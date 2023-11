Bluey: The Videogame - recenzja gry

fot. Outright Games Ltd.

Pamiętacie te czasy, gdy licencjonowane gry były tworzone tylko po to, by mogły zarabiać na znanej marce? Niestety Bluey: The Videogame przypomina nam, że takie potworki wciąż wychodzą. Adaptacja Bluey, popularnego australijskiego serialu animowanego dla dzieci, nie spełni oczekiwań fanów – ani małych, ani dużych. W dodatku jest śmiesznie krótka! Niektóre darmowe gry na komórki mają do zaoferowania znacznie więcej.

Był serial animowany? Jest gra!

Blue to animowany serial opowiadający o psiej rodzinie, która odkrywa tajemnice życia poprzez zabawę. To inteligentna i pełna humoru produkcja, która zdobyła uznanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Krótkie, ale wypełnione ciekawą treścią odcinki nawiązywały do naszej codzienności. Niestety, gra wideo nie oddaje ani jej wdzięku, ani jej głębi.

Bluey: The Videogame rozpoczyna się obiecująco – nawiązuje do napisów końcowych serialu. Słyszymy też oryginalne głosy bohaterów i znajomą muzykę. Nawet ekran wyboru postaci przypomina nam o uroczych chwilach z serialem. Możemy także włączyć pełen polski dubbing, co znacznie wpływa na immersję. Jednak szybko okazuje się, że to jedyne plusy...

Minimalizm – to dobre określenie!

Gra oferuje niewiele treści i minimalistyczny design. Jest krótka i ogranicza się do kilku epizodów fabularnych oraz banalnych minigier. To sprawia, że nie jest warta nawet tych 170 zł. Spokojnie znajdziecie dłuższe gry, które kosztują znacznie mniej. Te epizody fabularne nie trwają dłużej niż odcinki serialu, a te – jeśli mnie pamięć nie myli – zamykały się w 7 minutach.

Chociaż deweloperzy starali się wykorzystać oryginalne pomysły z serialu, realizacja pozostawia wiele do życzenia. Gra cierpi z powodu problemów technicznych, prowizorycznej fizyki, niskiej rozdzielczości i bzdurnej konstrukcji, która polega jedynie na skakaniu, łapaniu i przenoszeniu przedmiotów.

Mimo że prostota w grach dla dzieci może być zaletą, Bluey: The Videogame przesadza z nią! W porównaniu do innych płatnych aplikacji dla dzieci ta gra wypada blado pod względem wartości edukacyjnych i rozrywkowych.

Bluey: The Videogame jest bolesnym przykładem tego, jak licencjonowane gry mogą zawieść zarówno małych, jak i dużych fanów. To rozczarowanie i obraza dla oryginalnego dzieła, które zasługuje na lepsze traktowanie. Sam pomysł był dobry, ale wykonanie nie wyszło. Szkoda, bo tytuł mógł być świetnym wprowadzeniem do świata gier. Doceniam jedynie za fakt, że w tak słabej produkcji mamy polski dubbing.

PLUSY:

+ kooperacja;

+ ulubieni bohaterowie rodziny Łączków;

+ polski dubbing.

MINUSY:

– zawartość;

– oprawa graficzna;

– długość rozgrywki;

– brak fabularnej głębi, która była obecna w serialu.