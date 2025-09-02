Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

fot. materiały prasowe Polsat

Krystian Ochman był reprezentantem Polski na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2022 roku z utworem River. Zanim podbił światową scenę muzyczną, niezwykle utalentowany muzyk wygrał 11. edycję programu The Voice of Poland. Teraz zdecydował się na kolejne wyzwanie artystyczne. Od 5 września 2025 roku artystę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o nim wiedzieć?

Ile lat ma Krystian Ochman i skąd pochodzi?

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 roku. W 2025 roku skończył 26 lat. Pochodzi z Melrose w stanie Massachusetts.

Jakie wykształcenie ma Krystian Ochman?

Krystian Ochman studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalistyki klasycznej.

Czy Krystian Ochman jest w związku?

Krystian Ochman obecnie jest singlem.

Jak rozwijała się kariera Krystiana Ochmana?

Krystian Ochman pochodzi z rodziny z muzycznymi tradycjami, jego dziadek to wybitny śpiewak, ojciec zaś grał w zespole Róże Europy. Za namową rodziców zaczął grać na fortepianie i trąbce, a później podjął naukę śpiewu. Debiutancki album muzyka zatytułowany Ochman ukazał się w 2021 roku i osiągnął status złotej płyty. Artysta został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka oraz do Fryderyków 2022 w dwóch kategoriach: "Album Roku Pop" oraz "Fonograficzny Debiut Roku”. Zdobył też Wiktora 2021 jako "Odkrycie Roku". Krystian Ochman w 2023 roku wydał album Testament, a rok później Klasycznie.

Krystian Ochman prowadzi profil na Instagramie o nazwie @krystianochman.