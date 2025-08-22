Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule
Reżyser Jon M. Chu zapowiada, że w drugiej odsłonie Wicked historia Elphaby i Glindy nabierze pełnego kształtu, a stawka staje się wyższa niż kiedykolwiek.
Kiedy Wicked pojawiło się pod koniec 2024 roku, okazało się niemałym sukcesem. Film zarobił ponad 750 milionów dolarów w box office, zdobył nominacje do Oscarów i entuzjastyczne recenzje. Pierwsza część była adaptacją aktu pierwszego hitowego musicalu scenicznego w reżyserii Jona M. Chu – opowiadając zupełnie inną historię czarownic z Oz, Elfaby i Glindy. Akt drugi, przeniesiony na ekran jako Wicked: Na dobre, według reżysera podniesie stawkę.
Jak zapowiada się powrót do Oz? Kolejne sceny z Wicked: Na dobre zachwycają!
Co czeka nas w kontynuacji Wicked?
Jak mówi Chu w rozmowie z Empire, widzowie zobaczyli dosłownie tylko połowę historii, a to, co nadchodzi, wzbogaci całe doświadczenie.
Wicked: Na dobre trafi do kin w Wielkiej Brytanii 21 listopada 2025 roku.
Wicked: Na dobre - zdjęcia
Źródło: empire.com
