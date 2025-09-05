placeholder
Reklama
placeholder

Czesi promują Wednesday utworem… Jozin z bazin. Zobaczcie wideo

Na Netflixie można oglądać wszystkie odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. Okazuje się, że mroczna produkcja w Czechach jest promowana w nieco inny sposób niż w innych krajach. Nietypowy utwór poniekąd wpasowuje się jednak w tematykę serialu.
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednesday 
wednesday 2
Zdjęcie promujące serial Wednesday i fragment teledysku Jozin z Bazin fot. Netflix / YouTube: Prague AI
Reklama

Od środy 3 września 2025 roku na Netflixie można oglądać wszystkie odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. W swojej kolejnej przygodzie nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów do Akademii Nevermore. Na miejscu musi zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. 2. sezon Wednesday jest szeroko promowany w mediach społecznościowych w wielu krajach. W większości spotów można usłyszeć pochodzące z soundtracku serialu utwory, które idealnie wpasowują się w gotycki klimat odcinków. Okazuje się, że Czesi postanowili nieco odbiec od mrocznej tematyki, wykorzystując na potrzeby promocji popularny utwór... Jozin z bazin. Nietypowa zapowiedź pozytywnie zaskoczyła internautów. 

Jozin z bazin w zapowiedzi 2. sezonu Wednesday w Czechach 

''Marketing w stylu lat 80. To był naprawdę udany pomysł!'' - tak czeską zapowiedź 2. sezonu serialu Wednesday podsumował jeden z internautów. Niewykluczone, że zauważył on fakt, że choć piosenka Jozin z bazin znacznie odbiega od utworów z soundtracku serialu, poniekąd wpasowuje się w jego tematykę. Utwór autorstwa Ivana Mladeka jest bowiem parodią średniowiecznych opowieści i legend opowiadających o dzielnym rycerzu, który rusza na ratunek królestwu terroryzowanemu przez potwora. Tytułowy Jozin jest ludożercą mieszkającym na bagnach i zjadającym przejeżdżających nieopodal mieszkańców. Nastoletnia Wednesday również napotyka na swojej drodze śmiertelnie niebezpiecznego potwora.

O tym, jak wygląda zapowiedź 2. sezonu Wednesday z utworem Jozin z bazin, możecie przekonać się poniżej:

Zobacz także:

Okładka soundtracku do 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday: soundtrack z drugiej części 2. sezonu. Jakie piosenki można usłyszeć?

Lady Gaga w teledysku do piosenki The Dead Dance
-

Wednesday: Lady Gaga w mrocznym klipie do The Dead Dance. To dzieło Tima Burtona

Źródło: YouTube: Kinobox - filmová databáze

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednesday 
wednesday 2
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 24 godziny
-

24 godziny - Kiefer Sutherland o nowym scenariuszu. Szanse na powrót rosną!

2 Good Boy
-

Klip z thrillera Good Boy. To drugi anglojęzyczny film Jana Komasy

3 Peacemakera 2
-

Peacemaker to prequel do kontynuacji Supermana? Stephen King krytykuje filmy superbohaterskie

4 Tron: Ares
-

Tron: Ares - nowy zwiastun. Sieć atakuje Ziemię w widowiskowy sposób

5 47. Spider-Man: Homecoming
-

Spider-Man 4: Tom Holland wziął sprawy w swoje ręce. „Kręcimy te filmy dla fanów”

6 Monarch: Dziedzictwo potworów
-

The Madison wzmacnia obsadę. Kolejna gwiazda w spin-offie Yellowstone

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV