placeholder
Reklama
placeholder

Bestia we mnie - recenzja miniserialu

Data premiery w Polsce: 13 listopada 2025

Netflix zasypuje użytkowników nowościami. Tym razem prezentuje serial, który nie zaskakuje niczym odkrywczym, a jednak dzięki świetnej grze aktorskiej można go polecić. Bestia we mnie ma średni scenariusz, ale jego wykonanie jest godne uwagi.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
13 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 13 listopada 2025
Reklama
placeholder
Jakub Jabłoński
Jakub Jabłoński
Tagi:  recenzja 
Bestia we mnie fot. Netflix
Reklama

Bestia we mnie, czyli nowy thriller psychologiczny od Netflixa, na pewno nie powala swoim tempem. W dzisiejszych czasach coraz częściej odnoszę wrażenie, że twórcy na siłę przeciągają swoje pomysły, by stworzyć możliwie jak najwięcej odcinków. Podczas gdy spokojnie można by skrócić serial o dwa czy nawet trzy epizody. Przez to do opowieści, która powinna być przynajmniej trochę dynamiczna, wkradają się okropne dłużyzny. Bestia we mnie ma sporo wątków pobocznych, które prawie nic nie wnoszą do fabuły. Choćby sprawa rozpadu małżeństwa głównej bohaterki. To ma być uzupełnienie obrazka, jej rysu psychologicznego, ale zwyczajnie się to nie sprawdza. Podobnie jak kilka innych rzucanych mimochodem tematów. Są to oczywiste minusy, na które od czasu do czasu trzeba przymknąć oko i poczekać aż scenariusz powróci do głównego wątku.

Głównego wątku, który jest niezwykle oczywisty i przewidywalny. Odhacza po kolei rzeczy, które musiały się w nim znaleźć. Czasami myli tropy, ale nie robi tego z jakimś wielkim zaangażowaniem. To byłby po prostu kolejny średniej jakości thriller psychologiczny, który ma nam pokazać to, że ludzie to krwiożercze bestie. Na szczęście ten serial ma Matthew Rhysa. Mam słabość do tego aktora od czasu Ugotowanego, w którym świetnie zagrał chłodnego miniantagonistę. Teraz w serialu Netflixa pokazał najwyższy możliwy poziom aktorstwa. Huśtawka nastrojów, manipulacje, skrywanie swojego prawdziwego ja – a to wszystko niemal zawsze z kamienną twarzą. Niemal przez cały seans w głowie widza kłócą się ze sobą dwie myśli: czy Nile Jarvis (bohater grany przez Rhysa) rzeczywiście jest psychopatą? Aż do końca przedostatniego odcinka można mieć pewne wątpliwości. Największym atutem i zdecydowanie ogromnym plusem serialu są realistyczne kłótnie i pełne napięcia rozmowy, podbijane przez idealnie oddającą klimat muzykę.

W serialu ciekawie przedstawiono również swego rodzaju mafijne machinacje i starcia polityczne na szczycie miejskiej władzy. Ukazano, jak działają grupy deweloperskie i wielkie firmy obracające ogromnymi pieniędzmi. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co dla ludzi inwestujących rodzinne fortuny liczy się w życiu najbardziej. Ten serial ma do zaoferowania naprawdę wiele dobrego, ale zbyt mocno miesza się ze wspomnianymi wyżej wadami. Często jest więcej obietnic akcji niż jej samej. Chociażby groteskowy funkcjonariusz FBI i jego dziwne perypetie. Już jego wejście do serialu było naciągane, a potem jest niewiele lepiej.

Netflix

Także główna bohaterka Aggie Wiggins (w tej roli Claire Danes) nie do końca przekonuje. To odkrywanie samej siebie, wchodzenie w jakieś ciężkie do zdefiniowania uzależnienie, a na końcu dostrzeżenie i przyznanie się do strasznej prawdy. A jednak czegoś jej brakuje. Tak jak Nile Jarvis jest w swoim zachowaniu prawdziwy, tak wydaje się, że Aggie pewne rzeczy wymusza. Nie przekonuje jej trauma, sposób ukazania żałoby, zachowanie w stosunku do otoczenia, ani aktorski warsztat. Gdyby Matthew Rhys nie ciągnął jej w górę, postać sama by się nie obroniła.

Bestia we mnie ma jeszcze jeden duży atut – nie zawala zakończenia. Finałowa rozmowa, przedstawienie wszystkich przemyśleń, krótkie nakreślenie dalszych losów – idealna klamra podsumowująca całość historii. Tytuł, gdyby tylko nie był tak długi i pozbył się niepasujących wątków, mógłby — mimo swojej wtórności — stać się naprawdę wybitny. Tak jest dobry, a momentami bardzo dobry. Matthew Rhys zasługuje na wszelkie pochwały, bo uniósł niesamowicie trudną rolę. Dajcie temu serialowi szansę i nie poddawajcie się, gdy w niektórych miejscach zacznie wam się dłużyć. Warto, choć rozwiązanie jest od początku oczywiste.

Bestia we mnie
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

Oceń

2025
Bestia we mnie
Oglądaj TERAZ Bestia we mnie Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Scott Adkins
-

Scott Adkins kończy swoją trylogię. Aktor ujawnia prawdę o najtrudniejszych scenach akcji w karierze

2 Predator
-
Spoilery

Nie każdy Predator jest honorowy. Różnice między klanami Yautja wyjaśnione

3 Blossoms Shanghai
-

To może być koniec kariery słynnego reżysera. Kradzież scenariusza i krytyka rządu

4 The Blood of Dawnwalker
-

Tak brzmi The Blood of Dawnwalker po polsku. Zobaczcie gameplay z dubbingiem

5 24: Jeszcze jeden dzień
-

Znany scenarzysta o powrocie serialu 24 godziny. Komentuje słowa Kiefera Sutherlanda

6 Call of Duty: Black Ops 7
-

Dziś premiera Call of Duty: Black Ops 7. Activision przypomina dotychczasowe wydarzenia z gier

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e06

Chirurdzy

s24e08

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e06

9-1-1

s21e18

Starożytni kosmici

s16e15

SpongeBob Kanciastoporty

s16e16

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e221

Moda na sukces

s27e07

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Wybryk

12

lis

Film

Wybryk
Camper

12

lis

Film

Camper
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Olga Kurylenko
Olga Kurylenko

ur. 1979, kończy 46 lat

Simone Susinna
Simone Susinna

ur. 1993, kończy 32 lat

Adam Bobik
Adam Bobik

ur. 1988, kończy 37 lat

Laura San Giacomo
Laura San Giacomo

ur. 1962, kończy 63 lat

Josh Duhamel
Josh Duhamel

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV