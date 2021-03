BrzydUla 2 – odcinek 102 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Mateusz Jagielski/East News

Obawy fanów serialu BrzydUla 2 się nie sprawdziły – pod nieobecność Uli twórcy zdecydowali się jednak zaskoczyć widzów popchnięciem akcji na przód i rozwinięciem interesujących wątków. Przede wszystkim sporo dzieje się, jeśli chodzi o sprawy majątkowe i rozwodowe Violetty. Świetnie ogląda się komitywę Fica i Violi. Wspólnie tworzą naprawdę zgrany duet. Z odcinka na odcinek coraz bardziej lubimy prawnika, a jego pojawienie się zwiastuje dobry odcinek. Ten wątek rozwinął się w ciekawy sposób, a scenarzyści mieli pomysł na zabawne komplikacje z Gośką Poznachowską. Sama zaś Viola, z pozoru całkowicie niezorganizowana, po raz kolejny pokazała, że jeśli chodzi o pieniądze, to potrafi wpaść na genialny pomysł. Swoim sprytem i cwaniackim pomysłem zaimponowała nie tylko Ficowi, ale i widzom. To zaś, że na ich pokładzie znalazła się teraz Gośka, dobrze wróży dla dalszego rozwoju wątku Hu.

BrzydUla 2 - odcinek 102

102. odcinek serialu BrzydUla 2 w dużym stopniu skupiał się również wokół Marka i wygląda na to, że twórcy postanowili rozwinąć pomysł zasugerowany już przed kilkoma odcinkami. Wygląda na to, że ciekawy dla odbiorcy konflikt pomiędzy Anią a Pauliną, a raczej złe nastawienia Pauliny do Ani, może mieć związek z tym, jak żona Maćka dobrze dogaduje się z Dobrzańskim. I to chyba właśnie to ostatecznie pchnęło Paulinę, by przystąpić do akcji „odzyskiwania” Marka. To właśnie ten wątek może wyrosnąć na najciekawszy dla widza podczas nieobecności Uli. Już samo zamkniecie 102. epizodu zachęca do seansu kolejnego.

BrzydUla 2 zaczyna sobie coraz lepiej radzić pod nieobecność Uli. 102. epizod serialu zapewnił miłośnikom serialu rozrywkę, a po odcinkach skupionych wokół pani Dąbrowskiej nawet na Angelicę patrzymy łaskawszym okiem. Na horyzoncie pojawia się też widmo powrotu Miro i Sławo do domu mody, co również dobrze wróży serialowi - widzowie stęsknili się już za tym nietuzinkowym duetem.