BrzydUla 2 – odcinek 101 – recenzja

BrzydUla 2 pod nieobecność Uli zabrała nas do firmy, a twórcy zaserwowali ciekawe perypetie, świetnie wykorzystując miejsce akcji. Pomysłowo rozwinięty został niezbyt udany do tej pory wątek Bożenki-belfra, a dokładnie jego kontynuacja. Akcja ratunkowa Daniela wypadła całkiem zabawnie, a znając Bożenę, wkrótce może sobie przypomnieć o długu wdzięczności, jaki wobec niej ma recepcjonista. Dzisiejsze knucie Ani i Turka, mające na celu zatrzymanie księgowej w pracy, wyraźnie pokazało również, że Adam Turek wciąż żywi do niej ciepłe uczucie. Całkiem możliwe, że wkrótce przyjdzie nam oglądać reaktywację ich związku. Oby zapewniła wiele pretekstów do śmiechu.

101. odcinek dowodzi, iż zmiana za steram F&D pozytywnie wpłynęła na sam serial. Apodyktyczną Paulinę bardzo dobrze ogląda się w roli prezeski – szefowej z piekła rodem. Trzeba jednak przyznać, że niezadowolenie Febo jest w dużym stopniu uzasadnione. Niektórzy pracownicy, z Angeliką na czele, w istocie prezentują wypunktowane przez Paulinę „dyletanctwo”. Scysja Febo i siostry Violi uatrakcyjniła odcinek i wygląda na to, że Angelicę w pracy może utrzymać jedynie protekcja madame Hu. Z wielką przyjemnością ogląda się powrót Ani do domu mody. Wszystko wskazuje na to, że była recepcjonistka dzięki swojemu profesjonalizmowi, wyraźnie skontrastowanemu z totalnym nieokrzesaniem Angelicy, na dłużej zagości w firmie.

BrzydUla 2 - odcinek 101

Najmocniejszym punktem tego odcinka bezsprzecznie było jednak spotkanie z Miro i Sławo. Nie dość, że zapewniło sporo okazji do śmiechu i ukazało, iż Paulina bardzo poważnie podchodzi do swojej roli w firmie, to dało Sławo kolejną okazję, by błyszczeć. Odgrywany przez Piotra Roguckiego bohater po raz kolejny skradł nasze serce – tym razem wrażliwością jeśli chodzi o etyczne traktowanie zwierząt.

BrzydUla 2 znów bawi, a oglądanie serialu nawet podczas nieobecności Dobrzańskiej sprawia widzom sporo frajdy.