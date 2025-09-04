Wednesday: soundtrack z drugiej części 2. sezonu. Jakie piosenki można usłyszeć?

fot. Netflix

Reklama

W środę 3 września 2025 roku na platformie Netflix pojawiły się ostatnie 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. W kontynuacji hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona widzowie są świadkami, jak nastoletnia Wednesday Addams (Jenna Ortega) po powrocie do Akademii Nevermore musi zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które miały miejsce w pierwszym sezonie. Kolejna odsłona serialu zawdzięcza swój wyjątkowy gotycki klimat nie tylko scenografii, ale też dobrze przemyślanemu soundtrackowi. Jakie utwory można usłyszeć w 2. części 2. sezonu serialu Wednesday?

Wednesday 2: soundtrack z 2. części

Na soundtracku z 2. części 2. sezonu serialu Wednesday nie zabrakło zarówno licznych klasyków, jak i nowszych utworów. Wśród nich znalazła się między innymi stworzona na potrzeby serialu piosenka Lady Gagi The Dead Dance, a nawet jeden z kawałków w wykonaniu grupy BLACKPINK. Poniżej znajdziecie listę piosenek z ostatnich 4. odcinków 2. sezonu serialu Wednesday oraz playlistę zawierającą wymienione utwory.

Odcinek 5

Hell - Squirrell Nut Zippers

La Adelita (instrumental)

Odcinek 6

Boombayah - BLACKPINK

Don't Fear the Reaper - Blue Oyster Cult (cover)

Odcinek 7

Paraiso - Clouseaux

The Dead Dance - Lady Gaga

Odcinek 8

Miss You - The Rapture

Meditation Dreamy Drones - APM Library

Toccata and Fugue in D Minor - J.S. Bach

Walk Don't Run - The Surfaris

Sweet Dreams - The Eurythmics (The Hampton Rock String Quartet cover