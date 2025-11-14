Zwierzogród 2: piosenka Shakiry doczekała się teledysku
Shakira powraca jako Gazela w nowym teledysku do piosenki Zoo ze Zwierzogrodu 2, łącząc występ na żywo z animowanymi scenami pełnymi kultowych postaci z filmu. Utwór, współtworzony przez Eda Sheerana, prezentuje energiczną melodię z charakterystycznym hiszpańskim akcentem, a klip przenosi widzów przez ikoniczne miejsca Zootopii.
Disney właśnie zaskoczył fanów premierą teledysku do piosenki Zoo z nadchodzącej drugiej części Zwierzogrodu. Utwór wykonuje Shakira, która ponownie użycza głosu Gazeli, czyli największej gwiazdy pop w Zootopii. Tym razem artystka nagrała zupełnie nową piosenkę, kontynuując sukces kultowego hitu Try Everything z pierwszej części animacji z 2016 roku. Rytmiczny kawałek z charakterystycznym hiszpańskim akcentem powstał przy współpracy z Edem Sheeranem, który odpowiada za produkcję i współtworzenie tekstu. Nowy teledysk, trwający ponad trzy minuty, już teraz dostępny jest w sieci i pokazuje Shakirę w pełnym scenicznym blasku jako Gazelę.
Shakira jako Gazela w teledysku do utworu Zoo
W nowym teledysku Shakira pojawia się w wielu efektownych stylizacjach inspirowanych zarówno postacią Gazeli, jak i światem Zwierzogrodu 2. Klip łączy występ artystki na żywo z animacjami, w których pojawiają się kultowe postacie filmu, w tym Gazela, Judy Hopps, Nick Wilde, Gary Snake oraz Nibbles Maplestick. Reżyserką teledysku jest Hannah Lux Davis, a akcja rozgrywa się w wielu miejscach z uniwersum Zwierzogrodu. Widzowie mogą podziwiać m.in. efektowną galę, celebrującą setną rocznicę miejskich murów pogodowych, pociąg wjeżdżający do tętniącej życiem metropolii zwierząt, a także strome klify, po których Shakira wspina się wraz z Judy i Nickiem. Ścieżka dźwiękowa do Zwierzogrodu 2 powstała pod kierunkiem zdobywcy Oscara, Michaela Giacchino, i zostanie w pełni udostępniona na kilka dni przed kinową premierą filmu, zaplanowaną na środę 26 listopada 2025 roku.
Teledysk do piosenki Zoo
Źródło: YouTube @DisneyMusicVEVO