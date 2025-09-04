placeholder
Wednesday: soundtrack z drugiej części 2. sezonu. Jakie piosenki można usłyszeć?

Na Netflixie można oglądać ostatnie 4 odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. Jakie utwory można usłyszeć w kontynuacji mrocznej przygodzy nastoletniej Wednesday Addams?
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednesday 
soundtrack wednesday 2 piosenki z serialu
Okładka soundtracku do 2. sezonu serialu Wednesday fot. Netflix
W środę 3 września 2025 roku na platformie Netflix pojawiły się ostatnie 4 odcinki 2. sezonu serialu Wednesday. W kontynuacji hitowej produkcji w reżyserii Tima Burtona widzowie są świadkami, jak nastoletnia Wednesday Addams (Jenna Ortega) po powrocie do Akademii Nevermore musi zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które miały miejsce w pierwszym sezonie. Kolejna odsłona serialu zawdzięcza swój wyjątkowy gotycki klimat nie tylko scenografii, ale też dobrze przemyślanemu soundtrackowi. Jakie utwory można usłyszeć w 2. części 2. sezonu serialu Wednesday?

Wednesday 2: soundtrack z 2. części

Na soundtracku z 2. części 2. sezonu serialu Wednesday nie zabrakło zarówno licznych klasyków, jak i nowszych utworów. Wśród nich znalazła się między innymi stworzona na potrzeby serialu piosenka Lady Gagi The Dead Dance, a nawet jeden z kawałków w wykonaniu grupy BLACKPINK. Poniżej znajdziecie listę piosenek z ostatnich 4. odcinków 2. sezonu serialu Wednesday oraz playlistę zawierającą wymienione utwory. 

Odcinek 5

  • Hell - Squirrell Nut Zippers
  • La Adelita (instrumental)

Odcinek 6

  • Boombayah - BLACKPINK
  • Don't Fear the Reaper - Blue Oyster Cult (cover)

Odcinek 7

  • Paraiso - Clouseaux
  • The Dead Dance - Lady Gaga

Odcinek 8

  • Miss You - The Rapture
  • Meditation Dreamy Drones - APM Library
  • Toccata and Fugue in D Minor - J.S. Bach
  • Walk Don't Run - The Surfaris
  • Sweet Dreams - The Eurythmics (The Hampton Rock String Quartet cover

Źródło: netflix.com

