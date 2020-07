Agenci T.A.R.C.Z.Y.: sezon 7, odcinek 6 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. ABC

Agenci T.A.R.C.Z.Y. nadal pokazują, że pomysł na 7. sezon jest, przynajmniej jak na razie, nietrafiony. Historia jest strasznie schematyczna, banalna i przepełniona absurdami, które przeczą konsekwencji w budowie bohaterów i pozostawiają niesmak. Twórcy sprawiają wrażenie, jakby opierali się na określonej liście klisz ze świata seriali sprzed wielu lat. Kompletnie zapomnieli, że można do tego podejść kreatywnie i jeszcze wypadałoby nie iść na łatwiznę. Cały wątek Macka, jego zachowanie względem młodych rodziców i oczywisty twist z tym, że jednak oni nie żyją, a są to Chronicomy, sprawia wrażenie scenariuszowego lenistwa. Trudno wyczuć w tym emocje czy jakąkolwiek chęć wyciągnięcia z tego czegoś z pożytkiem dla historii.

Zresztą kwestia Macka przypomina słabsze seriale, w których na siłę próbowano wymuszać emocje u widza. Cały wątek jego rodziców i późniejszego radzenia sobie z ich stratą tym właśnie jest. Do tego cała finałowa scena to pasmo absurdu i niedorzeczności. Mack musi iść na spacer i nie słyszy krzyczącego Deke'a, który zapowiada niebezpieczeństwo. Takie komplikacje wydają się wymuszone i nudne, bo zamiast zaciekawić i zachęcić, zniechęcają.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - sezon 7, odcinek 6

Ten serial ma bardzo duży problem z Coulsonem. Cały "żart" z jego śmiercią, powrotem, ponowną śmiercią i jeszcze jednym powrotem przestał być śmieszny już dawno temu. Kolejna śmierć Coulsona też raczej w tym aspekcie niczego nie zmienia i aż strach pomyśleć, co twórcy mogą wymyślić, bo raczej każdy widz jest świadomy, że Coulson znowu powróci. Tak jak May mówi w jednej scenie - on zawsze wraca. Takie motywy sprawiają, że wydarzenia nie mają żadnej stawki, stają się nudne i potencjalna śmierć nie wzbudza żadnych emocji. A nawet jego rozmowa z wyrocznią Chronicomów niczego specjalnego nie wniosła i sprawia wrażenie zbytecznego zapychacza.

Wątek Daisy i Sousy zasadniczo wydaje się również niepotrzebny, bo fabularnie niczego nie wnosi do serialu. Poza dość łopatologiczną sugestią, że pewnie będzie tutaj jakiś romans, a sam Sousa, dzięki emocjonalnemu zbliżeniu do Quake, będzie chciał z nimi zostać. Czy naprawdę do tak prostych wniosków trzeba budować sztampowy wątek?

Mam nadzieję, że pomimo kiepskiego prowadzenia historii, Agenci T.A.R.C.ZY. zaskoczą pod koniec finałowego sezonu. Może lata 80. w kolejnym odcinku pokażą coś lepszego?