu dołączył Olek Sikora, który odrobił pracę domową zadaną w poprzednim sezonie przez Piotra Gąsowskiego. Nauczył się grać na gitarze i wystąpił z Julią na scenie.

Zobacz także:

Twoja Twarz Brzmi Znajomo - kto wygrał pierwszy odcinek jesiennej edycji 2025?

Ostatecznie zwyciężczynią pierwszego odcinka została Natalia Muianga. Jej występ nie tylko zdobył najwyższe noty, ale też serca jurorów i publiczności. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na rzecz Hospicjum im. Ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku – piękny gest, który dodał występowi dodatkowego znaczenia.

Tabela wyników po 1. odcinku: