Reklama
placeholder

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Zainteresowanie śpiewem u Krystiana Ochmana pojawiło się jednak na długo przed tym, jak oficjalnie wkroczył do świata show-biznesu. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  krystian ochman 
fot. materiały prasowe Polsat
Reklama

Krystian Ochman był reprezentantem Polski na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2022 roku z utworem River. Zanim podbił światową scenę muzyczną, niezwykle utalentowany muzyk wygrał 11. edycję programu The Voice of Poland. Teraz zdecydował się na kolejne wyzwanie artystyczne. Od 5 września 2025 roku artystę można oglądać na antenie Polsatu w 22. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Co warto o nim wiedzieć?

Ile lat ma Krystian Ochman i skąd pochodzi?

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 roku. W 2025 roku skończył 26 lat.  Pochodzi z  Melrose w stanie Massachusetts.

Jakie wykształcenie ma Krystian Ochman?

Krystian Ochman studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalistyki klasycznej.

Czy Krystian Ochman jest w związku?

Krystian Ochman obecnie jest singlem.

Jak rozwijała się kariera Krystiana Ochmana?

Krystian Ochman pochodzi z rodziny z muzycznymi tradycjami, jego dziadek to wybitny śpiewak, ojciec zaś grał w zespole Róże Europy. Za namową rodziców zaczął grać na fortepianie i trąbce, a później podjął naukę śpiewu. Debiutancki album muzyka zatytułowany Ochman ukazał się w 2021 roku i osiągnął status złotej płyty. Artysta został nominowany do Odkryć Empiku 2021 w kategorii Muzyka oraz do Fryderyków 2022 w dwóch kategoriach: "Album Roku Pop" oraz "Fonograficzny Debiut Roku”. Zdobył też Wiktora 2021 jako "Odkrycie Roku". Krystian Ochman w 2023 roku wydał album Testament, a rok później Klasycznie

Krystian Ochman prowadzi profil na Instagramie o nazwie @krystianochman. 

 

Źródło: Polsat

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  krystian ochman 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,4

2011
The Voice of Poland Muzyczny

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

2 Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
-

Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

3 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

4 Suits: L.A.
-

Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

5 Dom pełen dynamitu
-

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

6 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV