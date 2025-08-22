Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule

fot. Universal Pictures

Kiedy Wicked pojawiło się pod koniec 2024 roku, okazało się niemałym sukcesem. Film zarobił ponad 750 milionów dolarów w box office, zdobył nominacje do Oscarów i entuzjastyczne recenzje. Pierwsza część była adaptacją aktu pierwszego hitowego musicalu scenicznego w reżyserii Jona M. Chu – opowiadając zupełnie inną historię czarownic z Oz, Elfaby i Glindy. Akt drugi, przeniesiony na ekran jako Wicked: Na dobre, według reżysera podniesie stawkę.

Jak zapowiada się powrót do Oz? Kolejne sceny z Wicked: Na dobre zachwycają!

Co czeka nas w kontynuacji Wicked?

Jak mówi Chu w rozmowie z Empire, widzowie zobaczyli dosłownie tylko połowę historii, a to, co nadchodzi, wzbogaci całe doświadczenie.

Uwielbiam, że ludzie będą mogli poznać pełnię tego, co Cynthia i Ariana pokazują w tym filmie. Cieszę się, że zostały docenione w pierwszej części, ale to w drugiej historia nabiera prawdziwej treści. Stawka dla Elfaby jest wyższa niż kiedykolwiek. Próbuje zdemaskować Czarnoksiężnika, ale robi to samotnie. Czy jedna osoba naprawdę może coś zmienić? Zmierzy się z jego propagandą, która nazywa ją Złą Czarownicą, mówi o jej zielonej skórze i nieczystej duszy. Co się dzieje, kiedy dom, w który wierzyłaś, już cię nie chce? Czy warto go bronić? Po co zostać?

Wicked: Na dobre trafi do kin w Wielkiej Brytanii 21 listopada 2025 roku.

