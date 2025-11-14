placeholder
Reklama
placeholder

Zwierzogród 2: piosenka Shakiry doczekała się teledysku

Shakira powraca jako Gazela w nowym teledysku do piosenki Zoo ze Zwierzogrodu 2, łącząc występ na żywo z animowanymi scenami pełnymi kultowych postaci z filmu. Utwór, współtworzony przez Eda Sheerana, prezentuje energiczną melodię z charakterystycznym hiszpańskim akcentem, a klip przenosi widzów przez ikoniczne miejsca Zootopii.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  shakira 
zwierzogród 2
shakira fot. YouTube @DisneyMusicVEVO
Reklama

Disney właśnie zaskoczył fanów premierą teledysku do piosenki Zoo z nadchodzącej drugiej części Zwierzogrodu. Utwór wykonuje Shakira, która ponownie użycza głosu Gazeli, czyli największej gwiazdy pop w Zootopii. Tym razem artystka nagrała zupełnie nową piosenkę, kontynuując sukces kultowego hitu Try Everything z pierwszej części animacji z 2016 roku. Rytmiczny kawałek z charakterystycznym hiszpańskim akcentem powstał przy współpracy z Edem Sheeranem, który odpowiada za produkcję i współtworzenie tekstu. Nowy teledysk, trwający ponad trzy minuty, już teraz dostępny jest w sieci i pokazuje Shakirę w pełnym scenicznym blasku jako Gazelę.

Zobacz także:

Fragment filmu Zwirzogród i kadr z teledysku Shakiry
-

Zwierzogród 2: Shakira nagrała piosenkę do filmu. Jak brzmi?

Zwierzogród 2
-

Zwierzogród 2 - finalna wersja zwiastuna. Judy i Nick powracają!

Shakira jako Gazela w teledysku do utworu Zoo

W nowym teledysku Shakira pojawia się w wielu efektownych stylizacjach inspirowanych zarówno postacią Gazeli, jak i światem Zwierzogrodu 2. Klip łączy występ artystki na żywo z animacjami, w których pojawiają się kultowe postacie filmu, w tym Gazela, Judy Hopps, Nick Wilde, Gary Snake oraz Nibbles Maplestick. Reżyserką teledysku jest Hannah Lux Davis, a akcja rozgrywa się w wielu miejscach z uniwersum Zwierzogrodu. Widzowie mogą podziwiać m.in. efektowną galę, celebrującą setną rocznicę miejskich murów pogodowych, pociąg wjeżdżający do tętniącej życiem metropolii zwierząt, a także strome klify, po których Shakira wspina się wraz z Judy i Nickiem. Ścieżka dźwiękowa do Zwierzogrodu 2 powstała pod kierunkiem zdobywcy Oscara, Michaela Giacchino, i zostanie w pełni udostępniona na kilka dni przed kinową premierą filmu, zaplanowaną na środę 26 listopada 2025 roku.

Teledysk do piosenki Zoo

 

 

Źródło: YouTube @DisneyMusicVEVO

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  shakira 
zwierzogród 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

Najnowsze

1 The Blood of Dawnwalker
-

Tak brzmi The Blood of Dawnwalker po polsku. Zobaczcie gameplay z dubbingiem

2 24: Jeszcze jeden dzień
-

Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda

3 Call of Duty: Black Ops 7
-

Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier

4 Wicked: Na dobre
-

Specjalne kubki na napoje przy seansie Wicked: Na dobre. Mamy zdjęcia!

5 Kadr z filmu Frankenstein Od Netflixa. Na zdjęciu jest Jacob Elordi jako
-

Frankenstein - tak Jacob Elordi zmienił się w najpiękniejszego potwora kina. 10 godzin w 20 sekund

6 13. Ishido Kazunari - Szogun
-

Szogun - Takehiro Hira przeczytał scenariusz jednego odcinka. "Moje dni są policzone"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Kody Kinder Joy Stranger Things. Jak zdobyć poszczególne figurki?

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV