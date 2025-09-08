Reklama
Zestaw Wednesday w McDonald’s. Doczekamy się go w Polsce?

W ramach promocji szczególnie mrocznego 2. sezonu serialu Wednedsay do oferty wybranych restauracji McDonald's trafił specjalny zestaw inspirowany serialem. Dołączane są do niego wyjątkowe gadżety. Czy w naszym kraju zestaw również będzie dostępny?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie promujące serial Wednesday fot. Netflix / Pixabay
Na Netflixie można już oglądać wszystkie odcinki 2. sezonu hitowego serialu Wednesday w reżyserii Tima Burtona. W pierwszym z nich nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów wraca do Akademii Nevermore i szybko przekonuje się, że będzie musiała zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które widzowie zapamiętali z pierwszego sezonu. W bliskim gronie Wednesday tym razem znajduje się nie tylko jej współlokatorka Enid i Rączka, ale też między innymi młodszy brat Pugsley, który rozpoczyna naukę w akademii. Okazuje się, że wymienione postacie stały się inspiracją dla figurek dołączanych do specjalnego zestawu inspirowanego 2. sezonem Wednedsday, który będzie dostępny w wybranych restauracjach McDonald's poza Polską. Czy w przyszłości doczekamy się go również w naszym kraju?

Co znalazło się w zestawie Wednesday w McDonald's?

Dostępny od 22 września 2025 roku w McDonald's we Francji zestaw inspirowany Wednesday idealnie wpasowuje się w mroczny klimat serialu. Wszystko to między innymi za sprawą dołączanego do nuggetsów limitowanemu sosowi Black Tears Pepper Sauce. W zestawie znalazły się także frytki oraz Fanta bez cukru o smaku owoców leśnych podawana w puszcze w kolorze fioletowym. W zestawie jest też deser. Można wybrać McFlurry KitKat z sosem jagodowym lub deser lodowy Dark Sundae z jagodową polewą. Do każdego zestawu dołączana jest jedna z czterech plastikowych figurek inspirowana wcześniej wspomnianymi bohaterami. Ponadto w aplikacji McDonald's można znaleźć naszywki inspirowane serialem.

Czy zestaw Wednesday trafi do McDonald's w Polsce?

Zestaw inspirowany Wednesday otrzymał nazwę M x Mercredi. Niestety obecnie wszystko wskazuje na to, że będzie dostępny wyłącznie we Francji i nie doczeka się polskiej wersji.

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się zestaw:

Grafika promująca zestaw Wednesday w McDonald'sfot. McDonald's

Źródło: McDonald's

