BrzydUla 2 - odcinek 31 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 w poniedziałkowym odcinku postanowiła odrobinę zaskoczyć widzów - motywem 31. epizodu serii jest marihuana. Twórcy przedstawili nam narkotyczną inicjację bohaterki, którą w ramach "lekarstwa" zaleca jej Artur. Trzeba przyznać, że te sceny nie wypadają źle, choć może się wydawać, że zachowanie Uli jest nieco przesadzone. Musimy jednak pamiętać, że jest to serial komediowy, pewna hiperbolizacja jest więc dopuszczona. Przez sekwencje z marihuaną cały odcinek wydaje się dość spokojny, inicjacja ma jednak istotny wpływ na relację Dobrzańskiej z mężem. Dzięki niej Ula wreszcie zmieniła swoją postawę w stosunku do męża - otworzyła się, przestała dusić w sobie emocje, do tej pory skrywane. Dla widzów ta zmiana w zachowaniu bohaterki jest ciekawa - możemy mieć jednak wątpliwości, czy długotrwała.

Taki pomysł na odcinek pozwolił twórcom pokazać również Marka z innej strony - obserwując jego zdenerwowanie i troskę o Ulę, nie mamy wątpliwości, że kocha żonę i że wciąż mu na niej zależy. Jednocześnie jednak kontakt Uli i Artura zacieśnia się, a po dotyczącej zakochania wypowiedzi lekarza rodzinnego coraz silniej nasuwa się pytanie, czy Artur aby na pewno widzi się jedynie w roli przyjaciela Dobrzańskiej...

BrzydUla 2 - odcinek 31

W poniedziałkowym epizodzie intrygująca natomiast wydaje się kwestia relacji Ani z szefem. Bo chociaż ich romans, wbrew temu, co sądzi Maciek, raczej możemy wykluczyć, to bezapelacyjnie pomiędzy Anią a "Koczkiem" dzieje coś niedobrego. Jeśli zaś chodzi o wątek azjatyckiego biznesmena, to widzowie serialu BrzydUla 2 na pewno zgodzą się ze mną, że fakt, iż pan Huu odgrywa w serialu sporą rolę, cieszy. Twórcy odpowiednio wykorzystują komediowy potencjał tej postaci, a w tym konkretnie epizodzie i Violetta zaskoczyła widzów zabawnymi tekstami.

Chociaż stosunkowo spokojny 31. odcinek serialu BrzydUla 2 nie jest może najbardziej zabawnym epizodem tej produkcji, to możemy się spodziewać, że po nieco słabszym poprzednim tygodniu twórcy przygotowali dla nas serię ciekawszych odcinków.