Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu Twoaj Twarz Brzmi Znajomo. Kto triumfował w premierowym epizodzie, a czyja metamorfoza wywołała najmniejsze emocje?
placeholder
Katarzyna Maler
Katarzyna Maler
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Polsat ttbz
Twoja Twarz Brzmi Znajomo - odcinek 1 2025 fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Program Twoja Twarz Brzmi Znajomo wrócił z 22. edycją i już pierwszy odcinek pokazał, że przed nami intensywna i zaskakująca przygoda z muzyką i transformacjami scenicznymi. Uczestnicy udowodnili, że mają nie tylko talent, ale i odwagę mierzyć się z najbardziej wymagającymi zadaniami – czasem zupełnie spoza ich strefy komfortu.

Premierowy występ należał do Andrzeja Nejmana, któremu „grzybek” wylosował opcję „zaproś przyjaciela”. Na scenie towarzyszył mu Paweł Jasionowski, uczestnik 7. sezonu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Artyści wcielili się w duet Zucchero i Paul Young i wspólnie wykonali utwór Senza una donna, łącząc klasyczny włoski romantyzm z wokalną finezją. Było emocjonalnie, dojrzale i z klasą.

Chwilę później miejsce na scenie należało do Natalii Muiangi, która weszła w buty samej Whitney Houston. Utwór I’m Every Woman wymaga nie tylko głosu, ale też charyzmy i scenicznej pewności siebie – a Natalia pokazała, że ma to w sobie. Jej energia porwała publiczność od pierwszych sekund.

Na trzeci ogień poszedł Krystian Ochman, artysta wychowany w Stanach Zjednoczonych, wnuk największego polskiego tenora, Wiesława Ochmana. Krystian wylosował Rudiego Schuberta i wykonał kultową piosenkę Monika, dziewczyna ratownika udowadniając, że potrafi nie tylko wzruszać, ale też rozśmieszać. Sceniczny luz, komediowy timing i celne nawiązania do oryginału sprawiły, że wszyscy doskonale się bawili.

Z kolei Edyta Herbuś otrzymała od „grzyba” liryczną nutę i przeobraziła się w Susanę Hoffs z zespołu The Bangles. Dla urodzonej tancerki, która całe życie spędziła na parkiecie, był to wielki egzamin, bo piosenka Eternal Flame to prawdziwa klasyka – delikatna, ale pozbawiona ruchu. 

Nie zabrakło też pozytywnego szaleństwa, które zapewnił Modest Ruciński w roli Marcina Millera z zespołu Boys. Choć Modest jest aktorem totalnym, to
do gatunku disco polo był, jak sam stwierdził, zdystansowany, a wylosowana Wolność to hymn tanecznych lat 90. – rytmiczny, chwytliwy i pełen energii. Modest zaskoczył jednak nie tylko charakteryzacją, ale też wokalnym luzem, jakiego nie spodziewali się nawet najwierniejsi fani disco polo.

W zupełnie inny klimat wprowadził widzów przedstawiciel młodego pokolenia, aktor sceniczny i musicalowy, Kamil Studnicki, który wcielił się w Kayah. Jego interpretacja utworu Śpij, kochanie, śpij była pełna spokoju i emocjonalnej głębi.

Siódma na scenie pojawiła się Marta Bijan jako Gabriel Fleszar. Kroplą deszczu to utwór o dużym ładunku emocjonalnym, a Marta znana jest z tego, że potrafi grać subtelnościami. Jej wykonanie było spójne, intymne, choć trudne ze względu na zmianę głosu na męski. Jej starania docenił prawdziwy Gabriel Fleszar, który podziękował jej za wykonanie i przyznał, że jak tylko weszła na scenę, to kolana mu się lekko ugięły z wrażenia.

Na zakończenie konkursowej części wystąpiła ulubienica nie tylko dzieci i młodzieży, kultowa Julia Żugaj, wcielając się w Thomasa Andersa z Modern Talking. Kultowy hit Geronimo’s Cadillac wymaga nie tylko stylu, ale i odwagi, by wejść w charakterystyczny klimat lat 80. Julia pokazała, że potrafi bawić się formą i przekraczać sceniczne schematy. Do scenicznego żartu dołączył Olek Sikora, który odrobił pracę domową zadaną w poprzednim sezonie przez Piotra Gąsowskiego. Nauczył się grać na gitarze i wystąpił z Julią na scenie. 

Zobacz także:

-

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

-

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo - kto wygrał pierwszy odcinek jesiennej edycji 2025?

Ostatecznie zwyciężczynią pierwszego odcinka została Natalia Muianga. Jej występ nie tylko zdobył najwyższe noty, ale też serca jurorów i publiczności. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała na rzecz Hospicjum im. Ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku – piękny gest, który dodał występowi dodatkowego znaczenia.

Tabela wyników po 1. odcinku:

  1. Natalia Muianga - 48 punktów
    2. Krystian Ochman 45 punktów
    3. Modest Ruciński - 30 punktów
    4. Andrzej Nejman - 22 punkty
    5. Julia Żugaj - 15 punktów
    6. Kamil Studnicki - 14 punktów
    7. Marta Bijan - 10 punktów
    8. Edyta Herbuś - 8 punktów
Katarzyna Maler
Katarzyna Maler
Tagi:  Twoja twarz brzmi znajomo 
Polsat ttbz
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Stanowisko robocze Nemesisa
-

Pioneer LaserActive – osobliwość z lat 90. w końcu rozszyfrowana!

2 Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo)
-

Mark Ruffalo o roli Hulka w nowym Spider-Manie. "Nadal czekam na informacje"

3 Life is Strange
-

Life is Strange otrzyma swój serial. Amazon kontynuuje adaptowanie gier wideo

4 Landman - 2. sezon
-

Konflikt o pola naftowe wciąż trwa. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu Landmana

5 Die, My Love
-

Pierwszy zwiastun Die, My Love. Jennifer Lawrence jako matka z depresją poporodową

6 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

4

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

5

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV