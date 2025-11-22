Przeczytaj w weekend
Wicked: Na dobre idzie po rekord. Wyniki finansowe zaskakują

Wicked: Na dobre bije rekordy popularności w Ameryce Północnej i pomimo słabszych recenzji niż pierwsza część, ma osiągnąć znakomity wynik w box office. Bilety do kin sprzedają się jak świeże bułeczki. Jaki wynik osiągnie?
Adam Siennica
Adam Siennica
Wicked: Na dobre 
box office
Wicked: Na dobre fot. materiały prasowe
Do sieci trafiły pierwsze wyniki Wicked: Na dobre z amerykańskiego box office. Najpierw zebrano 30,8 mln dolarów z czwartkowych pokazów wieczornych, co jest największym wynikiem 2025 roku, a szacuje się, że za cały piątek, do którego ta liczba jest wliczana, będzie to kwota 68,5 mln dolarów. Ma to przełożyć się na otwarcie przekraczające 150 mln dolarów. Niektórzy nawet sądzą, że może dojść do 175 mln dolarów, ale Deadline przestrzega przed takimi szacunkami.

Wicked: Na dobre - recenzja filmu

Znakomite wyniki Wicked: Na dobre

Oto wyczyny, jakie zostaną osiągnięte w box office w poniedziałek:

  • Największe otwarcie w historii dla musicalu opartego na sztuce z Broadwayu. Poprzedni rekord należy do Wicked - 112,5 mln dolarów.
  • Drugi największy weekend otwarcia 2025 roku. Rekord należy do Minecrafta (162,7 mln dolarów).
  • Drugi największy weekend otwarcia w historii Universal Pictures - rekord to Jurassic World z 2015 roku - 208,8 mln dolarów.
  • Drugi najlepszy weekend przed Świętem Dziękczynienia - po filmie Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia (158 mln dolarów).

Wicked: Na dobre

Wicked: Na dobre
fot. Empire
Jeśli wyniki z soboty i niedzieli przebiją szacunki Deadline, jest szansa na więcej rekordów wszech czasów. Na razie nie wiemy, jak film sprzedaje się poza USA, ale na pewno gorzej, ponieważ Wicked jest fenomenem wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza część osiągnęła na świecie wyniki o połowę gorsze niż w Ameryce Północnej.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Wicked: Na dobre 
box office
