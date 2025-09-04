Wednesday: soundtrack z drugiej części 2. sezonu. Jakie piosenki można usłyszeć?
Na Netflixie można oglądać ostatnie 4 odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. Jakie utwory można usłyszeć w kontynuacji mrocznej przygodzy nastoletniej Wednesday Addams?
W środę 3 września 2025 roku na platformie Netflix pojawiły się ostatnie 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. W kontynuacji hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona widzowie są świadkami, jak nastoletnia Wednesday Addams (Jenna Ortega) po powrocie do Akademii Nevermore musi zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które miały miejsce w pierwszym sezonie. Kolejna odsłona serialu zawdzięcza swój wyjątkowy gotycki klimat nie tylko scenografii, ale też dobrze przemyślanemu soundtrackowi. Jakie utwory można usłyszeć w 2. części 2. sezonu serialu Wednesday?
Wednesday 2: soundtrack z 2. części
Na soundtracku z 2. części 2. sezonu serialu Wednesday nie zabrakło zarówno licznych klasyków, jak i nowszych utworów. Wśród nich znalazła się między innymi stworzona na potrzeby serialu piosenka Lady Gagi The Dead Dance, a nawet jeden z kawałków w wykonaniu grupy BLACKPINK. Poniżej znajdziecie listę piosenek z ostatnich 4. odcinków 2. sezonu serialu Wednesday oraz playlistę zawierającą wymienione utwory.
Odcinek 5
- Hell - Squirrell Nut Zippers
- La Adelita (instrumental)
Odcinek 6
- Boombayah - BLACKPINK
- Don't Fear the Reaper - Blue Oyster Cult (cover)
Odcinek 7
- Paraiso - Clouseaux
- The Dead Dance - Lady Gaga
Odcinek 8
- Miss You - The Rapture
- Meditation Dreamy Drones - APM Library
- Toccata and Fugue in D Minor - J.S. Bach
- Walk Don't Run - The Surfaris
- Sweet Dreams - The Eurythmics (The Hampton Rock String Quartet cover
Źródło: netflix.com