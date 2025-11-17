Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Bitwa samurajów: sezon 1 - recenzja

Data premiery w Polsce: 13 listopada 2025

Bitwa samurajów to japoński serial Netflixa, który jakościowo jest prawdopodobnie najlepszą produkcją odcinkową z tego kraju. Turniej w XIX-wiecznej Japonii –​ można pomyśleć, że to takie Squid Game, ale z samurajami. A jednak to coś o wiele więcej!
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
13 listopada 2025
Data premiery w Polsce: 13 listopada 2025
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Bitwa samurajów fot. Netflix
Reklama

Bitwa samurajów została stworzona z myślą o widzach z całego świata i zgodnie z zasadami streamingu. Pierwsze sekundy mają przykuć naszą uwagę, podekscytować i zapowiedzieć, z czym będziemy mieć do czynienia. A mamy tutaj historię samuraja znanego jako Zguba Ludzi, który szybko dowodzi słuszności swojego przezwiska, przedzierając się przez wrogów w imponujący i efektowny sposób. Mężczyznę, który ma zespół stresu pourazowego, poznajemy w okresie upadku ery miecza. Ciekawy punkt wyjścia, który w pierwszych dwóch odcinkach buduje intrygującą historię, fascynującą w ukazaniu rzeczywistości, określanej przez polityków mianem rodu samurajów i pogardzanej po wiekach dominacji. Ta cała otoczka społeczno-polityczna okazuje się mieć większe znaczenie, niż początkowo myślałem, ale zarazem pomaga nacechować ją określonym klimatem. 

Korea Południowa ma Squid Game, Japonia ma Kodoku z Bitwy samurajów. Fundamentem fabuły jest gra, do której zaproszono chętnych wojowników, a walka toczy się o wielką nagrodę pieniężną. To tylko pozory, bo tajemniczy organizatorzy, wpływowi i bogaci biznesmeni oraz powiązanie tego z polityką Japonii nadaje wszystkiemu inny wydźwięk, niż można oczekiwać po zwiastunie. Wbrew pozorom nie jest to opowieść wyłącznie o walkach i zabijaniu. Sama gra jest punktem wyjścia do pokazania bardzo intrygującego starcia nowoczesności z tradycją. Samurajowie nie mają ani dobrego życia, ani najlepszej opinii. Muszą walczyć w grze, by pomóc rodzinie i bliskim w ponurej i trudnej rzeczywistości. Przedstawienie tego w sześciu odcinkach daje historię przemyślaną, prostą, ale dobrze skonstruowaną. Twórcy wiedzą, jak pobudzić zainteresowanie, bez utraty walorów serialu i tego, co buduje jego wyjątkowy klimat. Wątki, w których powolne odkrywanie tajemnicy jest kluczowe, dostarczają większych wrażeń, niż można by się spodziewać po pierwszych odcinkach.

Bitwa samurajów

arrow-left
Bitwa samurajów
fot. Netflix
arrow-right

To serial z postaciami, które wykraczają poza stereotypy. Poznajemy bohaterów przemyślanych i całkiem dobrze rozpisanych. Każdy wojownik biorący udział w grze ma swoją historię, osobowość i motywacje. Nawet gdy są wpisani w określony schemat (barbarzyńca, honorowy, złoczyńca, szpieg, mistyczny zabójca), zostają przedstawieni z charakterem i pomysłem. To pozwala docenić starania twórców – wykorzystują dość proste narzędzia i budują za ich pomocą bohaterów zapadających w pamięć. Pod kątem fabularnym i emocjonalnym nie jest to przekombinowane. Okazuje się, że w prostocie leży potężna siła.

Bitwa samurajów zachwyca przede wszystkim imponującą realizacją scen walk. Yunichi Okada gra głównego bohatera, samuraja Shujiro Sagę (znanego jako Kokusho, Zguba Ludzi), ale odpowiada również za choreografię wszystkich walk. Już pierwsze minuty z bitwą pokazują, czego można się spodziewać. A to jest jeszcze nic! Od wyjątkowo efektownej bitwy w świątyni na początku gry po kolejne pojedynki w dalszych odcinkach – to prezentacja umiejętności na najwyższym, światowym poziomie. Okada rozsmakowuje się w długich ujęciach bez cięć. Kamera swobodnie obserwuje walczących, a my podziwiamy taniec śmierci z katanami, który mógłby zawstydzić i zarazem podekscytować reżysera Johna Wicka. Na pochwałę zasługują elementy, takie jak jakość, dynamika oraz kreatywne podejście do choreografii i emocji. To kluczowe, bo choćby ostatnie sceny drugiego odcinka – zarówno pod względem emocjonalnym, jak i aktorskim, w połączeniu z kapitalną sceną walki – wywołują ciarki. Klimat wylewa się z ekranu, sprawiając, że mimowolnie krzyczymy „wow!”. Jest też pojedynek pomiędzy Sagą a Sakurą (dawnym samurajem w armii organizatorów), który został nakręcony z taką dynamiką we władaniu kataną, że wygląda to imponująco. Mógłbym wymienić i opisać inne sceny, w których walki wyglądają obłędnie. One jednak w oderwaniu od kontekstu fabularno-emocjonalnego są tylko efektowne. Dopiero gdy działają te dwa wymienione czynniki, odbiera się je jeszcze lepiej. Bitwa samurajów stoi akcją, opowiada w dużej mierze nią historię i szczerze imponuje.

Do piątego odcinka serial stara się zachować realizm epoki, uniwersalność i przystępność opowieści, aby docierała do widza na całym świecie. W piątym odcinku ta równowaga w konwencji zostaje zachwiana. W kulminacyjnej walce Sagi z pewnym ważnym przeciwnikiem następują przegięcia w choreografii i ogólnym pomyśle na pojedynek. Takie, które automatycznie wybijają widza z rytmu (w końcu weszliśmy w bardziej realistyczną konwencję niż to, co obserwujemy w ostatnim epizodzie). Widać, że postawiono o jeden krok za daleko i zatracono najważniejszą zaletę. Podobnie jest z pewnym bardziej mistycznym wojownikiem, z którym starcie zakrzywia ustaloną rzeczywistość. Z jednej strony rozumiem takie decyzje, bo są one wpisane w DNA samurajskich historii, a z drugiej sam serial podchodzi do bohaterów trochę jak do postaci z mitów i legend. Padają nawet słowa, że są widmami. Być może zbyt dosłowne potraktowanie tego popsuło finałowy odcinek, gdy doszło do kluczowych walk. Czuć taki zgrzyt, który pozostawia z myślą: "przesadzili!".

Bitwa samurajów to znakomity serial, który dostarcza sporo efektownej i kapitalnie nakręconej rozrywki. Możemy rozsmakowywać się w imponująco nakręconych scenach walk i klimacie. Historia zaskakuje, bo ma elementy nadające jej głębszy charakter. Podczas seansu wiele razy wymsknęło mi się: "wow"! Yunichi Okada – zarówno aktorsko, jak i pod kątem choreografii walk – pokazał, że japońskie seriale mogą mieć jakość na światowym poziomie.

Bitwa samurajów
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,0

2025
Bitwa samurajów
Bitwa samurajów Dramat

Najnowsze

1 The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia
-

Filmowa The Legend of Zelda - oficjalne zdjęcia. Tak wyglądają Link i Zelda

2 Na noże 3
-

Życzy czy martwy: Film z serii Na noże - pełny zwiastun. Netflix odkrywa karty

3 Dom Dobry
-

Dom dobry - coraz wyższa oglądalność. Tyle Polaków poszło do kina na film

4 Chris Elliott Straszny film 2
-

Straszny film 6 - wrócą dwie kultowe postacie. Tęskniliście?

5 Black Adam
-

Doktor Fate wróci w "kolejnym Supermanie". Co Pierce Brosnan miał na myśli?

6 Varanasi
-

Indie szykują Bonda i Indianę Jonesa w jednym. Mało? W filmie będą też podróże w czasie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e07

Simpsonowie

s19e07

Zaklinacze koni

s19e07

Detektyw Murdoch

s2025e222

Moda na sukces

s38e225

Zatoka serc

s12e30

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e51

s20e08

Cztery żony i mąż
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rachel McAdams
Rachel McAdams

ur. 1978, kończy 47 lat

Martin Scorsese
Martin Scorsese

ur. 1942, kończy 83 lat

Leslie Bibb
Leslie Bibb

ur. 1974, kończy 51 lat

Sophie Marceau
Sophie Marceau

ur. 1966, kończy 59 lat

Danny DeVito
Danny DeVito

ur. 1944, kończy 81 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV