Wicked 2: kto gra Dorotkę z Krainy Oz?

Choć Dorotka jest istotną postacią w historii Czarnoksiężnika z Oz, w filmie Wicked 2 jej rola będzie ograniczona, a twarzy bohaterki nie zobaczymy na ekranie. Mimo to poznaliśmy już nazwisko aktorki, która ją zagrała i okazuje się, że jest to utalentowana choreografka i tancerka.
Zuzanna Bogucka
Tagi:  wicked 2 
bethany weaver
Wicked 2 fot. Universal Pictures / materiały prasowe
Od pewnego czasu wiadomo, że Dorotka nie odegra kluczowej roli w filmie Wicked 2. Z udostępnionych zwiastunów wynika, że Czarodziej wykorzysta ją jedynie do zdobycia miotły Złej Czarownicy. Co więcej, w materiałach promocyjnych w ogóle nie pokazano twarzy Dorotki i potwierdziło się, że taka sytuacja ma utrzymać się również podczas seansu. Innymi słowy, widzowie nie zobaczą jej na wielkim ekranie. Mimo to poznaliśmy nazwisko aktorki, która wcieliła się w tę postać.

Bethany Weaver zagrała Dorotkę w Wicked 2

21 listopada 2025 roku do kin trafiła długo wyczekiwana druga część Wicked: Na dobre, a fani wciąż z niecierpliwością śledzą doniesienia dotyczące roli Dorotki w musicalu. Choć historycznie postać Dorotki odgrywała kluczową rolę w uniwersum Czarnoksiężnika z Oz, a w kultowym filmie z 1939 roku wcieliła się w nią Judy Garland, w nowej produkcji jej obecność na ekranie będzie mocno ograniczona. Wcześniej spekulowano, że główną rolę młodej Dorotki może zagrać Abigail „Alisha” Weir, jednak ostatecznie potwierdzono, że w tę postać wcieliła się Bethany Weaver, utalentowana choreografka, tancerka i aktorka, znana z pracy przy musicalach West End.

Warto przypomnieć, że niedawno sam reżyser Jon M. Chu potwierdził, iż w Wicked 2 na ekranie nie zobaczymy twarzy Dorotki. W filmie główną rolę odgrywają Elfaba i Glinda, a Dorotka pełni funkcję „pionka” w ich historii. Choć jej postać ma znaczenie dla fabuły, zwłaszcza w kontekście wątku Elfaby, nawet w oryginalnym musicalu pojawiała się jedynie w tle, pozostając cieniem wydarzeń. Dlatego w materiałach promocyjnych do Wicked 2 widzimy ją głównie od tyłu, co pozwala skupić uwagę widza na głównych bohaterkach.

Źródło: SFFGazette

