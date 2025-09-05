Czesi promują Wednesday utworem… Jozin z bazin. Zobaczcie wideo

fot. Netflix / YouTube: Prague AI

Od środy 3 września 2025 roku na Netflixie można oglądać wszystkie odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. W swojej kolejnej przygodzie nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów do Akademii Nevermore. Na miejscu musi zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. 2. sezon Wednesday jest szeroko promowany w mediach społecznościowych w wielu krajach. W większości spotów można usłyszeć pochodzące z soundtracku serialu utwory, które idealnie wpasowują się w gotycki klimat odcinków. Okazuje się, że Czesi postanowili nieco odbiec od mrocznej tematyki, wykorzystując na potrzeby promocji popularny utwór... Jozin z bazin. Nietypowa zapowiedź pozytywnie zaskoczyła internautów.

Jozin z bazin w zapowiedzi 2. sezonu Wednesday w Czechach

''Marketing w stylu lat 80. To był naprawdę udany pomysł!'' - tak czeską zapowiedź 2. sezonu serialu Wednesday podsumował jeden z internautów. Niewykluczone, że zauważył on fakt, że choć piosenka Jozin z bazin znacznie odbiega od utworów z soundtracku serialu, poniekąd wpasowuje się w jego tematykę. Utwór autorstwa Ivana Mladeka jest bowiem parodią średniowiecznych opowieści i legend opowiadających o dzielnym rycerzu, który rusza na ratunek królestwu terroryzowanemu przez potwora. Tytułowy Jozin jest ludożercą mieszkającym na bagnach i zjadającym przejeżdżających nieopodal mieszkańców. Nastoletnia Wednesday również napotyka na swojej drodze śmiertelnie niebezpiecznego potwora.

O tym, jak wygląda zapowiedź 2. sezonu Wednesday z utworem Jozin z bazin, możecie przekonać się poniżej: