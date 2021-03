BrzydUla 2 – odcinek 113 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News

BrzydUla 2 uraczyła widzów całkiem udanym, piątkowym epizodem. W 113. odcinku nieco mniej uwagi poświęcono Uli i Markowi, aczkolwiek to, co przedstawiono, wystarczy, by sądzić, że Dobrzańscy wciąż nie pogodzili się z rozpadem małżeństwa. To jednak dzięki dwóm wątkom – Turka oraz sprawy z Hu – produkcję TVN oglądało się tak dobrze.

Przede wszystkim zaskoczył nas finał terapii Adama. Niby twórcy wciąż eksploatują ten sam wątek, teraz jednak został pomysłowo kontynuowany, zaś monologi Adama, natłok sprzecznych, natrętnych myśli sprawiły, że sceny z udziałem dyrektora finansowego wypadły pod względem komediowym naprawdę dobrze. I chociaż reakcja terapeutki na Adama może wydawać się nieco przesadzona, to pozwoliła rozwinąć ten wątek w innym kierunku. Wygląda na to, że Adam będzie potrzebował nowego powiernika swych myśli i wybór padnie na Władka. Widzowie doskonale pamiętają, że ten już wcześniej doskonale spisał się w tej roli, a rozmowy Turka z ochroniarzem F&D mogą okazać się dla serialu bardzo dobre – również ze względu na to, jaką sympatią darzymy Władka.

BrzydUla 2 - odcinek 113

Najlepiej w piątkowym odcinku serialu BrzydUla 2 wypadł jednak powracający wątek pana Hu. Próba wykorzystania sytuacji u prawnika przez Azjatę była bardzo dobrym pomysłem i dała widzom wrażenie, że wreszcie w serialu coś się dzieje. Fic przez całą sytuację jedynie zyskał w naszych oczach i wyrasta na jednego z najbardziej lubianych bohaterów drugiej połowy serialu BrzydUla 2. Sprawy przybrały interesujący obrót, gdy Violetta mylnie zinterpretowała sytuację i bawi, że moralność jako argument zupełnie do Violetty nie przemawia. Z niecierpliwością oczekujemy, jak sprawy pomiędzy prawnikiem a madame (jeszcze) Hu się rozwiną – pewne jest, że w pojedynkę żadne z nich nic nie zdziała ani nic nie zyska.

Odcinek zamykający kolejny tydzień z serialem BrzydUla 2 przyniósł widzom to, co najbardziej lubią w produkcji TVN – sporo zabawnych sytuacji, niespodziewanych zwrotów akcji i pomysłowe rozwinięcia starych wątków. Oby ten poziom utrzymany został aż do końca serii.