Nie możecie tego przegapić! Nowy klip z Wicked: Na dobre
Wicked: Na dobre trafi do kin już tej jesieni - pojawiła się kolejna zapowiedź filmu, któremu fani pierwszej części na pewno się nie oprą!
Na oficjalnym kanale na YouTube filmu Wicked: Na dobre pojawiła się kolejna zapowiedź sequela musicalowego hitu.
Wicked: Na dobre - nowy klip
Wicked: Na Dobre zwiększy stawkę? Reżyser opowiada o fabule
Wicked: Na dobre - fabuła, obsada, data premiery
Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.
W głównych rolach powrócą Cynthia Erivo i Ariana Grande, a obok nich pojawią się również Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Ethan Slater i Marissa Bode. Reżyserem ponownie jest Jon M. Chu.
Premiera kinowa Wicked: Na dobre została zaplanowana na 21 listopada, czyli około rok po pierwszej części.
Wicked: Na dobre - galeria zdjęć
Źródło: wickedforgood
