Zwierzogród 2: piosenka Shakiry doczekała się teledysku

fot. YouTube @DisneyMusicVEVO

Reklama

Disney właśnie zaskoczył fanów premierą teledysku do piosenki Zoo z nadchodzącej drugiej części Zwierzogrodu. Utwór wykonuje Shakira, która ponownie użycza głosu Gazeli, czyli największej gwiazdy pop w Zootopii. Tym razem artystka nagrała zupełnie nową piosenkę, kontynuując sukces kultowego hitu Try Everything z pierwszej części animacji z 2016 roku. Rytmiczny kawałek z charakterystycznym hiszpańskim akcentem powstał przy współpracy z Edem Sheeranem, który odpowiada za produkcję i współtworzenie tekstu. Nowy teledysk, trwający ponad trzy minuty, już teraz dostępny jest w sieci i pokazuje Shakirę w pełnym scenicznym blasku jako Gazelę.

Zobacz także:

Shakira jako Gazela w teledysku do utworu Zoo

W nowym teledysku Shakira pojawia się w wielu efektownych stylizacjach inspirowanych zarówno postacią Gazeli, jak i światem Zwierzogrodu 2. Klip łączy występ artystki na żywo z animacjami, w których pojawiają się kultowe postacie filmu, w tym Gazela, Judy Hopps, Nick Wilde, Gary Snake oraz Nibbles Maplestick. Reżyserką teledysku jest Hannah Lux Davis, a akcja rozgrywa się w wielu miejscach z uniwersum Zwierzogrodu. Widzowie mogą podziwiać m.in. efektowną galę, celebrującą setną rocznicę miejskich murów pogodowych, pociąg wjeżdżający do tętniącej życiem metropolii zwierząt, a także strome klify, po których Shakira wspina się wraz z Judy i Nickiem. Ścieżka dźwiękowa do Zwierzogrodu 2 powstała pod kierunkiem zdobywcy Oscara, Michaela Giacchino, i zostanie w pełni udostępniona na kilka dni przed kinową premierą filmu, zaplanowaną na środę 26 listopada 2025 roku.

Teledysk do piosenki Zoo