Wicked 3 powstanie? Oto co wiadomo

Elphaba i Glinda wróciły w kontynuacji filmowej adaptacji musicalu Wicked. Spora część widzów z pewnością zastanawia się, czy ich historia doczeka się kolejnej ekranizacji. Zobaczcie, co dotychczas wiadomo na ten temat i co w tej sprawie powiedziała sama Ariana Grande.
Klaudia Woźniak
Zdjęcie z filmu Wicked fot. Universal Pictures
W piątek 21 listopada 2025 do kin w całej Polsce trafił film Wicked: Na dobre. Druga część  filmowej adaptacji musicalu z Broadwayu również opowiada o relacji Elphaby (Cynthia Erivo), przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu, z Glindą (Ariana Grande), Dobrą Czarownicą z Północy. Choć historia opowiedziana w musicalu nigdy nie doczekała się kontynuacji, książki Gregory'ego Maguire'a, które stały się do niego inspiracją, wykraczają poza zakończenie Wicked: Na dobre. Czy to oznacza, że widzowie w przyszłości będą mogli liczyć na kontynuację historii Elphaby i Glindy?

Czy trzecia część Wicked powstanie?

Kolejna ekranizacja Wicked stoi obecnie pod znakiem zapytania. Odpowiedzialna za produkcję dotychczasowych ekranizacji wytwórnia Universal Pictures na ten moment nie potwierdziła, że pracuje nad 3. częścią. Ponadto Ariana Grande i Cynthia Erivo zdążyły już pożegnać się ze swoimi rolami w mediach społecznościowych dając do zrozumienia, że nie wrócą już do krainy Oz. Mimo wszystko wciąż istnieje szansa na to, że Wicked 3 powstanie. Universal pobiło już rekord box office dzięki filmowi Wicked, który zarobił 758 milionów dolarów na całym świecie. W przypadku Wicked: Na dobre prognozy są jeszcze bardziej obiecujące. Ten fakt być może zmotywuje producentów do powrotu do pracy nad serią.

Co ciekawe, sama Ariana Grande nie wykluczyła swojego powrotu do roli Glindy. Podczas sesji pytań i odpowiedzi w trasie promującej Wicked: Na dobre aktorka zapytana o to, czy trzecia część serii powstanie, odpowiedziała: 

Nie wiem. Nie żegnamy się z niczym. Te postacie na zawsze pozostaną w naszych sercach. Będzie mi brakowało tej konkretnej pracy. 

Chcielibyście zobaczyć kolejną część Wicked?

Wicked: Na dobre
Wicked: Na dobre bije rekordy. Uciekinier większą klapą niż oczekiwaną [BOX OFFICE]

Wicked 2
Wicked 2: kto gra Dorotkę z Krainy Oz?

Źródło: Instagram: @arianagrande

Klaudia Woźniak
2025
Wicked: Na dobre
Zobacz w kinie Wicked: Na dobre Familijny

