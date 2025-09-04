placeholder
Wednesday: Lady Gaga w mrocznym klipie do The Dead Dance. To dzieło Tima Burtona

Lady Gaga znalazła się w obsadzie 2. sezonu hitowego serialu Wednesday, który jest dostępny na Netflixie. Na jego potrzeby artystka stworzyła utwór, który doczekał się zjawiskowego teledysku w reżyserii samego Tima Burtona. Jak prezentuje się klip do utworu The Dead Dance?
Klaudia Woźniak
Lady Gaga w teledysku do piosenki The Dead Dance fot. YouTube: Lady Gaga
W środę 3 września 2025 roku na Netflixie w końcu pojawiły się długo wyczekiwane ostatnie 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. Na kontynuację kolejnego dzieła Tima Burtona czekali na nie tylko fani rodziny Addamsów, ale też Lady Gagi. To właśnie w jednym z ostatnich odcinków piosenkarka przekroczyła mury Akademii Nevermore, debiutując w roli legendarnej nauczycielki Rosaline Rotwood. Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Gaga przygotowała również piosenkę The Dead Dance, którą można usłyszeć w jednym z ostatnich odcinków. Powstał do niej teledysk, za jego reżyserię odpowiada nie kto inny jak Tim Burton. 

Tak wygląda teledysk do The Dead Dance od Lady Gagi

Lady Gaga i Tim Burton wspólnie stworzyli klip, który idealnie wpasowuje się w mroczny klimat 2. sezonu Wednesday. Słynący z gotyckiego stylu reżyser za sprawą The Dead Dance po raz kolejny przywołał widzom na myśl klasyczne czarno-białe horrory, przenosząc ich prosto na cmentarz pełny przerażających lalek. Wśród nich nie mogło zabraknąć samej Lady Gagi. Artystka zaprezentowała się w zjawiskowej sukni i skórze przypominającej popękaną porcelanę. W utworze Gaga opowiada o przezwyciężaniu trudnej sytuacji oraz tym, że pomimo przeciwności losu ''będzie tańczyć, dopóki nie umrze''.

Teledysk do piosenki The Dead Dance możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: Lady Gaga

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
